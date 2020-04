Die richtig schwere Zeit kommt erst noch

Die Corona-Pandemie trifft die Wirtschaft hart. Darunter leiden auch viele kleine Duisburger Unternehmen, etwa im Metallbau. Ulrich Steppat ist Inhaber der Friemersheimer Adolf Wefels GmbH und sieht die große Rezession noch kommen. Er vergleicht die Branche mit einer Kettenreaktion: „Wenn ein Betrieb pleite geht, hat das unmittelbare Folgen für viele andere Firmen.“

Der Domino-Effekt in der Wirtschaft

Die Produktionsketten seien in der Metallbranche eng miteinander verknüpft. Einige Unternehmen stellen Bauteile her, wieder andere fügen sie zusammen. „Schon 2006 musste ich selbst 40 000 Euro in die Hand nehmen, um selbst zu überleben, nachdem ein Betrieb pleite gegangen war“, sagt Steppat. Auch nach der Finanzkrise 2008 sei es finanziell eng geworden. Ähnliches erwartet er auch für die Zeit nach der Corona-Pandemie. Begonnen hätten die Auswirkungen schon im Januar, als die Lieferungen aus China nach und nach eingestellt wurden.

Weil derzeit niemand investiere, fehlten die Aufträge für die nächsten Monate. „Im Moment geht es noch, wir haben noch viele Altaufträge in Immobilien, die wir abarbeiten können. Danach aber wird es knapp werden, weil jetzt niemand mehr investiert." Zudem blieben Zahlungen säumiger Kunden aus. „Wenn man da hinterher rennt, hat man im Zweifel einen jahrelangen Rechtsstreit vor der Brust. Dadurch bekommt man sein Geld aber auch nicht schneller", weiß Steppat. „Man muss da unheimlich vorsichtig sein. Ich schaue deswegen, welche Kunden ich noch bediene. Von denen, die ich kenne und von denen ich weiß, dass sie zuverlässig zahlen werden, nehme ich noch Aufträge an, Neukunden nehme ich derzeit nicht auf."

Ulrich Steppat in seiner Werkstatt an der Kronprinzenstraße in Friemersheim. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Auch Aufträge der Stadt fielen weg. „Für die habe ich beispielsweise schon Gedenktafeln oder große Blumenkübel hergestellt. Da muss man sich aber mit den Mitarbeitern vor Ort besprechen und das geht aus dem Homeoffice schlecht“, sagt Steppat. Neben Blumenkübeln produziert sein seit 1898 bestehendes Unternehmen Treppen samt Geländer oder Tische, meist aus Edelstahl. „Früher hätte man gesagt, ich sei Schlosser, heute heißt das Metallbau- und Konstruktionstechnik“, so der Handwerker.

14 Stunden täglich in der Werkstatt

14 Stunden Arbeit am Tag, um zu überleben. Aktuell sitze er mit einem Praktikanten, der bald eine Ausbildung beginnen soll, allein in der Werkstatt. „Ich habe noch vier geringfügig beschäftigte Mitarbeiter, die kommen aber alle nicht mehr. Teilweise müssen sie auf ihre Kinder aufpassen, ein anderer ist 78 Jahre alt, dem ist das zu gefährlich, vor die Tür zu gehen“, sagt Steppat. Allgemein wanderten viele gelernte Metallbauer vom Handwerk in die Industrie ab. „Aber das ist allgemein so, nicht wegen Corona.“

Die Kriterien für die Hilfe passen nicht

Er überlegt, staatliche Hilfe zu beantragen. „Die bekomme ich aber nur bei 50 Prozent Umsatzrückgang – da wäre ich aber schon längst pleite.“ Durch die Krise arbeitet Steppat nun bis zu 14 Stunden am Tag und sogar am Wochenende, um seinen Betrieb am Leben zu halten. Aber die wirklich schwere Zeit, sie kommt im Metallbau erst noch.