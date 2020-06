Das B. C. Koekkoek Haus in Kleve, ein Interview zum Jubiläum

Kleve. B.C. Koekkoek war der „Prinz der Landschaftsmaler“ seiner Zeit. In seinem prächtigen Klever Wohnhaus wird seine Kunst gezeigt, seit 60 Jahren

Seine Zeitgenossen feierten ihn als „Prinz der Landschaftsmaler“: Barend Cornelis Koekkoek (1803-1862). Im damaligen „Bad Cleve“ ließ er sich 1848 ein Künstlerpalais im Stile der italienischen Renaissance erbauen – heute ist eben dort ein besonderes Museum eingerichtet, das „Barend Cornelis Koekkoek-Haus“ – ein vielbesuchtes Museum für niederländische Landschaftsmalerei der Romantik. Am 10. Mai feierte das Haus seinen 60. Geburtstag. Ein mit Bedacht gewählter Tag. Ein Gespräch mit der Leiterin, Ursula Geisselbrecht-Capecki.

Blick auf Haus Koekkoek in Kleve. Foto: Niklas Preuten

60 Jahre Museum im B.C. Koekkoek-Haus. Was ist das Besondere an diesem Haus in der Kunst- und Kulturlandschaft des Niederrheins?

60 Jahre Museum ist mehr als ein halbes Jahrhundert kulturelles Gedächtnis für eine Stadt – durch ihre Geschichte als Residenzstadt war Kleve ein Mittelzentrum am Niederrhein und auch für die Grenzregion zu den Niederlanden!

B.C. Koekkoek lebte und arbeitete in seinem prächtigen Künstlerhaus in Kleve

Das Besondere an diesem Haus mit seinem Garten: Der niederländische Landschaftsmaler Barend Cornelis Koekkoek hat es sich 1848 als Wohnhaus und zur Präsentation seiner Kunst gebaut. Das Gebäude erfüllt also heute wieder seine Funktion als Haus für die Kunst, als Künstleroase, mit der Kunst aus der Zeit seiner Entstehung als Inhalt! Ein Künstlerhaus der Romantik ist im Rheinland und auch in den Niederlanden einmalig. Noch dazu in der Umgebung mit dem Garten und dem Atelierturm.

Ein Film: 60 Jahre Koekkoek-Haus Zum Jubiläum hat der Klever Künstler und Kreativfilmer Janusz Grünspek zusammen mit Museumschefin Ursula Geisselbrecht-Capecki einen 12-Minuten-Film zur stimmungsvollen Zeitreise in die Welt des Künstlerhauses produziert. Zu sehen auf Youtube: https://youtu.be/RxCaS4paKrw

Bis auf Weiteres zeigt das B.C. Koekkoek-Haus die Ausstellung „60 Jahre Museum in Kleve – eine Geschichte in Ausstellungsplakaten.“

Warum wurde das Museum am 10. Mai 1960 (wieder)eröffnet?

Der 10. Mai hat in der deutsch-niederländischen Beziehung eine besondere Bedeutung: An diesem Datum wurden 1940 die Niederlande von den Deutschen überfallen. Der erste Museumsdirektor in Kleve, Dr. Friedrich Gorissen, wollte bewusst ein Gegen-Symbol setzen mit der Eröffnung eines Museums.

Es sollte die enge und positive Verbindung zwischen niederländischer und deutscher Kultur zeigen, 20 Jahre später. Die erste Ausstellung war eine Schau über die Maler der „Klever Romantik“.

Aktuelles zu Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum im B.C. Koekkoek-Haus

Aus Ihrer Sicht: Stimmt es, dass B.C. Koekkoek der bekannteste Landschaftsmaler der Niederlande des 19. Jahrhunderts vor Vincent van Gogh war?

Fragen Sie das einen Deutschen oder einen Niederländer? Wie bekannt ein Künstler wird, hängt oft gar nicht nur von seiner Kunst ab. Es hängt davon ab, was die jeweilige Zeit sehen will, was sie braucht, welche Geschichten und Mythen ein Künstlerleben aktuell werden lassen. Auf jeden Fall war B.C. Koekkoek einer der besten seiner Zeit.

