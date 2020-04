Corona-Virus: Bestattern geht die Schutzausrüstung aus

Kaum noch Sargträger, fehlendes Desinfektionsmittel und Ansteckungsgefahr: die Corona-Krise stellt auch Bestatter vor große Herausforderungen. Vor allem die schlechte Situation auf dem Markt für Desinfektionsmittel und Schutzausrüstung macht zu schaffen: „Der freie Markt ist völlig leer“, sagt Christian Jäger vom Bestatterverband Nordrhein-Westfalen.

Die Lage sei für viele Betriebe zunehmend kritisch, weil seit über einem Monat kaum noch Lieferungen ankämen. Und die Bestatter sind auf die Schutzausrüstung angewiesen: „Bei jeder Bestattung muss Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel verwendet werden, ganz gleich ob mit Corona infiziert oder nicht.“ In der Branche hofft man deshalb, dass sich die Lage bei den Lieferanten schnell bessert, ansonsten könnte es passieren, dass Bestattungsunternehmen ohne Ausrüstung keine Beerdigungen mehr durchführen können, warnt Jäger.

Schutzausrüstung ist für Bestatter sehr wichtig

Auch Bestattermeister Tristan Helmus-Fohrmann aus Mülheim macht sich Sorgen. Man sei zwar noch gut aufgestellt bei Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel, irgendwann könnte es aber auch knapp werden: „Derzeit ist eigentlich nichts zu bekommen und schon gar nicht zu normalen Preisen“, sagt er. Das Bestattungsunternehmen bekäme zwar täglich zig Angebote per Mail, allerdings „nicht seriös und zu Mondpreisen“. Vor Corona selbst habe man in der Branche keine Angst, versichert Christian Jäger. Solange die nötige Schutzausrüstung vorhanden sei.

Dennoch verzeichnen gerade Bestattungsunternehmen an Rhein und Ruhr einen großen Mangel an Sargträgern. Der Dienst leide ohnehin schon unter Personalmangel, aktuell sei dieser aber noch gravierender. „Es ist noch schwieriger als sonst, Sargträger zu finden“, sagt Mirjam Helmus-Fohrmann, Inhaberin des Bestattungsunternehmens Fohrmann in Mülheim. Viele der Träger seien Männer im höheren Alter, sie gehören damit zur Risikogruppe. „Sie wollen sich nicht der Ansteckungsgefahr aussetzen.“

Voerder Firma kämpft gegen die aktuelle Lage

Auch in Voerde ist das Problem derzeit sehr groß. „Es ist kaum noch jemand bereit, die Toten unter die Erde zu bringen, egal, woran sie verstorben sind“, sagt Peter Anton Becker, Sargträger beim Überführungs Service Niederrhein. Von ehemals drei Teams ist der Voerder Firma aktuell nur eins geblieben. Es mussten schon Bestattungen abgesagt werden. „Einen Mindestabstand von eineinhalb Metern einzuhalten, das geht beim Sargtragen einfach nicht,“ erläutert Mit-Inhaber Patrick Jöhren. Um für die Angestellten die höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten, hat die Firma Hygienepläne erarbeitet. So wurde eine Hygieneschleuse eingerichtet, die Sargträger bekommen ein Hygienepaket mit, auf der Fahrt zum Friedhof tragen sie FFP3-Atemschutzmasken. Nach jedem Einsatz wird zusätzlich alles desinfiziert, vom Lenkrad und Gurt im Auto bis zu den Mänteln und Hüten der Träger.