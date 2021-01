Der Kevelaerer Pastor und sein Traum

Am Niederrhein. David Burau engagiert sich in der Flüchtlingshilfe und fragt sich, warum es uns so schwer fällt, den Menschen die Hand zu reichen

„I Have A Dream“ – Das Bild begleitet David Burau schon eine kleine Ewigkeit. „Ich habe einen Traum“ – als Martin Luther King Jr. das sagte, am 28. August 1963, konnte er kaum ahnen, dass zum Anfang des Jahres 2021 die Sache mit der Menschenwürde, Gleichberechtigung und Freiheit immer noch ein Traum ist – und für viele weit weit weg von der Wirklichkeit.

Das große Poster mit dem großen Wort hängt im Büro von David Burau. Gewissermaßen eine stete Erinnerung, nicht locker zu lassen, in dem Bemühen, jenen zur Seite zustehen, die das Schicksal oder auch die Gesellschaft an den Rand gedrückt haben – und die doch mit uns leben, zu uns gekommen sind, um bei uns das zu finden, was Menschenrecht ist: ein menschenwürdiges Leben in Freiheit und Akzeptanz.

Geflüchtet und alles verloren

David Burau kümmert sich um Frauen, Kinder, Männer die geflüchtet sind, die Gewalt in ihren Heimatländern erlebt haben, die um ihr Leben bangten und sich auf den Weg nach Europa gemacht haben – und dabei alles verloren – Hab und Gut, Heimat, Freunde, Hoffnungen, Vertrauen und oft auch ihre Würde. David Burau ist Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Kevelaer. 90 Mitglieder groß ist seine Gemeinde, das ist überschaubar, da kennt der „Hirte“ seine Schäfchen alle noch persönlich – und nimmt teil an ihrem Leben.

Vor zweieinhalb Jahren ist er von Rostock nach Kevelaer gekommen – wie konnte das passieren? Der 37-Jährige schmunzelt. „Das ist bei uns in der Kirche ein bisschen so wie auf einer Partnerbörse. Man erstellt ein Profil, die Gemeinde guckt sich das an, man wird eingeladen, lernt sich kennen und guckt dann, ob man zusammenpasst.“

Es passte. Und der Pastor machte am Niederrhein da weiter, wo er in Rostock aufgehört hat: Er kümmert sich viel um geflüchtete Menschen. Um Menschen, die Hilfe brauchen. In Berlin hat er drei Jahre in der Obdachlosenhilfe gearbeitet, zu Studienzeiten hat er ‘mal zwei Wochen als Obdachloser auf der Straße gelebt, um zu spüren, wie das ist, wenn man am Rande der Gesellschaft steht, ohne Achtung, ohne Akzeptanz, ohne Macht.

In Kevelaer betreut er mit anderen Gemeindemitgliedern unter anderem das „Café International“. Das ist eine Begegnungsstätte für viele von weit her, junge Männer und Frauen, Familien aus Syrien, dem Iran, Afghanistan, Afrika und Menschen vom Niederrhein. „Im letzen Jahr habe ich hier in Kevelaer vier Suizidversuche von Geflüchteten erlebt. Alle diese Versuche fanden statt, weil Menschen durch unser Asylsystem so in die Ecke gedrängt worden sind, dass ihr eigener Tod für sie die einzige und beste Lösung war.“ Pastor Burau erzählt das ganz leise, still. Ohne Anklage. Aber voller Fragen. Ein Wort steht dabei ganz groß immer wieder im Raum: „WARUM?“

Vom System in die Ecke gedrängt

„Unsere Gesellschaft, die ich so mag, die mir so gut tut, die mir ein tolles Leben ermöglicht, lässt andere voll vor die Wand laufen“, sagt er. „Wenige hundert Meter nur von meinem Haus entfernt gehen Menschen in den Tod, weil mein Land ihnen kein Leben lässt. Warum?“ David Burau will niemanden anklagen. Er weiß auch, dass „Abschiebungen“ mitunter durchaus ihre Berechtigung haben. „Aber irgendetwas läuft doch total falsch.“

Und dann bauen sich wieder diese Fragen auf: „Warum wird eine alleinerziehende Mutter mit einem Neugeborenen nach Italien abgeschoben, wo die Unterbringungen und Versorgung überaus fraglich sind? Warum fragen mich Menschen, ob sie Mensch oder Tier sind, weil sie durch ein Arbeitsverbot fünf Jahre verdammt sind, untätig in ihrem Zimmer zu hocken? Wie kommt es, dass eine Familie mit zwei Kindern vier Jahre in einem einzigen Zimmer leben muss, das dazu auch noch Küche ist?“

In der Begleitung von Geflüchteten habe er „unzählige tolle und hilfsbereite Menschen kennengelernt“, sagt er. Und doch laufe unser Asylsystem, unsere Flüchtlingspolitik darauf hinaus, „dass viele Menschen schwer leiden und viele, viele sterben.“ – Es fängt bei kleinen Dingen an. „Letztens hatte ein Geflüchteter Zahnschmerzen – er muss dann erst zum Sozialamt gehen, das muss ihm ein Papier ausstellen, mit dem er dann zum Arzt gehen kann.“

Wenn das Gesundheitsamt (zur Beurteilung) hinzugezogen werden muss, hat es auch schon einmal ein paar Wochen gedauert. „Es ist gut, in einem Staat leben zu dürfen, in dem die Fürsorge institutionalisiert ist und in dem diese durch die freie Wohlfahrtspflege ergänzt wird. Es scheint mir aber so, als wäre eine Gesellschaft nur dann lebendig, wenn es in ihr viele Menschen gibt, die aus sich heraus vorgefahrene Spuren verlassen und sich gegen Verluste und Widerstände für das Gute einsetzen.“

Spuren verlassen und fürs Gute einsetzen

Wo ist der Fehler im System, der Menschlichkeit verschwinden lässt? „Fast noch nötiger ist die Frage“, so David Burau, „wo sind die Menschen, die bereit sind, aus Spuren auszuscheren und etwas Gutes zu tun? Wo bin ich? Ich würde mir sehr wünschen, dass wir mehr darüber ins Gespräch kommen, wie Leben aussehen soll und dass wir uns dann gemeinsam dafür einsetzen, dass alle Menschen immer so leben können.“

Und dann kommt zum Ende des Gesprächs plötzlich und zu diesem Zeitpunkt irgendwie unerwartet der liebe Gott ins Gespräch. „Ich lebe in einer von Gott geschenkten Welt“, sagt Pastor David Burau. „Ich kann mein Leben nicht als mein Privateigentum betrachten, das ich hüte wie ein Drache seinen Schatz. Ich bin davon überzeugt, dass es kein Leben an keinem Ort der Welt gibt, dem nicht in jedem Moment die Liebe Gottes gelten würde.“ Das gelte auch für die Menschenrechte. „Es ist so einfach, jemandem die Hand zu reichen, der in Not ist. Ich frage mich, warum uns der Mut oder der Antrieb fehlt, das auch zu tun.“