Kamp-Lintfort. In zweieinhalb Monaten öffnet die Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort die Pforten. Ein Highlight: Die Aussicht vom 66 Meter hohen Förderturm.

Die Highlights der Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort

Das ehemalige Bergwerk ist eine Großbaustelle: Viele Reparatur- und Feinarbeiten werden derzeit erledigt, Wege und Kanäle gelegt, Blumen gepflanzt, 225.000 Zwiebeln sind schon im Boden. Kamp-Lintfort bereitet sich auf die Landesgartenschau vor. In 73 Tagen, am 17. April, startet sie auf dem Gelände der ehemaligen Zeche „Friedrich Heinrich“. Bis dahin gibt es noch viel zu tun, bis zu 100 Menschen arbeiten zur Hochzeit gleichzeitig auf dem riesigen Areal, auch die Gartenanlagen am Kloster Kamp gehören dazu.

„Wir sind voll im Zeitplan“, sagt Projektleiter Jan Holsteg, der die Aufgabe als „Traumjob“, aber auch als „logistische Meisterleistung“ bezeichnet. „Mitzuerleben wie die Laga hier entsteht, ist toll.“ Schließlich sei das Gelände komplett neu erschlossen worden, die Bergbauhistorie überall spürbar. „Die Bodenbeschaffenheit ist deswegen eine ganz andere. Wir sind daher im Moment sehr auf trockenes Wetter angewiesen, um zügig weiterarbeiten zu können“, so Holsteg.

Experimentieren im Green FabLab der Hochschule Rhein-Waal

Ausblick von oben auf die Bauarbeiten auf dem Laga-Gelände. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Im Zentrum des neuen Zechenparks gibt es zwei Anhöhen, den Kleinen und den Großen Fritz, die zum Verweilen einladen sollen. Rundherum entstehen Blumenhallen, Obstwiesen, Hausgärten, Schmuck- und Staudenbepflanzungen. Doch es gibt noch viel mehr zu erkunden. Zum Beispiel die Spiel- und Tieroase, wo vor allem kleine Besucher Zwergziegen, Erdmännchen, Alpakas und Ponys ganz nah kommen dürfen. Im Green FabLab, dem Forschungs- und Laborraum der Hochschule Rhein-Waal, stehen die Umwelt und deren nachhaltige Nutzung im Mittelpunkt.

Alle Besucher haben hier die Möglichkeit zu experimentieren, basteln und entwickeln und mit Studenten und Experten in den Austausch zu kommen. Und wer noch einmal so richtig Bergbauluft schnuppern will, kommt mit der Eintrittskarte zur Laga auch in den Lehrstollen. Ehemalige Bergmänner erklären hier den Untertage-Betrieb der Zeche Friedrich Heinrich.

Max Mutzke kommt am 13. Juni zur Laga

Für den Förderturm, der nun Wahrzeichen der Stadt ist, hatten sich einige Kamp-Lintforter 2012 besonders eingesetzt, er sollte nach der Zechenschließung abgerissen werden. Jetzt ist er das Highlight, denn Besucher können auf die 66 Meter hohe Aussichtsplattform hochfahren. Hier oben prangt auch riesengroß das „Laga 2020“-Schild. „Der Turm wurde von außen komplett saniert“, erklärt Holsteg. Rund 100 Menschen können sich gleichzeitig dort oben aufhalten und haben bei gutem Wetter einen 360-Grad-Blick auf Ruhrgebiet, Niederrhein – und auf das Laga-Gelände bis hin zum Kloster Kamp.

Wer sich viel bewegen möchte, kann zu Fuß den 2,7 Kilometer langen Wandelweg gehen, der den Zechenpark mit dem Kloster am Rande der Stadt verbindet. Neu angelegte Fuß- und Radwege begleiten hier den Wasserlauf der Großen Goorley und treffen am Kloster Kamp auf die Fossa Eugeniana. Die Strecke kann aber auch mit dem Bus-Shuttle überbrückt werden.

Schon mehr als 9200 Dauerkarten verkauft

Wahrzeichen: Der Förderturm sollte ursprünglich abgerissen werden, nun können Besucher sogar hochfahren. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Rund 500 Veranstaltungen sind zudem abends auf dem Gelände geplant. Bernd Stelter kommt zu einer Gala am 23. Mai, Kabarettistin Ingrid Kühne können Besucher am 5. Juni erleben. Für viele ein Höhepunkt: Max Mutzke tritt am 13. Juni mit der SWR-Bigband auf. Der Andrang auf die Abendveranstaltungen, die zusätzlich Eintritt kosten, ist groß – genau wie auf die Eintrittskarten. Bislang wurden mehr als 9200 Dauerkarten verkauft, erwartet werden laut Pressestelle Besucher aus dem Ruhrgebiet, vom Niederrhein und aus den Niederlanden.