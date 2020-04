"Daddeln gegen Datteln IV": BUND plant digitalen Protest

In Corona-Zeiten ist das nicht ganz einfach, aber: Umwelt- und Klimaschützer vom BUND lassen den Protest gegen das umstrittene Kohlekraftwerk Datteln IV wieder aufleben, das in diesem Sommer ans Netz gehen soll. Am heutigen Donnerstag (23. April 2020) soll es eine Mahnwache am Kraftwerk geben - außerdem bereiten die BUND-Leute digitalen Protest vor.

In Kürze werde man ein Computerspiel vorlegen: "Unser Arbeitstitel ist 'Daddeln gegen Datteln IV'", sagte Dirk Jansen, Geschäftsleiter beim BUND in NRW, im Gespräch mit der Redaktion. Es werde um Kohlelieferungen per Schiff gehen, so Jansen. Man plane aber auch eine große Social-Media-Kampagne und weitere Online-Aktionen.

Mahnwache unter Vorgaben des Infektionsschutzes

Jenseits aller digitalen Welten sei es wichtig, "den Protest gegen Datteln IV corona-gerecht auf die Straße zu tragen", meinte Jansen. Bei der Mahnwache mit 20 Personen würden alle Vorgaben des Infektionsschutzes beachtet. Weitere Aktionen seien geplant. Zudem habe man eine neue Broschüre "Datteln IV - schmutziges Relikt des Kohlezeitalters" aufgelegt. Ursprünglich hatte es im Mai eine Großdemo in Datteln geben sollen, die entfällt angesichts Corona.

Die Mahnwache am Kraftwerk findet nicht von ungefähr an diesem Donnerstag statt; an diesem Datum will der finnische Energiekonzern Fortum in Helsinki seine Hauptversammlung abhalten. Fortum ist Mehrheitseigner an Datteln-IV-Betreiber Uniper und gehört selbst mehrheitlich dem finnischen Staat. Da Finnland bis 2029 aus der Kohle aussteigen will, drängen die Umweltschützer vom BUND darauf, dass die finnische Regierung dafür sorgt, dass Datteln IV doch nicht ans Netz geht.

"Wir haben immer noch kein Kohleausstiegsgesetz"

Beim BUND hält man es für zunehmend unwahrscheinlich, dass in diesem Jahr noch eine Kohlekraftwerk vom Netz geht. "Wir haben immer noch kein Kohleausstiegsgesetz", sagte Dirk Jansen. Sollte Datteln IV in diesem Sommer ans Netz gehen, sei von einem jährlichen Ausstoß von sechs bis sieben Millionen Tonnen des klimaschädlichen CO2 auszugehen. Für die Umweltschutzer vom BUND ist das Kraftwerk "ein Mahnmal verfehlter deutscher Kohlepolitik".