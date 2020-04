Corona: Taxifahrer haben fast keine Kunden mehr

Das Taxigewerbe in Nordrhein-Westfalen leidet massiv unter den aktuellen Corona-Verordnungen. In den Städten an Rhein und Ruhr verzeichnen Taxiunternehmen zwischen 70 und 90 Prozent Umsatzeinbrüche, sagt Dennis Klusmeier, stellvertretender Vorsitzender des Taxi-Verbands NRW. "Das Geschäft liegt am Boden." Derzeit breche vor allem das Reisegeschäft weg, so Klusmeier. Wo sonst an den großen Flughäfen und den Bahnhöfen in der Region viele Menschen täglich privat oder geschäftlich reisen und dabei das Taxi als Verkehrsmittel nutzen, herrscht aktuell gähnende Leere. Aber auch den Ausfall von vielen großen und kleinen Veranstaltungen und die geschlossenen Kneipen, Bars, Restaurants und Diskotheken merken die Fahrerinnen und Fahrer in ihrem Geldbeutel.

Um die wenigen Fahrgäste weiterhin sicher zu transportieren, sollen Trennscheiben in den Wagen zwischen Fahrer und Rückbank für einen Spritzschutz sorgen, so Klusmeier. Außerdem müssen Fahrgäste einen Mundschutz tragen. Von Seiten des Taxiverbands NRW wird ebenfalls empfohlen, den Fahrgastraum, sowie Türen und Griffe in kurzen Abständen regelmäßig zu desinfizieren.