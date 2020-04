Corona-Notbetreuung in NRW nun auch für gefährdete Kinder

An Rhein und Ruhr. Weil Familien in der Corona-Krise verstärkt aufeinander hocken, wird mehr häusliche Gewalt befürchtet. Gefährdete Kinder dürfen in die Betreuung.

Die angesichts der Corona-Pandemie eingerichtete Notbetreuung in Kitas, Pflegestellen und Schulen steht fortan auch bei einer Gefahr fürs Kindeswohl zur Verfügung. Eine neue Verordnung der NRW-Landesregierung macht das möglich; bisher war die Betreuung nur für Kinder von Eltern gedacht, die in bestimmten "systemrelevanten Berufen" tätig sind - etwa als Pflegekräfte, Ärzte oder Polizisten.

Beim Landschaftsverband Rheinland (LVR), wo das Landesjugendamt angesiedelt ist, begrüßte man die Änderung an diesem Montag (6. April 2020) sehr. Um wie viele Kinder es insgesamt geht, war zunächst unklar. Die Zahl dürfte aber beträchtlich sein: Allein in Wuppertal beispielsweise war von 40 zusätzlichen Plätzen die Rede. In der Praxis soll es so laufen, dass das Jugendamt vor Ort die Kinder in der Betreuung meldet.

Zunahme an häuslicher Gewalt befürchtet

„Gerade wenn die feste Tagesstruktur fehlt, wirtschaftliche Not herrscht oder der Wohnraum zu knapp ist, kann das zu Konflikten und häuslicher Gewalt führen“, sagte LVR-Jugenddezernent Lorenz Bahr. Jugendämter in den Kommunen haben bereits deutlich gemacht, dass sie in der Folge einen Anstieg der Inobhutnahmen fürchten.

Das Landesjugendamt stehe mit den Ämtern vor Ort in engem Kontakt, sagte eine LVR-Sprecherin der Redaktion. Wo es nötig ist, sei der soziale Dienst von den Ämtern vor Ort verstärkt worden - etwa durch Personal, das sonst in Kitas tätig ist. Angesichts der Corona-Vorschriften sei "herausfordernd", den Kontakt zu den gefährdeten Familien zu halten. Die Ämter vor Ort setzten da auf kreative Wege - etwa auf Skype-Gespräche oder Unterredungen im Garten unter Wahrung des gebotenen Abstandes.