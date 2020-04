Corona: Städte und Betriebe setzen Bewerbungsverfahren aus

Die E-Mail, die Daniel E. (Name geändert) vor einigen Tagen erhalten hat, ist kurz: „Das Bewerbungsverfahren wird aufgrund der aktuellen Coronalage zunächst ausgesetzt.“ Für E., der wegen eines befristeten Arbeitsvertrags in ein paar Monaten ohne Job dasteht, ein kleiner Dämpfer bei der Stellensuche.

So wie ihm geht es derzeit so manchem Bewerber auf dem Arbeitsmarkt, denn viele Arbeitgeber scheuen derzeit Neueinstellungen – ganz gleich, wie stark sie aktuell von wirtschaftlichen Einbußen durch die Corona-Krise getroffen sind. „Wir haben schon Anfang März erste Auswirkungen gespürt“, sagt Christoph Löhr, Sprecher der Bundesagentur für Arbeit in NRW. Bereits zum Stichtag 12. März hätte es weniger Stellenangebote gegeben als sonst üblich.

Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt leidet stark unter Corona

Für die besonders betroffene Corona-Zeit ab Mitte März mit Schulschließungen, Kurzarbeit und Kontaktverbot gebe es zwar noch keine verlässlichen Zahlen, so Löhr, aber man könne von noch weniger Stellen ausgehen. „Die normale Frühjahrsbelebung leidet stark unter Corona“, sagt Löhr. Für viele Unternehmen dürfte die wirtschaftliche Unsicherheit entscheidend sein. „Man weiß ja aktuell nicht, wie es sich entwickelt.“

Es sind aber nicht nur Unternehmen, die derzeit Bewerbungsverfahren aussetzen, auch Stadtverwaltungen haben bei Neueinstellungen teilweise auf die Bremse gedrückt, etwa in Essen, Velbert oder Kleve. Man wolle so die Sicherheit der Bewerber und des eigenen Personals sicherstellen, heißt es dazu aus der Essener Verwaltung. Eine große Menge an Bewerbungsgesprächen hätte für viel Publikum im Rathaus gesorgt, was man vermeiden wollte. Die anstehenden Lockerungen machen sich aber auch hier bemerkbar. Man will die Einstellungsverfahren jetzt schrittweise wieder starten, sagt Stadtsprecherin Jasmin Trilling.

Ungewohnter Ort für ein Bewerbungsgespräch: der Ratssaal

Auch in Kleve waren Vorstellungsgespräche zwischenzeitig zurückgestellt, erklärt Sprecher Jörg Boltersdorf. Sie sollen jetzt wieder terminiert werden. Dazu würden dann auch Räumlichkeiten genutzt, die den entsprechenden Mindestabstand leichter ermöglichen, etwa Rats- oder Sitzungssaal. Diese Örtlichkeit sei zwar ungewöhnlich, die Gespräche ließen sich aber trotzdem „durchaus angenehm gestalten“, so Boltersdorf.

Andere Städte hingegen haben auf eine Pause verzichtet. „Wir ziehen die Bewerbungsverfahren ganz bewusst durch“, sagt etwa Thomas Pieperhoff von der Stadt Dinslaken. Man stehe in der Verpflichtung, die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung zu sichern, so Pieperhoff. Auch in Moers gehen die Verfahren weiter, so Stadtsprecher Klaus Janczyk. Um eine mögliche Ansteckungsgefahr zu minimieren, sind alle Auswahlgespräche aber in ein weniger frequentiertes Gebäude mit einem großen Saal verlegt worden.