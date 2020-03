Coronavirus: Niederlande beschließt drastische Maßnahmen

Mit drastischen Maßnahmen will die niederländische Regierung gegen die Ausbreitung des Coronavirus ankämpfen: Am Donnerstag hat Ministerpräsident Mark Rutte gemeinsam mit dem nationalen Sicherheitsrat und dem Gesundheitsinstitut RIVM in Den Haag angekündigt, dass alle Personen mit Erkältungssymptomen (Niesen, Husten, Fieber) fortan zu Hause bleiben sollen. Ferner sollen alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen abgesagt werden. Dies betrifft Universitäten, Hochschulen, Theater, Sportveranstaltungen oder Konzerte. Museen oder Kinos müssen schließen.

„Das sind drastische Maßnahmen, aber diese Schritten müssen wir jetzt nehmen“, sagte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte: „Die Niederlande sind ein Patient, der jetzt behandelt werden muss“, so Rutte. Gesundheitsminister Bruno Bruins betonte: „Wir raten allen Niederländern dazu, so viel wie möglich zu Hause zu arbeiten.“

Niederlande: Mark Rutte (rechts) und Gesundheitsminister Bruno Bruins zeigen die Alternative zum Händeschütteln. Foto: Remko De Waal / AFP

Jaap van Dijssel, Direktor des Gesundheitsinstituts RIVM, erläuterte, dass nahezu alle der 614 niederländischen Corona-Fälle ihren Ursprung im Ausland haben. Am stärksten ist die Provinz Brabant betroffen. Auch in Limburg häuften sich die Fälle. Hier gehe man davon aus, dass sich die Auswirkungen aus dem deutschen Kreis Heinsberg bemerkbar machen.

Coronavirus: Niederländische Senat setzt Sitzungen aus

Zudem kündigte der niederländische Senat an, in den kommenden Wochen keine Sitzungen abzuhalten. Die Sitzungen am 17. und 24. März fänden nicht statt, teilte die obere Parlamentskammer am Donnerstag mit. Dies gelte sowohl für Plenarsitzungen als auch für die Ausschüsse, hieß es weiter.

Mit den Maßnahmen wolle der Senat dazu beitragen, die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, hieß es. Die Parlamentskammer, die immer dienstags im Plenum zusammenkommt, kündigte zudem an, ihren Mitarbeitern nach Möglichkeit zu ermöglichen, von zu Hause aus zu arbeiten.

Niederlande: Coronavirus-Fälle lassen sich nicht mehr rückverfolgen

Mittlerweile ist beim Coronavirus laut dem RIVM so, dass man nicht mehr alle Fälle bis ins Detail rückverfolgen könne. „Wir haben die Kontrolle über die Eindämmung des Virus verloren. Wir können nicht mehr in allen Fällen nachvollziehen, wo sich die Quelle befindet“, sagte van Dijssel.

Die Grundschulen und weiterführenden Schulen sollen vorerst nicht geschlossen werden. Ministerpräsident Rutte erklärte, dass diese Entscheidung enorme Folgen hätte. „Denn dann müssten auch viele Eltern zu Hause bleiben. Und sie benötigen wir gerade zur Aufrechterhaltung vieler gesellschaftlicher Funktionen.“ In Grundschulen gebe es zudem nur wenige internationale Kontakte und auch seien Kinder oft nicht so schwer davon betroffen.

Die Grenzen zu den Nachbarländern Belgien und Deutschland sollen vorerst offen bleiben. Allerdings denke man auch über Einschränkungen des Reiseverkehrs nach, so Rutte. Hierzu werde es womöglich in den nächsten Tagen weitere Beschlüsse geben.

Menschen, die geschwächt sind, sollten zudem die Öffentlichkeit meiden: nicht ins Restaurant gehen, nicht einkaufen, Kontakte zu anderen Menschen meiden. (mit afp)