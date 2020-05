Deutsche Umwelthilfe fordert mehr Fahrradstraßen

An Rhein und Ruhr. Der aus dem Dieselskandal bekannte Verein hat in vielen Städten Anträge gestellt. Auch andere Initiativen erkennen, dass es auf Radwegen eng wird

Auch wenn wieder ein Stück „neue Normalität“ einkehrt und dadurch auch der Verkehr auf den Straßen wieder zunimmt, so fordern verschiedene Verbände und Initiativen dennoch, einige Straßen für den Autoverkehr zumindest zeitweise zu sperren und die Wege zu Fahrradstraßen oder Tempo-30-Zonen zu erklären. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat in NRW 49 Städte angeschrieben und dazu Anträge gestellt. Unter anderem in Wesel, Düsseldorf, Essen und Moers. Die Umwelthilfe glaubt, dass es gerade in Pandemiezeiten wichtiger denn je sei, dass Fahrradfahrer und Fußgänger sich sicher durch die Städte bewegen können. „Das trägt zur Verbesserung der Luftqualität bei, erlaubt Bewegung an frischer Luft mit sicherem Abstand voneinander und verhindert unnötige Unfälle. Und weniger Verkehrsunfälle entlasten gerade jetzt unsere Krankenhäuser“, schreibt die DUH auf ihrer Internetseite.

Vorbild Berlin-Kreuzberg

Berlin-Kreuzberg habe erst kürzlich innerhalb von nur 48 Stunden Autospuren in Fahrradspuren umgewandelt. Dazu fordert die Umwelthilfe andere Städte ebenfalls auf. Ähnliche Vorschläge gab es im April vom Verkehrsclub Deutschland (VCD). Auch verschiedene Fahrradlobbyisten wie die Initiatoren der Radentscheide in Essen, Dortmund, Bonn oder Marl forderten im April in einem offenen Brief an die Verkehrsminister des Bundes und von NRW, Andreas Scheuer und Hendrik Wüst, „schnelle Veränderung der Aufteilung des Straßenraums“. Unter anderem schlagen sie in dem Brief vor, Gehwege durch Markierungen auf den Fahrbahnen zu verbreitern, temporäre Fahrradstraßen einzurichten und die Radwege-Benutzungspflicht aufzuheben, Grünphasen für Radfahrer und Fußgänger zu verlängern, damit es nicht zum Gedränge an Ampeln kommt. „Verbreiterte Rad- und Gehwege sind schnell und einfach einzurichten“, sagte Björn Ahaus vom Radentscheid Essen laut einer Pressemitteilung. Doch die Kommunen wollten juristisch sicher handeln. „Dazu müssen Bund und Länder jetzt schnell einheitliche Leitlinien schaffen. Das spart Entwicklungszeit und könnte so auch zur Eindämmung des Virus beitragen.“

Nur sind solche Forderungen denn überhaupt realistisch? Die Landesregierung spielt den Kommunen den Ball zu: „In den Städten liegen die Gemeindestraßen ausschließlich in kommunaler Verantwortung. Über straßenrechtliche Anordnung können die Kommunen schnell und flexibel auf Situationen und Handlungsbedarfe auf den Straßen reagieren. So könnten kurzfristig Fahrradspuren vorübergehend eingerichtet werden“, erklärt ein Sprecher des NRW-Verkehrsministeriums auf Anfrage der NRZ, die dem Ministerium bereits seit einem Monat vorlag. Womöglich, so der Sprecher weiter, könnte eine solche Forderung nach Straßensperrungen aber auch kontraproduktiv sein, denn: „Es ist aber zu bedenken, dass die meisten innerstädtischen Straßen für den Kfz-Verkehr von Anwohnern, Gewerbetreibenden, Linienbussen, Ver- und Entsorgungsdiensten etc. geöffnet bleiben müssen. Darüber hinaus wäre es wenig Erfolg versprechend, einzelne Strecken für den Kfz-Verkehr zu sperren, weil dieser Verkehr dann erfahrungsgemäß auf andere, ggf. weniger geeignete Straßen ausweichen würde.“

Das NRW-Verkehrsministerium verweist zudem auf die Novelle der Straßenverkehrsordnung, die seit dem 28. April in Kraft ist. So können Städte nun Fahrradzonen einrichten, in denen Autos maximal 30 km/h schnell fahren dürfen. Es gibt neuerdings den Grünpfeil für Radfahrer und auf Fahrradschutzstreifen gilt Halteverbot.

In Essen jedenfalls ist der Antrag der Deutschen Umwelthilfe abgelehnt worden, gibt eine Stadtsprecherin auf NRZ-Anfrage an. Im Bau- und Verkehrsausschuss am Donnerstag wird über einen Antrag der Grünen über die Einrichtung sogenannter „Pop-up-Radwege“ entschieden.

Fahrrad-Demo in Düsseldorf

Solche gab es am Wochenende auf Initiative des Umweltverbandes Greenpeace auch in Düsseldorf . Für ein paar Stunden gab es auf stark befahrenen Autostraßen einen neuen Radweg auf Zeit. In Wesel berät der Haupt- und Finanzausschuss in der nächsten Sitzung über den Antrag der Umwelthilfe. In Moers bewertet man den Antrag der DUH als „sehr unkonkret“. „Wir sehen derzeit auch keine städtischen Straßen, die breit genug für diese Art der Umwidmung sind. Zudem ist aus unserer Sicht der Verkehr in der Stadt bereits wieder annähernd „normal“. Bei Tempo 30 fehlt aus unserer Sicht die rechtliche Grundlage“, erklärt ein Sprecher. Duisburg will der Umwelthilfe noch antworten und vorher das Ergebnis nicht bekannt geben. In Düsseldorf wurde die Verwaltung aufgefordert, zu prüfen, ob ein temporärer Radweg, eine „Protected Bike Lane“, zwischen Oberkasseler Brücke und Messe eingerichtet werden kann.