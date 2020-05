Der Kreis Coesfeld ist der erste Testfall für den „Lockdown II“ in NRW, die Lockerungen sind verschoben. Zu viele Infektionen mit dem Coronavirus gibt es in dem Landkreis. Doch wie sieht es im Kreis Kleve aus? Ist man hier ebenfalls nah am lokalen Lockdown?

Die Zahl von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gilt als Obergrenze, danach müssen besondere Maßnahmen eingeleitet werden. Hochgerechnet auf den Kreis Kleve bedeutet das: Bei 312.217 Einwohnern müssten sich pro Woche 156 Menschen neu mit dem Coronavirus infizieren.

Kreis Kleve erreicht Zahlen nicht annähernd

Davon ist der Kreis aber weit entfernt: In den vergangenen sieben Tagen gab es im Kreisgebiet 29 neue Corona-Infektionen. Dies ergibt eine 7-Tage-Inzidenz von 9,3 (Stand Dienstag, 12. Mai, 13 Uhr). Selbst in der zweiten Aprilwoche, als sich das Coronavirus recht schnell verbreitete und sich kreisweit 118 Menschen neu infizierten, war die obere Grenze demnach noch recht weit entfernt.

Schon seit Anfang Mai bleibt die Zahl der Neuinfizierten auf einem geringen Niveau. Insgesamt liegen dem Kreisgesundheitsamt derzeit 604 bestätigte Corona-Infektionen vor. Davon sind 498 genesen, 15 befinden sich im Krankenhaus und 33 Personen sind verstorben. Aktuell infiziert sind damit nur noch 73 Personen. Das Durchschnittsalter der Corona-Patienten ermittelt der Kreis aus Zeitgründen nicht, er gibt aber das Alter der Verstorbenen an. Dadurch ergibt sich bei den Corona-Toten ein Durchschnittsalter von 82,9 Jahren (Männer 80,1/Frauen 85,3 Jahre).

Nahezu alle Verstorbenen hatten Vorerkrankungen

Pressesprecherin Ruth Keuken erklärt, dass bislang weder Kinder noch junge Erwachsene unter den Verstorbenen gewesen seien. „Die meisten sind im Seniorenalter oder sogar hochbetagt gewesen“, so Keuken. Der jüngste im Kreis Verstorbene war ein 65-jähriger Mann aus Emmerich, die älteste eine 99-jährige Frau aus Straelen. Zehn Personen, also fast ein Drittel der Verstorbenen, waren über 90 Jahre. Nahezu alle der bislang 33 Verstorbenen im Kreis litten unter teils schweren Vorerkrankungen.

Diese Zahlen decken sich mit denen des Robert-Koch-Instituts, das für die gesamte Republik erhebt, wie alt die Gestorbenen waren. 86 Prozent der Corona-Toten sind demnach 70 Jahre oder älter. Der Altersdurchschnitt liegt bei 81 Jahren. Deutschlandweit starben mehr Männer als Frauen, 56 Prozent sind männlich, 44 Prozent weiblich.

Mehr Frauen als Männer starben im Kreis Kleve am Coronavirus

Im Kreis Kleve starben allerdings bislang mehr Frauen (18) an den Folgen des Coronavirus als Männer (15). Die meisten Menschen (8) starben in Kleve, der größten Stadt im Kreis, an der Infektionskrankheit. In Straelen, wo wesentlich weniger Menschen leben, starben sechs Personen an dem Virus. Noch gar keine Todesfälle verzeichnet beispielsweise die Gemeinde Kerken im Süden des Kreises.

Zwei Todesfälle, aber viele Infektionen gab es - vor allem Anfang April - in Geldern. Mittlerweile sind von 85 Infizierten 74 Patienten wieder genesen, Bürgermeister Sven Kaiser ist froh darüber. Rückkehrer aus dem Skiurlaub waren der Hauptgrund für die zwischenzeitlich recht hohen Fallzahlen. „Ohne die Rückkehrer hätten wir deutlich weniger Fälle verbuchen müssen“, so Kaiser. Mit dem aktuellen Zwischenstand ist der Bürgermeister zufrieden. „Wenn wir gemeinsam vorsichtig bleiben und die Empfehlungen einhalten, können wir auch gemeinsam die Lockerungen und Freiheiten genießen.“ Man müsse nun schauen, wie sich die Zahlen entwickeln.

Keine Übersterblichkeit im März und April

Erstmals hat das Gesundheitsamt des Kreises im Kontext der Corona-Krise auch die Statistik der Todesfälle im Kreis Kleve für die Monate März und April 2020 auf mögliche Abweichungen von statistischen Durchschnittswerten überprüft. Dabei wurden bislang keine signifikant erhöhten Werte festgestellt. In den Monaten März und April 2020 verstarben nach Angaben des Gesundheitsamtes im Kreisgebiet insgesamt 585 Personen (321 im März und 264 im April). Im Jahr 2019 waren es in diesen beiden Monaten insgesamt 570 Verstorbene (292 im März und 278 im April), 2018 verstarben 721 Menschen (400 im März und 321 im April) und 2017 612 Menschen (310 im März und 302 im April).

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Kreis Kleve finden Sie in unserem Nachrichtenüberblick.