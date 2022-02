Corona: Niederlande lockern umfassend in Freizeit und Gastro

Den Haag. Die Niederlanden lockern ab Freitag weitreichend. Gastro und Freizeit dürfen länger öffnen. Ende Februar sollen restliche Corona-Regeln fallen.

Die Niederlande heben am Freitag, 18. Februar, die meisten Corona-Maßnahmen auf. Das hat der niederländische Gesundheitsminister Ernst Kuipers am Dienstagabend bei einer Pressekonferenz in Den Haag bekannt gegeben. Erstmals war der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte nicht anwesend. Weil die Pandemie eine "neue Phase erreicht habe", so niederländische Medien, werde Premier Rutte nicht mehr bei allen künftigen Konferenzen anwesend sein.

Die angekündigten Lockerungen treffen vor allem den Freizeit- und Kulturbereich: Stadien, Theater, Kinos und Gaststätten werden zum Wochenende wieder fast uneingeschränkt freigegeben. Gaststätten und das Nachtleben dürfen bis 1 Uhr morgens statt wie bisher bis um 22 Uhr öffnen. Hier bleibt der 3G-Nachweis noch in Kraft, wahrscheinlich aber nur bis Ende des Monats.

Niederlande: In zwei Schritten fallen fast alle Coronaregeln

Wo ein 3G-Nachweis gefordert ist, entfallen ab Freitag die Maskenpflicht und die Notwendigkeit für Sitzplatzreservierungen. Die Quarantänepflicht wird von sieben auf fünf Tage verkürzt. Auch Karnevalsfeiern im kleineren Rahmen sollen laut Kuipers in den Niederlanden stattfinden können. Gleichzeitig forderte der Gesundheitsminister die Bevölkerung dazu auf, weiter vorsichtig zu sein: "Das Coronavirus ist nicht weg."

"Wir scheinen am Höhepunkt der Omikronwelle vorbei zu sein", so Kuipers als Begründung für die umfassenden Lockerungen. Auch die Krankenhausaufnahmen hätten abgenommen. Zudem stellte der Gesundheitsminister in einem zweiten Schritt weitere Lockerungen am Ende des Monats in Aussicht.

Die Regierung plant, am 25. Februar auch die restlichen Auflagen wie Maskenpflicht, den 3G-Corona-Pass und Mindestabstand zu streichen. Nur im öffentlichen Nahverkehr und in Flugzeugen soll noch die Maskenpflicht gelten. Für Großveranstaltungen in Innenräumen wie Festivals gebe es künftig eine Testpflicht. Gastronomien und Ausgangsgelegenheiten dürfen dann auch wieder unbegrenzt lang öffnen.

Coronalage in den Niederlanden entspannt sich

Die Corona-Lage in den Niederlanden entspannt sich: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 2.790,9 gesunken (Stand 15. Februar). In der Vorwoche lag der Wert noch bei 3.509,6. Das teilte das zuständige niederländische Institut für Gesundheit und Umwelt (RIVM) am Dienstag (15. Februar) mit.

Auch die Reproduktionszahl R ist mit 0,98 nun unter den kritischen Wert von 1 gesunken, so das Institut. Vom 8. Februar bis 15. Februar registrierte das Nachbarland von NRW insgesamt 487.713 neue Fälle, in der Woche zuvor waren es 613.314. (mh/dpa)

