Corona: Weseler Firma sagt der Infektionsgefahr den Kampf an

Die Firma Isis stellt CO2-Ampeln zur Atemluftüberwachung in geschlossenen Räumen her und stattet unter anderem Kindergärten damit aus. Je nach CO2-Konzentration zeigen die Ampeln grünes, gelbes oder rotes Licht an.

An Rhein und Ruhr. Die Firma Isis IC hat eine CO₂-Ampel entwickelt, die vor hohen Aerosol-Werten warnt. Das Gerät ist nicht nur für Schulen und Kitas geeignet.

Sie ist 15 Zentimeter groß, leuchtet in verschiedenen Farbtönen und hört auf den Namen „Conny“: Das Weseler Unternehmen Isis IC hat ein Gerät entwickelt, das den CO₂-Gehalt in der Luft misst. Der Clou: Anstatt unterschiedliche Daten anzuzeigen, funktioniert „Conny“ wie eine Ampel. Sobald ein bestimmter Grenzwert überschritten wird, leuchtet das Gerät gelb oder rot auf. So wissen auch Schulkinder ganz genau, wann es Zeit zum Lüften ist. Das spare laut Geschäftsführer Dirk Unsenos nicht nur unnötige Heizkosten, sondern habe auch einen psychologischen Effekt.

Bereits 2019 arbeitete die Weseler Firma an einem Gerät, das Gase in Räumen messen kann. „Wir wollten eine Art ‚Greta-Sensor‘ entwickeln“, erinnert sich Unsenos – angelehnt an die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg. Dann brach Anfang 2020 die Corona-Pandemie aus. Der Geschäftsführer überlegte, wie sich der Aerosol-Gehalt in der Luft bestimmen lasse. Aerosole sind kleine Partikel, über die das Coronavirus übertragen wird. Das Problem: Aerosol-Messgeräte seien schlichtweg zu teuer: „Für den Preis kriegen Sie einen Kleinwagen“, so der 59-Jährige.

Im Juli 2020 stieß Unsenos auf einen Fachartikel. Dort stand, dass sich mithilfe des CO₂-Gehalts auch der Aerosol-Gehalt bestimmen lasse. „Das war für uns der Startimpuls“, erinnert sich der Geschäftsführer. „Ich dachte sofort: Das können wir doch!“ Unsenos nahm Kontakt zu einem Sensorhersteller für CO₂-Messgeräte auf. Seine Idee: Der ehemalige Lehrer und IT-Dozent wollte nicht nur den Aerosol-Gehalt messen können. Unsenos arbeitete an einem Gerät, das wie eine Ampel kinderleicht zu bedienen ist. Und das endlich die Frage beantwortet: Wann muss gelüftet werden?

CO2-Ampel gibt optische und akustische Warnsignale

„Wir haben ganz früh Pilotprojekte mit Schulen durchgeführt“, so Unsenos. „Für die Kinder ist es ganz toll. Sobald das Gerät gelb leuchtet, wird das Fenster geöffnet.“ Das sei einerseits deutlich einfacher zu verstehen und lenke die Schüler außerdem nicht ab. „Die Lehrer haben uns von einem Display mit ständig aktualisierten Werten abgeraten.“ Ein Display habe den Effekt, dass die Kinder ununterbrochen auf das Gerät schauen. „Das stört die Konzentration“, sagt der 59-Jährige. Stattdessen leuchtet das rund 300 Euro teure Gerät gelb auf und gibt einen Warnton ab, sobald es Zeit zum Lüften ist.

Bei den Grenzwerten beziehe sich Isis IC auf Angaben des Umweltbundesamtes. Die Werte könnten jedoch je nach Corona-Verordnung angepasst werden. So kann die Weseler Firma auch Unternehmen in den Niederlanden beliefern und ist auf eine sich ständig ändernde Corona-Lage vorbereitet. „Firmen können die Grenzwerte bei Bedarf auch selber verschärfen“, erklärt Unsenos. Anpassungen seien aber nur in eine Richtung möglich. So verhindert Isis IC, dass einzelne Firmen die Grenzwerte gezielt so einstellen, dass die Ampel selbst bei hohem Aerosol-Gehalt nicht auf gelb wechselt.

Die CO₂-Ampel habe zwei entscheidende Vorteile: Erstens verhindere sie unkontrolliertes Lüften. „Ich behaupte, es gibt in Deutschland nicht einen Klassenraum, der exakt die gleichen Bedingungen hat wie ein anderer“, so Unsenos. Die Ausbreitung von Aerosolen hänge von unterschiedlichen Faktoren wie der Anzahl der Schüler oder der Fenstersituation ab. Die von der Politik empfohlene 20-5-20-Regel (20 Minuten Unterricht, fünf Minuten lüften, 20 Minuten Unterricht) liefere aber lediglich eine allgemeine Faustregel. „Das kann dazu führen, dass zu viel gelüftet wird.“

Objektiver Indikator schafft Gefühl von Sicherheit

Darüber hinaus habe die CO₂-Ampel auch einen psychologischen Effekt: Sie vermittle den Anwendern ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen. „Dieses Unbehagen ist seit der Corona-Pandemie da“, so Sprecher Matthias Wenten. „Deshalb ist es sehr wichtig, einen objektiven Indikator zu haben.“ Förderprogramme für Schulen oder Kitas gebe es in NRW bislang noch nicht.

Aber was passiert mit den CO₂-Ampeln nach der Pandemie? Der Weseler Geschäftsführer glaubt, dass CO₂-Messgeräte und Filteranlagen auch nach der Corona-Krise nicht an Bedeutung verlieren werden. „Das Thema wird bleiben.“ Unsenos habe den Wunsch, dass die Luftqualität ein fester Qualitätsstandard im Bereich Arbeitsschutz wird. Denn auch bei der Dokumentation der Messwerte sei „Conny“ einsetzbar. „Firmen können genau festhalten, wie oft die Ampelinnerhalb eines Monats auf gelb oder rot gewechselt ist.“

>>> Das ist Isis IC

Das Weseler Unternehmen wurde 1999 von Geschäftsführer Dirk Unsenos gegründet und bietet Produkte und Entwicklungsdienstleistungen in den Bereichen Funk- und Mobiltechnik und Assistenzsysteme. Derzeit arbeiten 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Isis IC. Die Firma hat nach eigenen Angaben bereits fast 10.000 CO₂-Ampeln verkauft.