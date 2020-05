Duisburg: Achtjährige schreibt ein Kinderbuch

Duisburg. Ohne Schule ist es langweilig, sagt die achtjährige Kira und hat in der Corona-Krise einfach mal ein Piraten-Buch geschrieben: „Kapitän Zahnlos“.

Die Geschichte vom guten Piraten Kapitän Zahnlos nahm vor Beginn der Corona-Zwangspause Mitte März ihren Anfang, an der Albert-Schweitzer-Grundschule in Duisburg-Huckingen. Kira Schleif und ihre Klassenkameraden sollten in der letzten Kunststunde eine Schatzkarte zeichnen. Kira und ihre beste Freundin Eva beschlossen, dass jede von ihnen eine Hälfte einer solchen Karte malen würde: „Weil die Schatzsuche viel spannender ist, wenn die Schatzsucherin nur eine halbe Karte hat und die andere Hälfte auch erst suchen muss“, findet die achtjährige Duisburgerin.

Natürlich gibt es auch eine Schatzkarte

Die Kinder malten nun zwar die Karten, aber zur anschließenden Schatzsuche auf dem Schulhof kam es nicht mehr, weil die Schule bis auf Weiteres geschlossen wurde.

Das ist Kapitän Marmeladen-Zahn. Foto: Thorsten Schleif

Was Kira ziemlich langweilig findet. Sie liest seitdem viel, am allerliebsten Ingo Siegners Bücher über den kleinen Drachen Kokosnuss oder griechische Sagen wie die von Herakles.

Doch immer nur Lesen mag sie auch nicht, also erfindet sie selbst Geschichten, die sie ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester Rhona erzählt. Derweil wollte ihr aber die Schatzkarte aus dem Kunstunterricht nicht aus dem Kopf gehen.

Der Held der Geschichte ist ein guter Pirat: Kapitän Zahnlos

Und weil Piraten nie weit sind, wenn es um versunkene Schätze geht, erfand sie für Rhona ein Märchen über einen Piraten. Böse Piraten mag Kira nicht, und deshalb ist der Held ihrer Geschichte ein guter Pirat – eben jener Kapitän Zahnlos. Der lebte vor etlichen Jahrhunderten, enterte nur andere Seeräuberschiffe, und alle Schätze, die er fand, schenkte er armen Menschen.

Seinen Namen bekam er, weil er bei jedem Kampf einen Zahn verlor. Weil er in einer Piratenpause in ein hartes Brötchen biss oder auch schon mal gegen einen Mast knallte. Bis ihm nur noch ein Zahn übrig blieb. Einen Feind hat Kapitän Zahnlos natürlich auch, den Kapitän Marmeladen-Zahn, der jede Menge Süßigkeiten essen kann, ohne sich die Zähne zu putzen.

Hier gibt es „Kapitän Zahnlos“ „Kapitän Zahnlos“ von Kira Schleif ist im Buchhandel erhältlich für 4,99 Euro (35 Seiten). Die ISBN: 9798630692078. Von dem Preis bleiben 40 Cent pro Buch für Kira übrig.

Das Problem mit Marmeladen-Zahn: Er ist nicht nur Kapitän Zahnlos´ Bruder – er ist auch böse und spielt Zahnlos übel mit. Er sorgt dafür, dass Zahnlos verzaubert wird. Die näheren Umstände sollen um der Spannung willen natürlich nicht verraten werden.

Erst erzählte Kira ihr Piratenabenteuer den Eltern – und dann wurde ein Buch daraus

Kiras Mutter Anne Schleif hörte ebenfalls zu, als die Tochter die Geschichte von Kapitän Zahnlos und seinem bösen Bruder erzählte. „Nimm sie doch mit dem Handy auf, sagte Mama“, erinnert sich Kira, „dann kann Papa sie auch hören, wenn er nach Hause kommt.“

Als Thorsten Schleif die Geschichte hörte, war er begeistert. Selbst Buchautor („Urteil: Ungerecht. Ein Richter deckt auf, warum unsere Justiz versagt“) schrieb der Richter am Amtsgericht Dinslaken das Märchen der Tochter gleich ab, damit die Großeltern es lesen konnten. Denn besuchen darf Kira sie wegen der Corona-Krise im Augenblick nicht. Und sie würden sich ganz besonders darüber freuen, dass die Enkelin ihre Vornamen für Nebenfiguren benutzt hat.

Das Schiff von Kapitän Zahnlos (links) heißt Putzy, das von Kapitän Marmeladen-Zahn „Konfitüre“. Foto: Thorsten Schleif

Kira selbst kommt auch vor in dem Märchen, sie heißt dort Elli und ist die Erzählerin. Thorsten Schleif las Kira die Geschichte schließlich noch einmal vor, und dabei änderte sie, was ihr nicht gefiel. Besonderen Spaß gemacht hat es ihr, sich die Namen auszudenken.

Eine türkisfarbene Zahnbürste am Steven

Dass Marmeladen-Zahns Schiff Konfitüre heißen muss, war ihr von Anfang an klar, erzählt sie. Aber für das Schiff von Kapitän Zahnlos wollte ihr zunächst kein Name einfallen: „Ich habe mit Mama darüber gesprochen, und da kam ich auf die Idee, sein Schiff Putzy zu nennen.“

Kira malt auch sehr gern, und so versteht es sich fast von selbst, dass sie die beiden Kapitäne ebenso gemalt hat wie die beiden Piratenschiffe. Kapitän Zahnlos´ Zweimaster schmückt am Steven eine türkisfarbene Zahnbürste, und Kapitän Marmelades Schiff ist stilvoll mit Erdbeeren verziert.

Mit Abenteuern durch die Coronazeit

Gemalt hat sie zunächst mit Bleistift, die Kolorierung hat sie dann gemeinsam mit Papa am Computer vorgenommen. Kapitän Zahnlos vertrieb nicht nur Kiras Langeweile – inzwischen ist aus seiner Geschichte ein Buch gleichen Namens geworden.

Und das kam so: Kira machte sich Sorgen, denn sie hatte gehört, dass manche Menschen wegen der Corona-Krise arbeitslos würden. Sie fragte ihre Eltern, ob sie auch ihre Jobs verlieren könnten. Denn dann müsste sie selbst ja auch Geld verdienen, meinte sie, aber sie wüsste nicht wie. Die Eltern beruhigten sie erst einmal, schlugen ihr dann aber vor, sie könne doch beispielsweise Kapitän Zahnlos als Buch herausbringen und damit Geld verdienen.

Der Lohn: Vierzig Cent pro verkauftem Exemplar

Das Mädchen war begeistert, und so kam mit Hilfe der Eltern Kapitän Zahnlos im Eigenverlag bei Amazon heraus. Vierzig Cent erhält Kira von jedem Exemplar, und sie ist ganz stolz darauf. Einige Freundinnen haben Kapitän Zahnlos bereits gekauft, erzählt sie, und das Buch habe ihnen sehr gefallen. Die Schatzsuche auf dem Schulhof, die in der Realität wegen der Corona-Krise ausfallen musste, findet im Buch im Übrigen statt. Und natürlich wird auch ein toller Schatz gehoben.