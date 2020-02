Die zwei Gesichter des Schneetreibens

Sie haben gerade die Zeitung ins Haus geholt und wissen mehr als ich. Hat’s in der Nacht richtig geschneit? Nicht wie gestern. Richtig Schnee meine ich, also der auch liegen bleibt, wenn wir aufstehen. Wahrscheinlich wieder nicht, aber wir haben fast März, es ist endlich mal um null Grad, wenn nicht jetzt, wann dann. Nichts ist für meine Seele kuscheliger als eine Schneedecke. Die Welt riecht dann einfach besser, frischer, und sie hört sich auch ganz anders an, wie durch einen Filter aus Daunen. Entstört. Frieden für die Ohren. Ich liebe Schnee.

Schnee in der Stadt bedeutet schaufeln, streuen, kratzen, frieren

Viele nicht. Also „jedenfalls nicht in der Stadt.“ Schaufeln, streuen, kratzen, frieren, rutschen. „Nee, lass mal. Da hat der Klimawandel auch seine guten Seiten.“ Wir Flockenfreaks aber sind eine, wie ich fürchte, weiter tauende Minderheit. Warum bin ich ein Eismann? Vielleicht wegen der Herkunft der Familie aus Ostpreußen, nicht umsonst kalte Heimat genannt. Opa Erich hat die dollsten Geschichten erzählt, mit dem Pferdeschlitten sind sie durch Masuren, über zugefrorene Seen, ein Rudel hungriger Wölfe stets auf den Fersen, mit dem langen Stock musste man der Bande eins über den Pelz braten. Erich übertrieb gerne wie es so mancher Großvater tut. Aber gut.

Die alten Sagen könnte ich heute Nachmittag mal meinen Enkeljungs erzählen. Der Große ist eindeutig vom kalten Fach. Meine Tochter hat mir eine WhatsApp geschickt, wie er auf dem Weg zum Kindergarten gestern früh dem Wort „juchzen“ ein Gesicht gibt, wie er strahlt, den Kopf in den Nacken legt, Flocken mit der Zunge fängt und sein Glück in die Welt jubelt: „Der Schneewinter ist da…“ Wie gerne würde ich mich mit den Jungs einmal auf einen Schlitten setzen und bei wagemutiger Talfahrt „Brennholz“ brüllen… Brennholz? Fragt die Alten, die wissen das noch.

Maria erlebte die härteste Seite des Winters

Die traurige Seite des Themas: Ich kannte jemanden, der noch näher am Eis gebaut hatte als ich. Maria Neu, eine Nachbarin, im Sommer 2018 hat sie mit mir auf der Bank gesessen. Ein Gespräch, auch über ihr langes Leben, das zunächst ein Dornenweg war.

Als DRK-Schwester hat sie in den Schlachten des Weltkrieges Soldaten zusammengeflickt, auch in Stalingrad, später geriet sie in russische Gefangenschaft, wurde gequält und gefoltert, musste in Sibirien Straßen mit den Händen bauen, lernte des Winters härteste Härte kennen, nach zehn Jahren Zwangsarbeit begrüßte Deutschland sie hilflos mit Irrenhaus und Elektroschocks.

Erst spät kehrte Ruhe in Marias Leben. Viele Jahre lebte sie als Nachbarin illegal um die Ecke in einem Gartenhäuschen, gedeckt von den Nachbarn, geliebt von den Kindern, Besuch im Hexenhaus mit Kuchen und Geschichten. Meist war sie barfuß unterwegs, den Frost hat sie verspottet.

Jetzt ist Maria Neu gestorben. Hundert wäre sie im kommenden Jahr geworden. Still eingeschlafen sei sie, so hören wir. Wie gut, Schmerzen gab es genug. Wir werden alle zu ihrer Beerdigung gehen. Vielleicht schneit es ein wenig.