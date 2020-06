Deutsche Bahn lässt die Züge intensiver reinigen

Hakan Acir stellt seinen Rucksack ab, holt seine Handschuhe heraus, streift sie über. Dann nimmt er die Box mit den feuchten Desinfektionstüchern und legt los: Er putzt die Haltegriffe ab, reinigt die Drücker, mit denen Fahrgäste die Türen öffnen, wischt durch die Griffmulde in der Tür. In den benutzten Desinfektionstüchern schimmern graue Schlieren. Da kommt schon Dreck runter. Und doch will die Deutsche Bahn mit diesem Termin für die Presse zeigen: Bahnfahren in Coronazeiten ist sicher!

In Wagen 27 im ICE 640 von Berlin nach Düsseldorf sind viele Plätze frei. Mehrere Alleinreisende besetzen die Plätze, eine Familie lässt ihr Baby auf dem Tisch verfrühte erste Gehversuche unternehmen. Alle tragen einen Mund-Nasen-Schutz, wenn er auch bei dem einen oder anderen etwas locker sitzt.

In der ersten Klasse fühlt sich die Seniorin sicherer als am Bahnhof

Eine ältere Dame, die in Hannover umgestiegen ist und bis nach Duisburg fährt, sieht, wie Hakan Acir das WC reinigt. Sie fühle sich relativ wohl in der ersten Klasse des ICE, sagt sie zur NRZ. Nur am Bahnhof in Hannover sei das anders gewesen. Viele hätten keine Masken getragen, Kinder seien herumgetollt, Jugendliche hätten auf den Boden „gerotzt“.

Noch sind die Züge nicht zu voll. Noch ist aber auch kein richtiger Reiseverkehr angebrochen, viele Pendler arbeiten weiterhin im Homeoffice, Geschäftsreisende beamen sich per Videokonferenzen durch die Lande, statt im ICE zu sitzen. Die Auslastung der Züge liege derzeit bei 30 Prozent, meint Bahnsprecher Dirk Pohlmann. Doch allmählich nehme die Zahl der Reisenden wieder zu, seit Pfingsten sei das spürbar. In der nächsten Zeit rechnet die Bahn seinen Angaben zufolge mit einem Fahrgastaufkommen von rund 50 Prozent in den Fernzügen.

Damit die Fahrgäste sich trauen, die Züge zu nutzen, investiert die Deutsche Bahn in die Reinigung. Bis Juli sollen bundesweit 500 Mitarbeiter – und damit doppelt so viele wie bisher - die ICE- und IC-Züge während der Fahrt reinigen; im August sollen es 600 sein. Im Regionalverkehr sei es eine ähnliche Größenordnung, sagt Bahnsprecher Pohlmann. Dazu kommen verschiedene Grundreinigungen zum Beispiel im ICE-Werk in Dortmund.

ICE- und IC-Züge werden alle zwei Stunden gereinigt

Die Fernzüge werden alle zwei Stunden gereinigt, Regionalbahnen im Schnitt dreimal am Tag. Hakan Acir macht diesen Job seit mehr als 25 Jahren, täglich pendelt er von Düsseldorf nach Dortmund, von Dortmund nach Düsseldorf, putzt, entleert den Müll, füllt Seife, Toilettenpapier und Papierhandtücher auf. Er hat schon viel erlebt, erinnert sich zum Beispiel an die Schweinegrippe. Aber nichts war vergleichbar mit der Corona-Pandemie, sagt er. „So etwas habe ich noch nicht erlebt.“ Seine schwarze Stoffmaske mit dem Aufdruck des DB-Signets schluckt ein paar seiner Silben. Ja, die Maske. Die gehört zum eher unangenehmen Teil seiner Arbeit. Zum angenehmen Teil gehört, dass er nun mehr Rückmeldungen von Fahrgästen erhält, die ihn für seine Arbeit loben.

Die Mund-Nasen-Bedeckung ist nun sowohl in Fernverkehrszügen, Regional- und S-Bahnen als auch im Bahnhof Pflicht. Wer sich nicht daran hält, kann vom Zugbegleiter aufgefordert werden, eine Maske zu tragen. Die Bahn setzt auf das Verständnis der Fahrgäste. „Sollte es zu Konflikten kommen, besteht – wie grundsätzlich in allen eskalierenden Konfliktsituationen – die Möglichkeit, die Ordnungsbehörden hinzuzuholen“, erläutert Pohlmann. Die Bahn selbst ist nicht befugt, Verstöße gegen staatliche Vorschriften zu sanktionieren. Und: Wer seine Maske im ICE vergessen hat, kann sich das Kleidungsstück Nummer eins im Bordbistro kaufen.

