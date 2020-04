Die Passion ist verschoben

Es ist still. Mucksmäuschenstill. Alle haben diese Entscheidung erwartet – aber jetzt, wo es klar ist, tut es besonders weh. Die 21. Passionsspiele in Tegelen, die im Mai ihre Premiere haben sollten, sind abgesagt. Verschoben um ein Jahr. Mehr als 400 Aktive – die meisten von ihnen ehrenamtlich dabei, haben seit Monaten, ja eigentlich schon seit Jahren auf das Ereignis hingearbeitet – das ja nur alle fünf Jahre stattfindet.

Ausschnitt aus dem Bühnnebild bei einer der letzten Proben im Freilichttheater. Foto: Peter de Ronde

Tausende von Arbeitsstunden – alles umsonst. Als die Entscheidung bekannt gegeben wurde, schob sich die späte Nachmittagssonne über die fast fertig gebaute Tempelstadt im Freilichttheater De Doolhof in Tegelen und leuchtete mild über die Bühne. So, als sollte es heißen: Es geht weiter. Ganz sicher.

Die Passionsspiele in Tegelen werden seit 1931 aufgeführt – alle fünf Jahre

Wir haben Cees Rullens gesprochen, den Regisseur.

Cees Rullens, 2010 und 2015 waren Sie bereits Regisseur der Passionsspiele in Tegelen. 2020 sollte eine ganz besondere Inszenierung die Leute bewegen. Am 10. Mai sollte Premiere sein ...

Natürlich tut es furchtbar weh, besonders bei allen Darstellern, den Freiwilligen, die seit über einem Jahr spielen und singen, um die Öffentlichkeit zu erreichen. Aber ja, die Passionsspiele sind wichtig, aber die Gesundheit der Weltbevölkerung ist natürlich viel wichtiger.

Cees Rullens: „Hoffentlich bringt das Virus die Menschen wieder zusammen.“

Darüber hinaus wäre es sogar gefährlich gewesen, in dieser seltsamen Krise mit rund 350 Menschen zusammenzuarbeiten. Obwohl es ein Massenspektakel ist, fühlt es sich - ich hoffe - immer noch sehr intim an. Es gibt viel physischen Kontakt und wir spielen sehr nah am Publikum. Nächstes Jahr werden wir mit neuem Mut dort sein, das Spiel wird vielschichtiger und tiefer, was auch ein Ergebnis dieses Virus ist. Hoffentlich bringt es die Menschen irgendwann näher zusammen. Jesus würde sich freuen. Alle von uns würden sich freuen.

Cees Rullen, Regisseur Passionsspiele Tegelen. Foto: Adriaan de Roode

Seit Monaten proben die Chöre, die Schauspieler üben, Texte und Musik sind geschrieben, die Kostüme fertig – wie haben Sie den Akteuren die traurige Botschaft vermitteln können?

Der Vorstand hat alle Mitarbeiter per Brief die Umplanung der gesamten Saison auf das nächste Jahr mitgeteilt. Das musste schnell gehen, denn nachdem die Regierung alle möglichen Maßnahmen erarbeitet hatte, gab es unter Spielern und Sängern viele Unruhe.

Eine Videobotschaft an die Mitwirkenden

Dann habe ich alle in einer Videobotschaft angesprochen und mache es auf meine Weise; Mitfühlen mit dem Schmerz und der Traurigkeit, aber gleichzeitig bleibe ich die Person, die motivieren und begeistern darf, und ich tat dies mit viel Liebe. Ab jetzt machen wir das wöchentlich. Eine Videobotschaft, manchmal fröhlich, manchmal nur Hausaufgaben, Aufgaben, die Musik, die jetzt gemischt wurde, abhören.

Es wäre auch für uns eine Premiere gewesen: Die NRZ und das Organisationsteam der Passionsspiele in Tegelen hatten für diese Saison eine besondere Zusammenarbeit ausgearbeitet – mit exklusiven Angeboten für unsere Leser. Etwa einem Bus-Shuttle nach Tegelen, vergünstigten Tickets, Simultanübersetzungen der auf Niederländisch gesprochenen und gesungenen Texte, Blick hinter die Kulissen und vielem mehr.

Viele Leser/innen haben schon Karten gekauft. Der Veranstalter prüft nun, inwieweit die Tickets ihre Gültigkeit behalten werden. Auf der Seite www.passiespelen.nl wird darüber zeitnah informiert.

Falls Sie Ihre Tickets zurückgeben möchten: Auf https://wir-lieben-ticktes.de/wichtig finden Sie einen Link zum Download eines Formulars, mit dem Sie einen Erstattungsanspruch anmelden können.

Hier finden Sie Infos zu den Passionsspielen in Tegelen

Als das sechs Meter hohe Kreuz gestern fertiggestellt wurde… das war so beeindruckend. – Aber, verdammt noch mal, jetzt in einem leeren Theater. – Ich bin ein Optimist, aber es scheuert. Was wird das für eine Freude sein, wenn wir nächstes Jahr endlich spielen können!

Hunderte von Kostümen sind genäht – jetzt wird alles eingemottet. Foto: AK de Roode

„Ihm nach“ – unter diesem Titel steht die Version 2020 der Passionsspiele. Eine sehr moderne Interpretation des biblischen Geschehens. Was ist das Besondere dieser Inszenierung ?

Dieses Passionsspiel bewegt sich in allen Bereichen in Richtung dieser Zeit. Der Text macht das, weil er sich als normale Sprache „gut anfühlt“. Das Dekor ist eine abstrakte Darstellung der Dächer der Altstadt Jerusalems, der die Stadt umgebenden Grabstätten und des Holocaust-Mahnmals in Berlin. Es sind tatsächlich siebenundvierzig Bühnen geworden, schlanker Stil, sehr urban.

Die Musik ist herzzerreißend

Die Kleidung ist übersetzt ins Heute. Große Unterschiede, Widersprüche, aufregend und gewagt. Tattoos sind heute sehr beliebt, aber sie waren und sind in Palästina, also verbinden sie auch die Vergangenheit mit der Gegenwart, aus den Dreadlocks von Jez…. Ai, ich erzähle bereits zu viel. Pass auf, was gesagt werden muss, ist, dass viele der heutigen Probleme einen Platz in der Geschichte der letzten drei Tage Jesu gefunden haben. Zum Beispiel häusliche Gewalt sowie geistige und körperliche Misshandlung.

Das Flüchtlingsproblem: Es kommt sehr nahe, wenn man merkt, dass Maria Magdalena und viele andere Jünger, weil sie Nachfolger Jesu waren, ebenfalls verfolgt wurden und in wackeligen Booten ins Mittelmeer fliehen mussten. Die Musik ist herzzerreißend beeindruckend und wird Ihr Herz und Ihre Seele bewegen.

Sie sind in den Niederlanden ein sehr gefragter Theater-Regisseur – was bewegt Sie, in Tegelen mit Laien und Professionellen so ein Mammutwerk wie die Leidensgeschichte Jesu in Szene zu setzen ?

Jeder Mensch versucht auf seine Weise, zu einer besseren Welt beizutragen. Ich mache es so, ich kann es nicht anders machen. Es ist spirituell ein ziemlicher Reichtum, diese Geschichte zusammen mit Hunderten von anderen, die alle sehr inspiriert sind, zu gestalten und sie dann mit Tausenden von Zuschauern zu bereichern. Dann Demut und Dankbarkeit. Es ist eine Ehre, diese Arbeit machen zu können.

Wann werden wir „Ihm nach“ sehen und hören können?

Deo volente: 9. Mai 2021.