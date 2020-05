Elternverband kritisiert: Inklusion wird Opfer der Krise

Ab dem 25. Mai Montag sollen auch alle Förderschulen in NRW schrittweise wieder öffnen. Bislang waren viele der rund 140.000 Förderschüler in NRW nicht berücksichtigt worden. Problematisch zudem: für Unterricht zuhause, das so genannte Homeschooling, gibt es kaum Unterstützung. Viele Kommunen weigern sich, die Inklusionshelfer auch für den Unterricht im Elternhaus der Förderschüler zu finanzieren.

Bernd Kochanek findet deutliche Worte: "Unsere 40-jährige Arbeit für die Inklusion wird gerade komplett weggespült." Für die rund 140.000 Schüler an Förderschulen oder mit sonderpädagogischem Förderbedarf gibt es bislang noch keine strukturellen Regelungen für die Rückkehr in den Schulbetrieb. Das NRW-Bildungsministerium habe die Bedürfnisse dieser Schülergruppe bislang nur am Rande thematisiert, so das Vorstandsmitglied der Landesarbeitsgemeinschaft Behinderter.

Eigentlich sollten bei Wiederöffnung der Schulen Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf genauso behandelt werden wie alle anderen Schüler. Doch Eltern von Schülern mit geistigen Behinderungen werden vielfach aufgefordert, ihre Kinder zu Hause zu behalten. „Deutlicher kann man Menschen wegen ihrer Behinderung kaum ausgrenzen“, sagt Eva-Maria Thoms, Vorsitzende des Vereins "Mittendrin" in Köln.

Begründung des Ministeriums "ist so pauschal eine klare Diskriminierung"

Die Begründung, Kinder und Jugendliche könnten die notwendigen Hygienemaßnahmen nicht befolgen, "ist so pauschal eine klare Diskriminierung", sagt auch Bernd Kochanek. Schüler mit besonderem Förderbedarf seien nicht pauschal unfähiger als andere Schüler, Abstands- und Hygieneregeln zu befolgen. "Die Vorbehalte bei der Einhaltung der hygienischen Grundsätze können durch den Einsatz der Schulbegleiter vielfach aufgefangen werden", sagt Thomas Tenambergen vom Paritätischen Wohlfahrtsverband.





Beim Landschaftsverband Rheinland (LVR), in dessen Trägerschaft 41 Förderschulen fallen, ist man entsprechend vorsichtig: Die Schulen sind "derzeit lediglich für einen eng definierten Personenkreis geöffnet", heißt es. Abschlussjahrgänge werden betreut, ansonsten bleibt es weitgehend bei der Notbetreuung." Für alle Standorte gibt es Hygienepläne, die mit einer Fachkraft erstellt worden seien. Mit Videotelefonie und Lernpaketen gibt es Homeschooling - Unterricht zuhause. Da können, so LVR, auch Schulbegleiter eingesetzt werden.

Vielerorts gibt es kein Geld für Inklusionshelfer im Homeschooling

Das klappt nicht immer reibungslos, wissen der Paritätische und die Landesarbeitsgemeinschaft. Auch die LVR-Schulen oder die Förderschulen der Essener Waldorfschule stellen fest: Wer Förderschüler aus verschiedenen Kommunen beschult, merkt: Jede Kommune handhabt die Unterstützung für die Förderschüler organisatorisch und abrechnungstechnisch anders -- wenn sie überhaupt dazu bereit ist.

Unterricht zuhause, das so genannte Homeschooling, ist olhnehin in vielen Fällen kein geeigneter Ersatz, oft wegen der prekären häuslichen Situation. Auch, weil diese Kinder besondere Unterstützung beim Lernen brauchen und diese vielerortsx nicht bekommen. Denn viele Kommunen zögern oder weigern sich sogar, die Inklusionshelfer, die sonst die Kinder und Jugendliche beim Lernen unterstützen, auch für den Einsatz im Elternhaus zu finanzieren.

