Die Fastenzeit und ein Pool voll Pils

An Rhein und Ruhr. NRZ-Kolumnist Matthias Maruhn spricht lieber über Bier statt über Corona. Beim rechnen stellt er fest, dass er schon ziemlich viel getrunken hat.

Ob der Mann da wohl allein auf der Bank sitzt, weil sich in Corona-Zeiten keiner mehr traut. Nein, eher ein Zufall. Und ich will auch bestimmt nicht über das Virus reden, weil ich viel zu wenig weiß von seinen Tücken, von der Medizin überhaupt, und weil uns zudem auf all den platten Plattformen schon genug Viertelwissen, Raunen und bizarre Tipps kreist. Niemand braucht den Verwirrus zum Virus.

Aber warum jetzt das Thema Bier? Muss ich erklären. Es hängt mit dem Rauchen zusammen. Als ich vor knapp zweieinhalb Jahren damit aufhörte, lud mir meine Tochter zur Motivation eine App herunter, Smoke free, die mir seither brav vorrechnet, wieviel Geld ich gespart habe, über 7000 Euro, dass mein Herzinfarktrisiko um 43 % gesunken sei und dass ich gestern auf die Kippe genau 20.000 Zigaretten nicht geraucht habe. Kleines Jubiläum, großes Einmaleins. Diese Art Mathematik macht neugierig und stellt weitere Fragen aus der Welt des ungesunden Konsums, etwa: Und wie viel Liter Bier sind wohl durch diese Kehle schon geflossen?

Wann begann es eigentlich mit dem Bier?

Erste Aufgabe: Von wie vielen Jahren reden wir, wann ging es los. Ich tippe das Wort Alkohol in meine private Suchmaschine und das Gehirn spielt mir ein Filmchen ein. Es ist 1971, ich bin 14 und auf dem Internat. Ich stehe neugierig neben einem Goldfischglas mit Erdbeerbowle gefüllt. Ich schöpfe einen Becher der süßen Versuchung, zwei, drei… jetzt sehe ich mich, wie ich vor dem Direx davon sprinte, fast hat er mich, ich springe über eine Hecke, entkomme, der Film wackelt, wird unscharf, nur noch Rauschen. Egal, ich weiß jetzt, es begann vor 49 Jahren.



Meine Eltern reagierten später unterschiedlich. Mein Vater hatte schon Jahre zuvor Tabak und Alkohol gestrichen, er riet mir generell ab; meine Mutter ging mehr ins Detail: „Trink niemals billigen Wermuth, Bier ist okay, aber warte, ich mach uns jetzt erst mal einen Gin Tonic.“ Sie war ihrer Zeit auch bei den Drinks weit voraus.

Zusammen mit Freunden auf der Abraumhalde

Großen Einfluss hatte mein Freundeskreis. Alle tranken. Wir hatten, ganz Ruhrpottjungs, auf der Abraumhalde einer gerade stillgelegten Zeche einen paradiesischen Treffpunkt geschaffen. Und der Kasten Stern-Pils gehörte zu einem gelungenen Abend wie der Joint und das Herz und Hintern wärmende Lagerfeuer. Lange ging das so.

Hundert Liter Bier trinkt der Deutsche im Jahr. Das wären dann ja 4900 Lebens-Liter für mich. Nun gut, meine Frau nippt 0,6 Liter im Jahr, meine Töchter nicht viel mehr, da muss ja dann einer statistisch einspringen, aber das auf dem Taschenrechner aufblinkende Ergebnis stellt meine Erwartung in den Schatten und lässt mich erbleichen. Ich googele nach einer Größe, die das plastisch macht. Und werde fündig. Bei den Tankwagen. Ich habe tatsächlich in meinen Leben einen kompletten Tanklastzug leergeschluckt.



Gottgütiger. Ist eigentlich noch Fastenzeit? Ich spring noch auf. Und Ihnen viel Glück beim Literzählen. Rechnen Sie lieber mit allem…