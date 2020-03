Neuss. Schutz gegen das Coronavirus: Eine Privatschule in Neuss misst die Temperatur von jedem, der rein will. Unterricht wird im Livestream angeboten.

Eine Privatschule in Neuss geht einen besonderen Schritt, um Schüler, Lehrer und Eltern vor dem Coronavirus zu schützen. Die International School on the Rhine (ISR) misst mit Thermometern die Stirntemperatur jeder Person, die das Schulgebäude betreten möchte.

Annika Poestges, bei der ISR zusändig für Öffentlichkeitsarbeit, sagt: „Wir schauen nach den bestmöglichen Maßnahmen, um unsere Schüler zu schützen.“ Am Schuleingang werden sich Lehrer und Security-Personal postieren, ausgerüstet mit einem guten dutzend Infrarot-Thermometer. Schüler, bei denen eine erhöhte Temperatur gemessen wird, sollen sich bei der Schulkrankenschwester melden. Diese entscheidet dann über das weitere Vorgehen. „Die Dame ist erprobt“, sagt Poestges.

Wer die Messungen durchführt, wird unter anderem mit Mundschützen ausgestattet. „Die Eltern haben Masken gespendet“, berichtet Annika Poestges.

Thermometer und Livestreams – Schule in Neuss rüstet sich gegen das Coronavirus

Die Privatschule hat noch weitere Vorkehrungen getroffen: Kinder, die nicht zur Schule kommen wollen, können den Unterricht von zuhause im Livestream verfolgen. Dafür werden in den Klassenräumen Kameras aufgestellt, die die Schulstunde filmen. Vereinzelt werden Unterrichtseinheiten aufgezeichnet und anschließend zur Verfügung gestellt.

Die Schüler der Oberstufe werden gesondert in der Sporthalle unterrichtet. „Die Sporthalle ist vom Schulgebäude isoliert“, sagt Poestges. Trotz der Maßnahmen sollen die angehenden Abiturienten gut auf ihre Prüfungen vorbereitet werden.

Wärmebildkameras an einer Schule? Gedränge am Eingang befürchtet

Ursprünglich gab es Überlegungen, am Eingang der Schule Wärmebildkameras zu installieren. Die Idee sei mit Ärzten und Virologen besprochen worden, so Poestges, wurde jedoch verworfen. Die Verzögerungen am Eingang hätten zu Wartezeiten und Gedränge führen können. Im Handel kosten einfache Kameramodelle zwischen 500 und 1000 Euro.

Die Idee mit den Kameras sei in der „letzten Zeit entstanden“, erklärt Poestges. Das Management habe sich die Frage gestellt: „Wie schützt man so viele Schüler von Familien, die viel reisen.“ Aktuell besuchen etwas mehr als 1000 Schüler aus knapp 50 Nationen die Schule in Neuss. Darunter sind auch einige Kinder von Geschäftsleuten, die viel auf der Welt herumkommen.

Spender mit Desinfektionsmittel im Schulgebäude

Im Januar habe die Schule als eine Maßnahme bereits im Gebäude Spender mit Desinfektionsmittel aufgehängt. Außerdem werden die Kinder in Sachen Hygiene unterrichtet. Poestges betont: „Es ist aber auch ganz wichtig, dass die Kinder nicht in Panik verfallen.“ Es sei wichtig, da eine Balance zu finden.

Der Halbleiter-Hersteller Elmos in Dortmund macht ebenfalls von Temperaturmessungen Gebrauch. Wessen Körpertemperatur höher als 37,5 Grad ist, darf das Gebäude nicht betreten. Das berichten die Ruhr Nachrichten.

Stand Freitagnachmittag (6. März) gibt es mindestens 324 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion in Nordrhein-Westfalen.

.

.