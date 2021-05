Bereits am 1. Mai hatte das Designer Outlet in Roermond geöffnet – an dem deutschen Feiertag waren viele Parkplätze belegt.

Trotz Corona Designer Outlet in Roermond erwartet Andrang am Vatertag

Roermond. Das Designer Outlet in Roermond hat am Vatertag geöffnet. Von Fahrten über die Grenze wird aufgrund der Corona-Lage jedoch abgeraten.

An Feiertagen zum Shoppen in die Niederlande – für viele Menschen in Nordrhein-Westfalen hat das Tradition. Schließlich liegen etwa das Designer Outlet in Roermond oder die Innenstadt von Venlo nur wenige Kilometer von der Grenze entfernt. Seitdem die Niederlande ihre Corona-Regeln gelockert haben und Geschäfte wieder öffnen dürften, zieht es wieder eine beträchtliche Zahl von NRW-Bürgern zum Einkaufen ins Nachbarland – trotz der eindringlichen Appelle, aufgrund nicht über die Grenze zu fahren.

Corona in den Niederlanden Sie wollen keine Entwicklung zur Corona-Lage in den Niederlanden und der Grenzregion verpassen? Unser kostenloser Niederlande-Newsletter hält Sie jeden Dienstag auf dem Laufenden -

Der Vatertag (Christi Himmelfahrt) ist in Deutschland ein Feiertag, in den Niederlanden haben die Geschäfte allerdings geöffnet. Auch deshalb erwartet das Outlet in Roermond am Donnerstag einen großen Besucher-Andrang. Es könne sowohl am Eingang als auch bei einzelnen Geschäften zu längeren Wartezeiten kommen. Zudem gelten im Outlet diese Corona-Regeln: Ein Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht, es muss ein Sicherheitsabstand von anderthalb Metern eingehalten werden, pro 25 Quadratmeter darf nur ein Kunde oder eine Kundin in die Shops. Ein Termin ist hingegen keine Pflicht.

Auch Roermonds Nachbarstadt Venloerwartet am langen Wochenende viele Besucher aus Deutschland. „Besucher gehen das Risiko ein, dass sie stundenlang im Stau stehen und das Zentrum nie erreichen“, sagte ein Sprecher von Bürgermeister Antoin Scholten am Mittwoch. „Wenn wir sehen, dass es zu voll wird, werden wir die Parkhäuser schließen“, kündigte er an. Man dürfe nie vergessen, dass die Corona-Pandemie noch andauere und die Inzidenz in der Region hoch sei.

Roermond und Venlo mit deutlich mehr Neuinfektionen

Tatsächlich sind , zu der Venlo und Roermond gehören, deutlich höher als auf der NRW-Seite der Grenzregion. Während die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche) beispielsweise in den Landkreisen Viersen und Kleve unter 100 gesunken ist, lag der Wert am Mittwoch in Roermond bei 370,8 und in Venlo bei 413,6.

Die Niederlande werden von Deutschland weiterhin als „Hochinzidenzgebiet“ eingestuft. Am Mittwoch kündigte die NRW-Regierung zwar weitere Verschärfungen bei der Einreiseverordnung an, sie dürften für Ausflüge unter 24 Stunden allerdings keine Auswirkungen haben. Ab sofort gilt: Wer länger als 48 Stunden in den Niederlanden ist, muss zwingend für fünf Tage in Quarantäne.

Bei einem Tagesaufenthalt braucht man bei der Rückkehr nach NRW bisher einen negativen Coronatest (PCR- oder Schnelltest), habt aber keine digitale Anmeldepflicht. Die Polizei kontrolliert diese Regel stichprobenartig. Bei der Einreise in die Niederlande mit dem eigenen Auto ist kein Test verpflichtend – und in Quarantäne muss man als Tagesreisender ebenfalls nicht. Politiker auf beiden Seiten rufen weiterhin dringend dazu auf, auf nicht notwendige Reisen ins Nachbarland zu verzichten. (rku)

Täglich wissen, was in der Region passiert: Hier kostenlos für den IKZ-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein