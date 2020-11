Rund 40 Testungen werden werktags am Standort Grevenbroich durchgeführt. Nach dem Einbruch ist das Testzentrum vorübergehend geschlossen.

Computer gestohlen Corona-Testzentrum in Grevenbroich nach Einbruch geschlossen

Rhein-Kreis Neuss. Teststelle vorübergehend dicht: Rhein-Kreis Neuss bemüht sich um Ersatz-PCs.

Böse Überraschung zum Wochenstart: Unbekannte Einbrecher haben das Corona-Testzentrum in Grevenbroich im Rhein-Kreis Neuss heimgesucht und zwei Computer gestohlen. "Wir bemühen uns um Ersatz", sagte Kreissprecher Benjamin Josephs an diesem Montag (9. November 2020).

Bis dahin allerdings müsse das im Auerbachhaus untergebrachte Grevenbroicher Testzentrum geschlossen bleiben, so Josephs weiter. Bereits vereinbarte Termine werden nach Neuss verlegt. Zuletzt gab es an Werktagen rund 40 Testungen in Grevenbroich. "Der Einbruch ist für uns mehr als ärgerlich", betonte der Kreissprecher.