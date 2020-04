Experten bestätigen: Wölfe haben Hirsch in Hünxe attackiert

Am Niederrhein. Aufnahmen von einem Wolfsangriff in Hünxe sorgten am Wochenende für Diskussionen. Experten vermuten, dass eines der Tiere "Gloria" sein könnte.

Nun ist es amtlich: Zwei Wölfe haben am Osterwochenende (Samstag gegen 7.30 Uhr) einen Rothirsch in Hünxe gemeinsam angegriffen. Experten der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf haben Videoaufnahmen von Anwohnern ausgewertet und bestätigt, dass es sich um Wölfe handele, teilte das Landesumweltamt (Lanuv) an diesem Mittwoch (15. April 2020) mit.

Die Identität der Tiere lässt sich in der Regel nur anhand von Genspuren sicher ermitteln, nicht per Bildmaterial. Die Experten vermuten aber, dass es sich bei einem der Tiere um die Niederrhein-Wölfin "Gloria" handelt, die seit mindestens April 2018 in der Region Schermbeck unterwegs ist und die wissenschaftliche Kennung "GW954f" trägt.

Lanuv erinnert an staatliche Förderung für Schutzzäune

Die Experten werten die Aufnahmen als ersten Hinweis dafür, dass "Gloria" möglicherweise nicht mehr allein ist und einen Partner gefunden haben könnte. Bei Wölfen leben Weibchen und Männchen, also Fähe und Rüde, üblicherweise lebenslang zusammen. Laut bundesweiten Standards wird aber einem "Wolfspaar" gesprochen, wenn ein solches geschlechtsreifes Paar über einen Zeitraum von vier Wochen mehrfach in einem Gebiet aufgetaucht ist.

Das Landesumweltamt geht deshalb einstweilen von einem "möglichen Wolfspaar im Gebiet Schermbeck" aus und nutzt die Gelegenheit, nochmal eindringlich an die staatliche Förderung von Schutzzäunen für Weidetiere zu erinnern. Bislang war in NRW nur von einzelnen sesshaften Wölfen die Rede. Neben "Gloria" am Niederrhein waren das noch eine Fähe in der Senne in Ostwestfalen sowie ein Rüde in Eifel und im Hohen Venn. Zudem wird vermutet, dass sich ein weiteres Weibchen im Bergischen Land niedergelassen haben könnte.