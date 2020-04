Corona: Urlaub in den Sommerferien? Das raten Reisebüros

An Rhein und Ruhr. Corona: Ist Sommerurlaub in diesem Jahr möglich? Das hoffen nicht nur Reisebüros. Viele Kunden warten einfach ab, berichten regionale Touristiker.

Wegen der allgemeinen Reisewarnung des Auswärtigen Amts platzt für viele Menschen der Osterurlaub. Und es scheint ebenfalls eng zu werden für den Urlaub in den Sommerferien. „Ich glaube nicht, dass die Deutschen in diesem Sommer schon wieder Urlaubsreisen machen können“, sagte der Präsident der Bundesärztekammer jüngst unserer Redaktion. Auch NRW-Ministerpräsident Laschet äußerte Zweifel an einer raschen Normalisierung im Tourismussektor.

Einer, der zumindest darauf hofft, ist Uwe Wenglikowski. Der Geschäftsführer des Unternehmens Kozica Reisen in Essen sagt: „Unsere Hoffnung ist es, dass Sommerreisen eingeschränkt nach Zielgebieten stattfinden können. Langsam wird es bedrohlich für viele Reisebüros, wenn ein halbes Jahr lang nichts verdient wird.“

Corona-Pandemie: Kleine Reisebüros in NRW stehen vor der Pleite

Wenglikowski sagt, er wisse von kleinen Büros, die inzwischen pleite gingen. „Wir arbeiten ja weiter, beraten Kunden, ohne große Einnahmen.“ Denn: „Wir verdienen nur, wenn die Kunden abreisen. Sein Unternehmen bittet deshalb Kunden auf der Internetseite, von Stornierungen abzusehen und lieber umzubuchen. Das helfe Reiseunternehmen in der Corona-Krise.

Wie es für Kunden wie für die Büros weitergehe, wisse niemand. Wenglikowski hofft insbesondere darauf, dass sich gerade die Lage in den Ländern im Mittelmeer in den kommenden Monaten verbessern werde. Hierhin gingen traditionell viele Reisen. „Ich gehe auch davon aus, dass wenn es wieder langsam losgeht, eher Reisen in Europa als Fernreisen gebucht werden.“

Sollten Urlauber ihre Sommerreisen bereits stornieren oder umbuchen?

Auch die Kunden hofften darauf, dass sich die Lage wieder entspanne und sie ihre bereits gebuchten Reisen antreten können. Stornierungen des Sommerurlaubs kämen zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich nur selten vor, ebenso wie Umbuchungen auf den Herbst oder Winter, berichtet Wenglikowski.

„Das sind meist keine Familien, die mit der Urlaubsplanung wenig flexibel sind.“ Es scheint, als würden die meisten einfach abwarten, wie sich die Pandemie weiter entwickle. „Die Kunden sind verhalten“, sagt Uwe Wenglikowski. Allerdings auch bei neuen Buchungen . „Das einzige, was reinkommt, sind etwa Kreuzfahrten ab Oktober oder Reisen für 2021.“

Reisebüro in Bochum empfiehlt: Lieber mit dem Stornieren abwarten

Ähnliche Erfahrungen machen Touristiker in Bochum . Empfehlungen seien schwierig, sagt Kirsten van Brakel vom Günnigfelder Reisebüro. Buchungen für den Sommerurlaub gingen nicht mehr ein, bestehende Reisen würden aber nur selten storniert und umgelegt. Neubuchungen aktiv anzuregen, mache für das Büro derzeit kaum Sinn, so van Brakel, da sich die Lage weiterhin schnell ändern könne.

„Wir spielen nicht gerne mit den Ängsten von Kunden“, sagt Kirsten van Brakel. „So gerne wir Buchungen sehen würden, es ist nicht unsere Haltung zu sagen, bucht einfach, das wird schon.“ Am sinnvollsten sei es jetzt, durchzuatmen und die Situation hinzunehmen.

Abgeraten von Reisen für das Jahr 2021 würde aber auch nicht. Beim Sommerurlaub 2020 sei eine abwartende Haltung von Vorteil – die viele Kunden bereits an den Tag legen würden, wie Kirsten van Brakel beobachtet. „Alles ist noch möglich im Sommer, da könnte sich eine Stornierung rächen, denn dann müssen Kunden Gebühren zahlen. Wir empfehlen, sich fünf Wochen vor Abreise bei uns zu melden und dann weiterzusehen.“