Die Maskenpflicht ist eingeführt worden, weil im Zug nicht immer der Sicherheitsabstand von 1,50 Metern eingehalten werden kann. Derzeit ist es wegen der geringen Fahrgastzahlen zwar in vielen Zügen möglich, den Abstand zu wahren. Aber als Kunde muss man damit rechnen, dass der Platz neben einem nicht frei bleibt. „Wir achten auf eine Verteilung unserer Kunden auf die gesamte Länge eines Zuges, auch indem die Zugbegleiter aktiv auf freie Plätze hinweisen“, erklärt Pohlmann dazu. Vorrangig sollten die Fensterplätze genutzt werden.

Pro Bahn wünscht sich mehr Personal

Lothar Ebbers, Sprecher des Fahrgastverbandes Pro Bahn in NRW, zeigt sich auf NRZ-Anfrage mit der Art und Häufigkeit der Reinigung zufrieden. Er weist auch darauf hin, dass Züge bislang kein Corona-Hotspot gewesen seien. Kurzum: Hier gab es bislang keine Masseninfektionen.

Allerdings wünscht sich Ebbers prinzipiell mehr Personal an den Bahnhöfen und in den Zügen. Das sei tendenziell seltener anzutreffen – anders als in den Niederlanden, meint er. Für das Sicherheitsempfinden der Fahrgäste sei das nicht förderlich. Er glaubt, dass, wenn die Regionalzüge wieder voller werden, das Personal regulierend tätig werden muss. Zwar stellt auch er fest, dass der Studenten- und Berufsverkehr noch auf einem niedrigen Niveau sei, doch der Freizeitverkehr habe sich bereits wieder normalisiert. Auf einzelnen Linien könne das Fahrgastaufkommen bald durchaus an Grenzen kommen. „Dann braucht es eine klare Regelung: Wenn der Zug zu voll ist, darf niemand mehr rein“, so Ebbers. Und das funktioniere nur mit ausreichend Personal. Mit einer Auslastung von 40 Prozent sei es indes im Zug gut möglich, die Sicherheitsabstände einzuhalten, meint der Pro Bahn-Sprecher.

Werden die Bahn-Tickets teurer?

Und wie geht es mit den Ticketpreisen weiter? Einbruch bei den Fahrgastzahlen, mehr Kosten bei der Reinigung: Müssen die Fahrgäste damit rechnen, dass das Bahnfahren demnächst wieder teurer wird? Die gestiegenen Reinigungskosten könnten durch die soeben beschlossene sinkende Mehrwertsteuer kompensiert werden, meint Ebbers. Und im Nahverkehr beobachte er Zurückhaltung. Er glaubt: Die Tarife werden zum 1.Januar 2021 höchstwahrscheinlich „nicht angepackt“. Normalerweise müsste dieses Thema jetzt in diversen Sitzungen Thema sein, im September sei der Beschluss für eine Tarifveränderung eigentlich zu spät, so seine Einschätzung.

Info: So wird gereinigt

Für die Deutsche Bahn sind bundesweit 4300 Mitarbeiter täglich im Reinigungsbereich unterwegs. Das Unternehmen investiert eigenen Angaben zufolge einen dreistelligen Millionenbetrag für die Reinigung. In diesem Jahr werde der Betrag noch einmal erhöht. Um wie viel, sagt die Bahn nicht. Außerdem lässt die Bahn eigenen Angaben zufolge so viele Züge wie möglich fahren, um genug Raum für alle Reisende zu bieten. In 20 großen Bahnhöfen können sich Kunden kostenlos in Waschräumen die Hände waschen. Es werden Desinfektionsmittelspender in Bahnhöfen und in den Toiletten der Fernverkehrszüge aufgestellt, auch die Ticketautomaten werden regelmäßig gereinigt. Die Klimaanlagen laufen verstärkt, innerhalb weniger Minuten sei die komplette Raumluft eines Abteils ausgetauscht, erklärt ein Bahnsprecher.