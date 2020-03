Ein Koloss für eine Baulücke in Baerl

Die Situation ist vertrackt. Baerl ist ein attraktiver Wohnstandort. Das soll er bleiben und auch wachsen darf der 5000 Einwohner zählende Ort, aber moderat, ohne den Charakter zu verlieren. Grundlage seiner Entwicklung ist weitgehend der Paragraph 34 des Baugesetzbuches, der eigentlich die Schließung von Baulücken beinhaltet.

An der Wiesenstraße ist diese Lücke gewaltig, böte einer Bauanfrage folgend Platz für drei dreigeschossige Gebäude mit jeweils sieben Parteien und in der zweiten Reihe für drei Doppelhäuser sowie ein Einzelhaus samt Garagen. Macht 28 Wohnungen für Familien mit Größen von 80 Quadratmetern aufwärts. Ende Januar ging die Bauvoranfrage bei der Stadtverwaltung ein.

Bauordnungsamt muss rasch entscheiden - Politik im Zugzwang

Das Bauordnungsamt darf eine Entscheidung nicht absichtlich hinauszögern und muss binnen drei Monate entscheiden. Einziges Kriterium ist, ob sich der Neubau in die Umgebung einfügt. Ausschlaggebend ist dabei nicht der Charakter, sondern die Höhe. Gegenüber des geplanten Kolosses für sieben Familien mit einer Firsthöhe von 40 Meter über dem Meeresspiegel steht zwar in nur rund fünf Metern das eineinhalbstöckige Haus der Familie Wenz, das bei Sonnenschein völlig in den Schatten gestellt würde. Entscheidend für die Bewertung dürften aber zwei Scheunen in etwas weiterer Entfernung sein, die ebenfalls 40 Meter hoch sind. Einen Ermessensspielraum haben die Mitarbeiter im Bauordnungsamt dabei nicht, die Investoren dagegen vielmehr einen Rechtsanspruch, wenn es keine echten Gründe gibt. Das zeigt, wie wichtig Bebauungspläne mit echten Festsetzungen sind.

Erster Anlauf ist schon fünf Jahre alt

Die Nachbarn kennen das aus der Vergangenheit. Vor fünf Jahren hatte die Erbin des 8000 Quadratmeter großen Grundstücks, wie Thorsten Feldmann erzählt, einen ersten Anlauf unternommen, die Fläche zu bebauen und bekam sogar bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung vor dem Verwaltungsgericht Recht. Das Vorhaben verlief aber im Sande, die Genehmigung wurde allerdings immer wieder verlängert. „Mit diesem Entwurf hätten wir sogar besser leben können als mit dem aktuellen“, sagt Feldmann bei einem Ortstermin mit Politikern der SPD und den Grünen, zumal nun keine Tiefgarage mehr geplant sei.

Wettlauf mit der Verwaltung

Vor einigen Wochen sahen die Nachbarn wieder Arbeiter auf dem Grundstück, die Büsche und Bäume entfernten. Alarmiert sprachen sie diese an und erfuhren, dass schon im März die drei Gebäude, die ehemalige Schmiede, das Kaufhaus Baerl und ein Wohnhaus, die schon seit ein paar Jahren leer stehen, abgerissen würden. In der Schmiede wohne allerdings noch ein Mieter, so Feldmann.

Umgehend wurde die Politik eingeschaltet, die nun im Wettlauf mit der Verwaltung die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschließt, um dem Baubegehren Zügel anzulegen. Die Bezirksvertretung hat sich bereits einstimmig für die Aufstellung eines Bebauungsplanes votiert. Am 20. März entscheidet zunächst der Planungsausschuss, am 30. März dann der Rat.

Vor vielleicht 20 Jahren war die Wiesenstraße noch ein Feldweg. Dann wurde dieser verkehrsberuhigt ausgebaut. Eine Trennung zwischen Gehweg, Fahrbahn und Stellplatz gibt es nicht. Fünf Meter breit ist der Bereich, in dem ein Begegnungsverkehr nur mühsam möglich ist. 28 Wohnungen, das macht nach Feldmanns Rechnung knapp 60 weitere Fahrzeuge, für die die Straße nicht gemacht sei.

Feldmann erinnert an einen Bürgerworkshop zur zukünftigen Entwicklung Baerls vor bald 20 Jahren, an dem auch er teilgenommen hat. Damals wurden Traufhöhen, Mindestgrößen für Grundstücke und Höchstgrenzen für Wohnungen pro Gebäude und mehr festgelegt. „Das Ergebnis landete leider nur in der Schublade", bedauert er. Das hatte mit dem Wechsel des Planungsdezernenten zu tun. „Wir fühlen uns daran immer noch gebunden", sagt Hans Gerd Bosch, SPD-Fraktionschef in der BV. „Wir wollen künftig vorausschauend handeln und nicht mehr nur reagieren und in Gesprächen mit Investoren das Schlimmste verhindern." Deshalb sollen für alle Grundstücke, für die ein Veränderungsdruck mit ungewollter Nachverdichtung droht, Bebauungspläne eingeleitet werden, sagt SPD-Ratsfrau Edeltraud Klabuhn.