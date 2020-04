Duisburger schreibt ein Bilderbuch zu Covid 19

Fast kann man ihn da ja schon liebhaben, diesen kleinen Kerl, der so viel Kraft hat, die ganze Welt in Angst und Schrecken zu versetzen. Covid, heißt er – und ein Duisburger kreativer Geist hat ihn nun gezeichnet und die Geschichte zu ihm aufgeschrieben – kindgerecht. Ein winziges, fast kugelrundes Ding mit seltsamen Noppen rundherum, das eigentlich gar nicht böse sein wollte – und doch so viel Leid und Krankheit zu den Menschen bringt.

Wie erklärt man seinem Kind, was das Coronavirus anrichtet? Der Mann, dessen Künstlername fotolulu ist, hat einen ganzen Tag im März diesen Gedanken mit sich herumgetragen – und dann war das Kinderbuch fertig: „Warum Covid die Welt erschreckt“.

Covid 19 – kindgerecht aufgearbeitet mit ganz vielen Informationen – auch für Erwachsene geeignet. Foto: fotolulu

Ein Buch, das Eltern helfen und Enkeln Mut machen soll – und das ein Stückchen dazu beitragen kann, das, was so schwer zu verstehen ist, doch ein bisschen zu begreifen. Und wie das so ist mit Erklärstücken für Kinder – Erwachsene können da auch prima etwas mit anfangen.

Ein Buch, das Eltern helfen soll, die Corona-Pandemie zu erklären

Fotolulu hat schon eine ganze Menge Kinder- und Tierbücher geschrieben – immer unter seinem Pseudonym, fotolulu. Das Geheimnis um seinen Namen möchte der Duisburger auch jetzt nicht lüften – „mir ist viel wichtiger, dass wir uns um das Thema kümmern, dass wir ein bisschen mehr die Hintergründe begreifen. Mir geht es nur um das Ergebnis, dass die Kinder, die es lesen, etwas daraus mitnehmen.“

Nur so viel verrät er uns dann doch: fotolulu arbeitet im richtigen Leben als IT-Fachmann in der Administration eines Krankenhauses, dem Krankenhaus Bethanien in Moers -- Bethanien in Moers – und bekommt da im Moment ganz viel von dem mit, was Covid anrichtet.

Ein Bilderbuch für Kinder – und für Erwachsene. Das Büchlein ist für den privaten Gebrauch frei als PDF erhältlich. Es darf und soll verbreitet werden. Man kann es kostenlos aus dem Internet herunterladen:

www.fotolulu.com

Zudem gibt es eine besondere Kinder-Webseite zum Thema Covid-19:

www.covid.fotolulu.de

Gerade die Kleinsten sollen verstehen, warum alle nur noch über ein Thema reden, warum Hände waschen so wichtig ist und warum man Oma und Opa im Moment gerade besser nicht besuchen sollte.

Und fotolulu erzählt nun auf 16 Seiten die Geschichte der Pandemie – aus der Sicht des Virus. Alles so aufbereitet, dass es von Kindern verstanden werden kann. Das ist manchmal etwas irritierend – für die Erwachsenen, die die schrecklichen Pandemiebilder von überfüllten Intensivstationen im Kopf haben – aber auch Kinder nehmen all diese schlimmen Bilder auf – und müssen sie verarbeiten. Dabei will fotolulu nun also helfen – und das Buch, das kostenlos aus dem Netz gefischt werden kann, hat innerhalb weniger Tage Fans gewonnen – auf dem ganzen Globus.

Übersetzt ist es bereits ins Englische, Französische, Spanische. In Arbeit sind türkische und polnische Ausgaben, sogar eine koreanische Version ist angedacht.

„Der Zuspruch ist gigantisch“ freut sich fotolulu, es gab sogar schon den Anruf eines australischen Fernseh- und Radiosenders, der Teile aus dem Buch veröffentlichen möchte.

Bevor er sein Buch in die Welt schickte, hat er einen Facharzt drüber schauen lassen – und auch eine Psychologin hat es auf fachliche Inhalte geprüft – zustimmend.

Es beginnt fast wie im Märchen -- und die gehen ja bekanntlich immer gut aus:

„Vor vielen Jahren saß ein kleiner Virus namens Covid in einer Höhle in der chinesischen Provinz Hubei“ – so beginnt das Buch... Foto: fotolulu

„Vor vielen Jahren saß ein kleiner Virus namens Covid in einer Höhle in der chinesischen Provinz Hubei. Die Höhle war dunkel, es war unangenehm kalt und Covid war alleine. An der Höhlendecke wohnte eine große Kolonie Fledermäuse. Es waren Hufeisennasen. Jeden Abend flogen die Fledermäuse aus der Höhle, um auf Insektenjagd zu gehen. Covid war dann ganz alleine in der Höhle und sehnte sich nach etwas Wärme.“

Das 20-Sekunden-Handwasch-Lied

Und dann erzählt fotolulu, warum Covid so aggressiv wurde. Warum er die Menschen infiziert. Wie er nach Deutschland kam. Und: Wie wir alle uns vor ihn schützen können. Auf der Webseite gibt es sogar Musik zum richtigen Hände waschen, das 20 Sekunden-„Handwasch-Zirkus-Lied“. Es wird erklärt, was eine Quarantäne ist, warum Mundschutz wichtig sein kann, und sogar ein Video kann man anklicken: „Die fünf wichtigsten Hygiene-Tipps – zum Schutz vor dem Coronavirus“.

Und wer ist schuld an der Pandemie?

Und wer ist nun schuld an der Pandemie – das kleine unscheinbare Virus? Die Fledermäuse? Die Menschen, die Fledermäuse essen?

Da wird fotolulu ganz weise: „Die Antwort ist wohl, dass keinem einzelnen die Schuld in die Schuhe geschoben werden kann, denn es liegt an der Verkettung… Wir Menschen sind in der Lage zu lernen und so sollten wir auch aus dieser Pandemie lernen. Wir sollten nicht an alten Gewohnheiten festhalten, auch wenn sie über Generationen keine Probleme verursacht haben. Die Welt entwickelt sich ständig weiter... Und wir müssen wohl oder übel lernen, mit Viren und Bakterien zu leben, auch wenn sie eine Gefahr für die Menschheit sein können.“