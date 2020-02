Deutsch-chinesische Schule in Düsseldorf ist geschlossen

Die FOM Hochschule in Essen lässt vorsorglich ihre Studiengänge für chinesische Studierende ruhen. „Es sind aktuell keine chinesischen Studierenden an der FOM“, sagt Thomas Kirschmeier, Pressesprecher der FOM, auf Anfrage der NRZ. Auch eine deutsch-chinesische Schule in Düsseldorf hat als Vorsichtsmaßnahme geschlossen, stattdessen finden Internet-Kurse statt.