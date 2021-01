Corona-Sterbefälle in Pflegeheimen: „Die Dramatik steigt“

Die Zahl der Corona-Sterbefälle in Pflegeheimen hat sich in NRW innerhalb eines Monats verdoppelt.

An Rhein und Ruhr Die Zahl der Corona-Sterbefälle in Pflegeheimen nimmt stark zu. Kliniken verzeichnen hingegen einen Patientenrückgang. Lage bleibt angespannt.

Die Zahl der Corona-Toten in Pflege- und Altenheimen ist in NRW im Vergleich zum Vormonat enorm angestiegen. Waren es Mitte Dezember noch 1897 Sterbefälle, zählte das Gesundheitsministerium bis Mitte Januar 3771 Fälle, also fast doppelt so viele. Diese Tendenz kann auch Andreas Wiemers, Pressesprecher der AWO Niederrhein, bestätigen: „Rückblickend haben wir zum Jahresende mehr Sterbefälle in unseren Seniorenheimen verzeichnet als noch im Frühjahr 2020. Wenn das Virus einmal eine Lücke findet, breitet es sich einfach leider schnell aus“, sagt er.

Bewohner wie auch Mitarbeiter leiden stark an der Situation, auch wenn der Tod im Pflegeheim zur täglichen Arbeit dazugehöre: „Die allgemeine Stimmung ist traurig. Unsere Mitarbeiter bauen zu den Bewohnern persönliche Bindungen auf, die Bewohner untereinander kennen sich. Abschied nehmen fällt allen in diesen Zeiten besonders schwer“, so der Pressesprecher.

Eines der AWO-Häuser ist das Seniorenzentrum Moers-Schwafheim. Bis November verzeichnete das Pflegeheim keinen Corona-Fall, im Laufe der vergangenen zwei Monate seien jedoch insgesamt 34 der derzeitig 180 Bewohner mit Corona infiziert gewesen, von denen leider zwei gestorben sind, berichtet Heimleiter Rolf Gabriel.

RKI: Pflege- und Altenheime Infektionsort Nummer eins

„Die Dramatik steigt im Gegensatz zur Zeit des ersten Lockdowns im Frühjahr“, sagt auch Michael van Meerbeck, Caritasdirektor für die Dekanate Dinslaken und Wesel. Ende vergangenen Jahres gab es in der Kreisstadt Wesel einen größeren Ausbruch, bei dem der Verband drei Todesfälle, die mittelbar und unmittelbar mit Corona verbunden waren, zu beklagen hatte, so van Meerbeck.

Neben den sind auch die Infektionszahlen in den Pflegeheimen deutschlandzweit „kontinuierlich und deutlich“ gestiegen, wie das Robert Koch-Institut auf seiner Internetseite schreibt. Anfang Januar seien rund 43 Prozent aller Corona-Fälle, die sich auf einen Infektionsort zurückführen ließen, in Pflege- und Altenheimen aufgetreten. Nirgendwo sonst stecken sich aktuell mehr Menschen nachweislich mit dem Coronavirus an. Hinzu komme, dass sich laut RKI in 98 Prozent der Fälle, die in Pflegeeinrichtungen registriert werden, mindestens fünf Personen gleichzeitig infizieren.

Ganz anders hat sich die Situation auf den Intensivstationen entwickelt: Zwar stieg die Zahl der Intensivpatienten zwischen dem 8. Dezember und 3. Januar in NRW laut DIVI-Intensivregister von 970 auf 1167 an. Seitdem flachte die Kurve aber kontinuierlich ab. Auch die „absolute Notfallsituation“, vor der Dr. Thomas Voshaar vom Bethanien-Krankenhaus in Moers vor den Weihnachtsfeiertagen gewarnt hatte, ist in den meisten Kliniken nicht eingetreten. Im Gegenteil: Mit einem Rückgang um 22 Prozent liegt die Zahl der Intensivpatienten in NRW aktuell auf dem Niveau von Mitte November.

Moers: Bethanien-Krankenhaus legt Covid-Stationen zusammen

Im Bethanien-Krankenhaus befanden sich laut Pressesprecherin Kathrin Stepanow am Dienstag 18 Corona-Patienten auf der Covid-Station und fünf auf der Intensivstation. „Bis Weihnachten hatten wir noch doppelt so viele“, erklärt Stepanow. Die Zahl der Corona-Patienten sei im Januar so weit zurückgegangen, dass das Krankenhaus am Mittwoch sogar seine beiden Covid-Stationen zusammenlegen konnte. Die Todesrate sei insgesamt stabil. Seit Ausbruch der Pandemie würden im Schnitt sieben bis acht Prozent der Covid-19-Patienten im Bethanien sterben.

Ähnlich äußert sich Duisburgs Stadtsprecher Jörn Esser: „Bis zu den Feiertagen war die Situation auch in Duisburg kritisch, seitdem hat eine deutliche Entspannung eingesetzt.“ In Essen folge die Anzahl der Intensivpatienten – ebenso wie im Bethanien-Krankenhaus - laut Sprecherin Jasmin Trilling in etwa dem NRW-Trend: „Laut unseren Informationen stiegen die Zahlen der intensivmedizinisch Betreuten nach Silvester leicht an, sind inzwischen aber wieder gesunken.“ Der Dezember habe sich ebenfalls relativ stabil entwickelt. „Wir haben keinen deutlichen Anstieg bis Weihnachten/Silvester gesehen.“

Im Kreis Wesel sei die Situation in den Krankenhäusern vor allem Ende November angespannt gewesen, berichtet Frank Höpken: „Bis zur letzten Novemberwoche war in den Kliniken ein stetiger Anstieg von an Covid-19 erkrankten zu verzeichnen“, so der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes. „In dieser Zeit mussten gleichzeitig bis zu 173 Patienten stationär behandelt werden, von denen bis zu 57 intensivpflichtig waren.“ Bereits seit Anfang Dezember sei die Entwicklung aber rückläufig. Am Mittwoch mussten nur noch 28 Covid-Patienten auf einer Intensivstation behandelt werden.

Corona in NRW: Die Lage in Krankenhäusern bleibt angespannt

Die Situation auf den Intensivstationen müsse laut Frank Höpken weiterhin als „angespannt“ bezeichnet werden. Die Auslastung sei im Kreis Wesel nach wie vor hoch, aktuell stünden etwa 15 Prozent der Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit zur Verfügung – eine leichte Entspannung im Vergleich zum November. „Die Behandlung von an Covid-19 erkrankten Patienten bindet jedoch erhebliche Ressourcen und personelle Kapazitäten“, so Höpken. Die Mehrbelastung sei „allgegenwärtig spürbar“.