Auch der Verein Mittendrin in Köln hat erfahren: "Viele SchülerInnen mit Behinderung, die sonst in der Schule von einem Schulbegleiter unterstützt werden, sind nun zu Hause auf sich allein gestellt. Einige Kommunen lehnen es ab, den Einsatz von SchulbegleiterInnen im Distanzlernen zu Hause zu genehmigen. Die Folge:"Auf die betroffenen Eltern wirkt das Angebot des Homeschoolings als ein zynischer Fake", so Kochanek.

"Dabei sind die Gelder im Haushalt eingestellt und vorhanden" so Thomas Tenambergen vom Paritätischen NRW. "Die Schulbegleiter sollten jetzt eingesetzt werden, um beim Homeschooling zu unterstützen und die Eltern an dieser Stelle entlasten." Doch viele Anbieter von Inklusionshelfern seien mittlerweile in Kurzarbeit, dafür mussten zuvor in vielen Fällen sämtliche Überstunden abgebaut werden. Und Kurzarbeit heißt bei der geringen Entlohnung der Inklusionshelfer: Hartz IV ist oft die finanziell bessere Option.

Problem ist: Mit diesem Überstundenpolster wird der Weiterbetrieb der Anbieter in den Sommerferien finanziert. Der Paritätische fürchtet, dass dann viele Anbieter von Inklusionshelfern für den Schulbereich von der Insolvenz bedroht sind, zumindest aber ihren bisherigen Inklusionshelfern zum Ferienauftakt kündigen -- und dann zu Beginn des neuen Schuljahres erst mühevoll neues Personal akquirieren muss. Deswegen fordert Tenambergen: "Die Schulbegleiter müssen auch im Homeschooling eingesetzt werden dürfen und müssen von den Kommunen entsprechend finanziert werden."

GEW weist den Vorwurf zurück, die Kinder zu instrumentalisieren

Das am 14. Mai von der NRZ angefragte Schulministerium antwortete erst am 19. Mai - und verwies lediglich auf die Schulmail, in der zur Problematik der Schulbegleiter kein Wort steht. Fest steht jetzt: Bevorzugt wieder zur Schule gehen dürfen sollen Kinder der Entlassjahrgänge und Kinder aus problematischen Elternhäusern. Dazu jene, bei denen Distanzunterricht schlecht möglich ist oder die in der Schule Therapien erhalten, die zuhause nicht durchgeführt werden können - also sind noch bei weitem nicht alle Schüler wieder im Unterricht.

Warum dauerte das so lange bis sich überhaupt etwas bewegte? Bernd Kochanek erhebt jedoch auch Vorwürfe gegen die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie die Personalräte der Lehrer an Förderschulen, die zusätzlich zu den vorgeschriebenen Hygieneregeln weitere Standards gefordert hätten, ohne die sie nicht bereit seien zu arbeiten. "Die Kinder werden in dieser Auseinandersetzung instrumentalisiert."





Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft weist dies zurück, fordert aber ein "durchdachtes Konzept" für die Wiederöffnung der Förderschulen. Auch, was Hygiene und Distanzregeln angeht, macht man sich, offenbar gegen den Willen der Elternvertreter und Behindertenverbände zum Fürsorger für die "Hochrisikogruppe" der Menschen mit Behinderung "insbesondere an Förderschulen mit den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung und Körperliche und Motorische Entwicklung"





Ähnlich argumentiert auch das Schulministerium: Weil die "Einhaltung der Hygienevorgaben, die Vorkehrungen zur Abstandshaltung, die Bereitstellung von Schutzmaterial und die Organisation des Schülertransports, insbesondere an den Förderschulen für Geistige Entwicklung und Körperlich-Motorische Entwicklung, ganz besondere Herausforderungen für die unterschiedlichen Beteiligten vor Ort darstellen" seien weitere Klärungen notwendig gewesen. Eine Empfehlung des Landes an die Kommunen, wie mit dem Einsatz von Inklusionshelfern zu verfahren ist, fehlt bislang.