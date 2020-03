Coronavirus: Tierheime am Niederrhein erwarten Ansturm

Am Niederrhein. Tierheime am Niederrhein befürchten, dass im Zuge der Corona-Krise viele Tiere abgegeben werden. Die Vermittlung stagniere aktuell.

"Vorübergehende Tierheimschließung für Besucher", prangt in roten Buchstaben auf der Homepage des Tierheims in Geldern. Die Räumlichkeiten sind aufgrund der Coronavirus-Pandemie geschlossen. Der Publikumsverkehr ist eingestellt. Eine bewusste Entscheidung. "Wir wollen die sozialen Kontakte auf ein Minimum reduzieren", erklärt Tierheimleiterin Jennifer Blasberg im Gespräch mit dieser Redaktion. "Es wäre schlimm, wenn wir durch eine Infektion Mangel an Fachpersonal hätten."

Das Tierheim läuft im Notbetrieb. Wie die meisten an Rhein und Ruhr. Die vielen Ehrenamtlichen, die zum Beispiel freiwillig mit Hunden Gassi gehen, wurden aus Sicherheitsgründen abbestellt. Das Team vor Ort beschränkt sich auf zwei Personen: Eine Tierheimleitung, eine Pflegerin. "So arbeiten wir montags bis sonntags, dann wird gewechselt", erklärt Blasberg. Noch sei es weitgehend ruhig. Das könne sich jedoch schlagartig ändern. "Wir bereiten uns darauf vor, dass es einen Ansturm geben wird", erklärt die Tierheimleiterin.

Tierheim Düsseldorf: Interessierte auf der Warteliste

Ein ähnliche Situation herrscht im Tierheim Düsseldorf, wie Heimleiter Timo Franzen erklärt. Auch hier sei die Situation aktuell noch entspannt, die Tiervermittlung nach einer Terminvereinbarung möglich. „Wir nehmen aktuell keine neuen Gassi-Geher an, sondern arbeiten lediglich mit dem bestehenden Team“, erklärt Franzen. „Neu-Interessierte kommen auf eine Warteliste. Wir vermitteln dann, wenn Tierbesitzer sich melden, die das aktuell nicht selber übernehmen können.“

Durch das Coronavirus sei es wahrscheinlich, dass viele Tierbesitzer in häusliche Quarantäne oder in ein Krankenhaus müssen. Nicht jeder kann dann sicherstellen, dass sein Tier angemessen versorgt wird. "Dann werden die Tiere ins Tierheim kommen", so Blasberg vom Tierheim in Geldern. Noch gäbe es dafür Kapazitäten. Wie lange noch, sei ungewiss.

Tierschutzbund: Vermittlung stagniert wegen Corona

Das Problem: Die Vermittlung vieler Tiere stagniere momentan, wie der Deutsche Tierschutzbund auf Anfrage berichtet. Fundtiere werden dennoch weiter aufgenommen. Das könne zu massiven Kapazitätsproblemen führen. Das spürt zum Beispiel das Tierheim in Wesel. "Bei Hunden sind wir an der oberen Grenze, Platz für Katzen haben wir noch. Kleintiere können wir jeodch gar nicht mehr aufnehmen", erklärt Tierheimleiterin Gabi Wettläufer.

Und: „Wir beobachten, dass aktuell bei vielen Tierbesitzern eine große Unsicherheit herrscht“, erklärt Tierschutzbund-Sprecherin Hester Pommerening. Tagtäglich riefen besorgte Tierhalter bei den Heimen und Tierschutzorganisationen an. Die Fragen seien ganz unterschiedlich: Können Tiere das Coronavirus übertragen? Was passiert, wenn ich in Quarantäne muss? Was soll ich tun, wenn ich durch die Situation zu wenig Geld habe, um mein Tier zu versorgen? „Wir können hier nur an die Tierhalter appellieren, sich schon jetzt zu überlegen, wer sich im Fall der Fälle um das Tier kümmern könnte – im Idealfall jemand aus der Familie, ein Freund oder Nachbar“, erklärt der Tierschutzbund. Die Übergabe eines Haustieres in ein Tierheim sollte nach Möglichkeiten vermieden werden. Die Angst, dass ein Tier sich mit dem Virus anstecken könne, sei nach aktuellem Stand unbegründet. Tiere können das Virus somit auch nicht übertragen.

Coronavirus: Fehlende Spendenbereitschaft für Tierheime

Große Sorge bereite zudem die fehlende Spendenbereitschaft vieler Menschen. „Man merkt, dass die Leute nun verständlicherweise andere Sorgen haben“, erklärt Jennifer Blasberg vom Tierheim Geldern. Der fehlende Publikumsverkehr befeuere diesen Zustand. Veranstaltungen vieler Tierheime, wie Feste oder Cafés, die nötiges Geld einbringen, fallen aktuell aus. „Viele Menschen haben durch die Corona-Krise auch finanzielle Sorgen", bemerkt auch der Tierschutzbund. „Für Tierheime zu spenden oder ein Tier zu adoptieren, rückt da eher in den Hintergrund.“

Eine kreative Lösung hat das Tierheim in Wesel gefunden. Zwar fehlen auch hier aktuell die Geldspenden, aber: "Wir haben eine Spendenbox vor unser Tierheim aufgestellt", erklärt Gabi Wettläufer. Futterspenden wie Äpfel und Möhren können von Besuchern in die Box gelegt werden. "Das funktioniert in Wesel unfassbar gut."