Das Logo 60 Jahre B.C. Koekkoek Haus Kleve Foto: B.C. Koekkoek Haus

Gibt es neue Wissenschaftserkenntnisse zu dem geheimnisvollen Portrait der sogenannten „Mona Lisa von Kleve“? („Unbekannte junge Frau“, B.C.Koekkoek, 1846)

Da sind wir wieder bei dem Hunger nach Geschichten: Diese Dame will sich nicht offenbaren! Das würde ihr den Zauber nehmen. Dieses Bild ist auch nicht das beste Gemälde Koekkoeks. Er war eben ein Meister der Landschaft, nicht des Porträts! Übrigens hat das Museum Kurhaus auch eine „Mona Lisa“ unserer Zeit und zwar die Sylvia von Franz Gertsch.

Für den Klever Laien: Was macht die Klever Romantik aus?

Romantik ist Zwiesprache mit der Natur. Hinter der „Klever Romantik“ verbirgt sich eine Gruppe von niederländischen und deutschen Malern, die sich als Naturbeobachter verstanden. Die nicht in den Akademie-Metropolen Düsseldorf oder Amsterdam blieben.

Das Haus zeigt niederländische Landschaftsmalerei der Romantik

Es ist die Liebe zur ruhigen unprätentiöseren Landschaft des Niederrheins, die nicht die Dramatik des Mitteilrheintales mit engem Flusstälern, hohen Felsen, Burgen vorweisen kann. Am Niederrhein – wie auch in den Niederlanden – spielt der weite Horizont immer eine Rolle für das Lebensgefühl und den Blick.

1961 gab es eine der ersten Museumsausstellungen von Joseph Beuys im Haus Koekkoek. Ob sich Beuys mit seinem Künstlerkollegen Koekkoek verstanden hätte?

Beuys war auch ein Romantiker, dem Studium der Natur als Wissenschaftler und als Künstler zugetan. Sie hätten sicher viel zu besprechen.

B.C. Koekkoek malte 1847 ein Rheinlandschaft bei aufziehendem Gewitter. Foto: B.C. Koekkoek Haus

Wie gehen Sie als Museums-Leiterin mit den Corona-Maßnahmen um?

Corona hat uns alle vor Herausforderungen gestellt, mit denen man am besten kreativ umgeht: Wir haben eine Fensterausstellung organisiert, wir haben im Hintergrund an unserer Digitalisierung gearbeitet. Wir haben einen Kurz-Film über das Haus gedreht, der innerhalb von ein paar Tagen mehr Besucher im Internet hatte, als wir jemals im besten Museumsmonat Mai.

Jetzt wollen wir aber, dass alle Besucher auch wirklich vorbeischauen, dass wir unsere Veranstaltungen wieder machen können. Im Moment klappt das noch nicht.

„Ein Koekkoek für zu Hause“ – was steckt dahinter?

Einige unserer Ehrenamtlichen hatten die Idee, in Kleinformat auf Holz oder Papier gedruckte Landschaftsmotive von B.C. Koekkoek zu produzieren. Man kann sie im Museumsshop erwerben – ein wunderbares Geschenk für sich oder andere und eine Erinnerung an die Schätze in Kleve.

Ein „Koekkoek“ für zu Hause

Wie fühlt es sich an, in „Kleves Schatzkästlein“ zu arbeiten?

Jeden Morgen gehe ich die schöne Holztreppe im Haus hinauf, öffne die Fensterrollos und schaue in den Garten auf den Belvedere und die Minerva-Statue und nehme die Botschaft mit: Der Mensch ist zu so viel Schönheit fähig. Das muss geteilt werden, diese Oase der Kunst in der Stadt (die sich auf der anderen Seite der Fassade sehr stark verändert hat – nicht immer zum Guten) muss erhalten bleiben – wenn das gelingt, denke ich, tue ich einen sinnvollen Job.

Wird es in diesem Jahr noch eine Jubiläumsparty geben?

Das weiß die heilige Corona – der Freundeskreis des Museums und auch unsere vielen ehrenamtlich Tätigen möchte es gerne! Auf jeden Fall planen wir noch einen weiteren Film, in dem es konkret um die 60 Jahre Museum in Kleve im B.C. Koekkoek-Haus gehen soll, mit vielen Interviews. Lassen Sie sich überraschen und besuchen sie das Künstlerhaus!