Ein Orchester, ein großer Chor und Solokünstler präsentieren die bekannte Musik aus den erschienenen Game of Thrones Staffeln in der Düsseldorfer Tonhalle.

Das ist am Wochenende am Niederrhein und im Ruhrgebiet los

Niederrhein/Ruhrgebiet. Unsere Freizeittipps für den Niederrhein sind am Wochenende von großen Shows und besonderen Naturerlebnissen geprägt. Hier geht’s zur Übersicht.

Das ist am Wochenende am Niederrhein und im Ruhrgebiet los

Vom Niederrhein bis in die Metropolen: So vielfältig die Städte an Rhein und Ruhr sind, so umfangreich ist ihr Freizeitangebot auch wieder an diesem Wochenende. Von einem fotografischen Streifzug durch die Dinslakener Altstadt, über ein ganz besonderes musikalisches Highlight für alle Game of Thrones Fans bis hin zu einem Naturerlebnis auf dem Wasser in Wesel – auf alle Altersgruppen wartet ein breites und spannendes Wochenendprogramm.

Hier kommt eine Übersicht zu den Veranstaltungen von Freitag, 1. Januar, bis Sonntag, 19. Januar.

Dinslaken

Auf einen abendlichen Streifzug durch die Dinslakener Altstadt können Hobbyfotografen am Freitag gehen. Ralf Dauvermann teilt seine Erfahrungen und Perspektiven mit den Teilnehmern. Er erläutert die Grundlagen der Nachtfotografie und Langzeitbelichtung. Im Anschluss werden in der Altstadt zwei bis drei Motive besucht, an denen das Erlernte ausprobiert werden kann. Los geht’s um 18 Uhr, eine Anmeldung bei der Stadtinformation am Rittertor ist unter 02064/66222 oder stadtinformation@dinslaken.de erforderlich. Für die Teilnahme werden zehn Euro fällig – Digitalkamera, Reserve-Akku, Stativ, Taschenlampe und warme Kleidung einpacken!

Duisburg

Kunstfans aufgepasst: Am Wochenende stellen wieder 60 lokale Künstler ihre Arbeiten dem Publikum in der Cubus Kunsthalle vor. Somit gibt der Kunstmarkt den Besuchern einen Überblick über das künstlerische Schaffen in der Stadt. Und: Malereien, Grafiken, Zeichnungen und Co. stehen zum Verkauf. Der Kunstmarkt öffnet von 14-18 Uhr seine Pforten. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos auf www.cubus-kunsthalle.de

Düsseldorf