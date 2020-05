Duisburger Fitnessstudio startet mit Vorsicht aus der Pause

An Rhein und Ruhr. Nach der Corona-Zwangspause geht es für die Fitnessstudios wieder los. Ein Betreiber aus Duisburg erklärt, wie er die Hygiene-Regeln umsetzt.

Der Fitness-Riese McFit klingt fast euphorisch: „Wir sind sehr froh, dass es endlich wieder losgehen kann“, sagt Unternehmenssprecher Pierre Geisensetter. An die Abstands- und Hygieneregeln wolle man sich natürlich halten. Die Vorschriften hätten oberste Priorität. Gleichwohl will man nun keine Zeit verlieren. Schon kurz nach Mitternacht, also in der ersten Minute des 11. Mai, wollte die Kette die ersten 62 Studios in NRW eröffnen.

Zurückhaltender äußert sich hingegen Thomas Jütte, der seit 27 Jahren seinen „Wellness Garden“ an der Stadtgrenze zwischen Duisburg und Dinslaken betreibt. „Als wir vergangenen Donnerstag hörten, dass die Landesregierung wieder die Öffnung erlaubt, waren wir sehr erstaunt. Erst der strenge Lockdown, dann ganz plötzlich die Erlaubnis. Ist schon ein bisschen seltsam...“, sagt er. Gleichwohl freut er sich, dass nach acht Wochen der Betrieb wieder aufmachen darf.

Diese Regeln gelten nach der Corona-Pause

In den letzten Tagen hatten Mitarbeiter und er die Geräte auseinandergezogen, Abstandsmarkierungen auf die Böden gebracht, Desinfektionsflaschen verteilt und die Duschen und die Sauna geschlossen. Wie der Trainingsbetrieb funktionieren soll, kann er nur ahnen, denn es kommt darauf an, wie die Fitness- oder Reha-Freunde die neuen Abläufe annehmen.

„Weil konkrete Abstände einzuhalten sind, darf nur eine bestimmte Anzahl von Personen ins Studio. Wir werden viel telefonieren müssen, um das mit den Besuchern abzustimmen. Denn niemand wird gern vor dem Studio mit der Sporttasche warten wollen“, sagt Thomas Jütte.

Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Freitag und übers Wochenende in die Regeln und Verordnungen eingewiesen worden. Sie müssen natürlich nun Mundschutz tragen. Ob dies auch für die sport-treibenden Gäste gilt, war in den ersten Anweisungen aus Düsseldorf noch nicht klar. Bei Anstrengungen dürfte das auch ziemlich schwer werden.

Fitnessstudio hat Gutscheine für die Sperrzeiten ausgegeben

Erleichtert ist der Studio-Besitzer, dass seine vielen Kunden zum allergrößten Teil treu geblieben sind. „Die meisten bezahlen monatlich Beiträge. Wir haben ihnen für die Sperrzeit Gutscheine und kostenlose Schiebemonate angeboten oder eine Gutschrift in Form von Getränken. Darauf gab es viele freundliche und ermutigende Mails, das tut sehr gut. Es ist schön, dass nur wenige ihren Beitrag storniert haben.“

Das liegt wohl auch an der familiären Atmosphäre im Studio, die Mitarbeiter kennen fast alle Fitnessfreunde mit Namen. Sie alle werden sich freuen, wenn sie sich nun in der nächsten Zeit wieder sehen – auch wenn es ganz anders zugehen wird als zuvor. „Wir hoffen alle, dass es nicht zu einer neuen Ansteckungswelle kommt und tun alles, damit die Abstände und Hygieneregeln eingehalten werden. Letztlich liegt es am Verhalten jedes Einzelnen, damit wir aus der Krise kommen“, sagt Thomas Jütte.

Die Wiedereröffnung wird bei den Betreibern groß diskutiert

Wirtschaftlich ist der Schaden längst groß. Der Umsatz besteht schließlich nicht nur aus den Mitgliedsbeiträgen, sondern auch aus Getränken oder Snacks. „Das ist völlig weg. Und wenn künftig weniger Leute ins Studio dürfen, bleibt dieser Umsatz mindestens halbiert“, sagt er. Auch für die Mitarbeiter waren die letzten Wochen hart: Das Kurzarbeitergeld bei eh geringen Löhnen reichte zum Leben kaum. Dass der Betrieb nun wieder anläuft, bringt ihnen den Arbeitsplatz zurück - und natürlich die Freude an der Fitness, die von vielen zuletzt eher im heimischen Wohnzimmer gelebt werden musste.

Dass NRW Vorreiter bei der Wiedereröffnung der Studios ist, wird auch auf den Portalen der Fitnessverbände diskutiert. „Bloß die Regeln einhalten“, ist der Tenor der meisten Botschaften. Zur Wahrheit gehört indes auch, dass der Arbeitgeberverband der Fitnesswirtschaft im April einen Brief an Kanzlerin Merkel geschickt hatte. Darin wurde gebeten, die Studios doch bitteschön wieder zu Ostern öffnen zu lassen. An diese Forderung erinnert heute nichts mehr auf der Internetseite des Verbandes.

