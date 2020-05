Das gibt es nur am Niederrhein: den Schmecklecker

Am Niederrrhein. Der Sprachforscher Dr. Georg Cornelissen (LV) hat wieder ein Wort gefunden, das es nur bei uns, am Niederrhein gibt. Das Wort „Schmecklecker“.

Wörter, die Eigenschaften oder Eigenarten von Menschen beschreiben, können ganz unterschiedliche Untertöne haben. „Dreckspatz“ zum Beispiel.

Das kann sehr positiv (liebevoll, zärtlich, anerkennend) gemeint sein, etwa wenn der Opa sein Enkelkind, das an einem Regentag vom Spielplatz heimkehrt, mit den Worten empfängt: „Ah, da ist ja mein kleiner Dreckspatz!“ „Schmutzfink“ dagegen wird man kaum je mit diesem Unterton verwenden. Beim „Schmecklecker“ muss man genau aufpassen.

„Guten Appetit!“

Ich selbst verwende das Wort ohne jeden „Beigeschmack“; für mich bezeichnet es einen Menschen, der Leckeres gern mag. Deshalb habe ich mich auch schon gefragt, ob es denn überhaupt Personen gibt, die nicht zu dieser Kategorie gehören.

Dr. Georg Cornelissen auf Spurensuche. Wo kommen die Wörter her, was bedeuten sie, und warum spricht man am Niederrhein so? Hier beim Durchforsten einer Urkundenakte im Stadtarchiv Straelen. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

In den Dialekten des Niederrheins heißt schmecken: „schmaken“, ähnlich wie niederländisch „smaken“. Davon leitet sich auch „schmakelek“ (oder: schmakelech) ab: wohlschmeckend, schmackhaft, lecker.

Als alle noch Platt sprachen...

Als alle noch Platt sprachen, sagte man am Niederrhein, wenn man miteinander aß: „Äät schmakelek!“ Heute eher: „Guten Appetit!“

Wenn Sie nach dem Ende der Krise einen Ausflug über die Grenze machen und dort ein Restaurant besuchen, wird die Kellnerin Ihnen vielleicht „Eet smakelijk!“ wünschen. Zu schmaken gehört der „Schmaak“, also der Geschmack. Und wenn etwas einen Beigeschmack hat, wenn die Milch zum Beispiel einen Stich hat, dann spricht man im Niederrheinischen von einem „Schmäcksken“.

In „Schmeck-lecker“ steckt erkennbar nicht das niederrheinische schmaken, das lässt sich schon einmal festhalten. Und der zweite Teil dieses auffälligen Worts? Ist damit ein „Lecker“, also ein Leckender gemeint?

Ein „Pöttekieker“ kiekt (guckt), ein „Korinthenkacker“, nun ja, kackt, ein „Schmecklecker“ leckt? Dann leckt er an dem, was schmeckt. Am Niederrhein gibt es aber noch ein anderes „lecker“: „Dat schmeckt abber lecker heute!“ Diesen Satz kennt wohl jeder. Es ist auch schon behauptet worden, dass sich mit Hilfe von „lecker“ alle Geschmacksurteile abgeben ließen: gar nich lecker – nich so lecker – lecker – sehr lecker – total lecker. Dem letzten Urteil müsste dann „delikat“ oder „superb“ entsprechen.

Lecker warm

Am Niederrhein ist es schon mal „lecker warm“, hier spricht man auch von einem „lecker Mädchen“ oder einem „lecker Fräuken“.

Das leitet zu einer anderen Verwendung von „Schmecklecker“ über. Dabei handelt es sich um einen älteren Mann, den es unübersehbar und mit hoher Frequenz zu jüngeren Frauen hinzieht. Wie viel Neid, Bewunderung, Abscheu jeweils mitschwingt, wäre zu prüfen. Manchmal wird ein „Schmecklecker“ dieser Art kein „Casanova“, sondern eher ein „Schmutzfink“ sein.„Schmecklecker“ ist wohl ein nordrhein-westfälisches Wort.

Der kleine Unterschied

Vielleicht ist es ja sogar einmal in Köln entstanden. Im Kölschen ist das alte Tätigkeitswort „schmaache“ jedenfalls früh durch „schmecke“ ersetzt worden, so dass jemand auf die Idee kommen konnte, „schmecke“ und „lecke“ zu reimen. Und mit „lecker“ haben es nicht nur die Menschen am Niederrhein, sondern auch die Kölner*innen: „He es et ävver lecker wärm“ ist gut kölsch. Lassen Sie uns am Ende versuchen, der Wortbedeutung noch ein Stückchen näher zu kommen und die Eigenschaften von Schmecklecker und Feinschmecker voneinander abzugrenzen: Ein Feinschmecker ist eine Person mit auf fein getrimmten Geschmacksnerven, die des Wohlgeschmacks wegen weite Wege geht.

Der Schmecklecker dagegen ist jemand, der keinen Leckerbissen verschmäht.

