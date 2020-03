Coronavirus in Bochum: Falsche Gerüchte kursieren im Netz

Bochum. Nachdem es seit Mittwoch einen ersten bestätigten Corona-Fall in Bochum gibt, kursieren Gerüchte und Falschmeldungen. Was stimmt wirklich?

Nach dem ersten bestätigten Corona-Fall in Bochum kursiert im Netz eine ursprünglich interne Meldung eines Feuerwehr-Mitarbeiters und Mitglied des Krisenstabes, in der es heißt, dass es keinen Corona-Fall in Bochum gebe.

So heißt es: „Eine Bochumer Probenfirma hat eine Corona-Probe eingesandt, die positiv war. Allerdings wohnt der Patient nicht in Bochum, sondern in Overath. Die Probe wurde lediglich durch ein in Bochum ansässige Probenfirma beauftragt. Mit Stand heute gibt es Bochum bisher keine bestätigte Coronavirus-Infektion.“ Viele Nutzer verbreiten diese Meldung weiter, Bochumer Bürger zeigen sich verunsichert.

Coronavirus in Bochum: Feuerwehr kämpft gegen Gerüchte an

„Wir haben massive Probleme damit, dass Gerüchte verbreitet werden“, sagt Feuerwehrsprecher Stefan Nowak. Auf Nachfrage wird klar: Die Meldung ist echt – aber längst veraltet. So habe es bereits am Dienstag Gerüchte über einen Corona-Fall in Bochum gegeben. Um den entgegenzutreten habe die Feuerwehr reagiert und eine interne Information an ihre Mitarbeiter verbreitet. Wie diese nun ihren Weg ins Netz gefunden hat, ist unklar.

Fest steht: Seit Mittwoch hat Bochum seinen ersten bestätigten Corona-Fall. Ein 68-jähriger Rentner aus Stiepel hatte sich im Skiurlaub in Südtirol mit dem Coronavirus infiziert. Ihm geht es nach Angaben der Stadt nicht schlecht. Gemeinsam mit seiner Frau – ihr Testergebnis steht am Donnerstagmittag noch aus – befindet er sich in häuslicher Quarantäne.