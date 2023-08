Explosion und Brand bei Chemieunternehmen in Kempen

Kempen Dunkler Rauch über dem Kreis Viersen: In Kempen hat es laut dem Unternehmen BYK-Chemie gebrannt. Anwohner sollen Fenster und Türen schließen.

In einem Chemieunternehmen in Kempen im Kreis Viersen hat sich am frühen Sonntagmorgen ein Brand und eine Explosion ereignet. Das teilte das Unternehmen BYK-Chemie mit. Ein Sprecher der Polizei in Kempen bestätigte den Unfall. An der Brandstelle stieg weithin sichtbarer dunkler Rauch auf.

Über die Warn-App NINA wies die Leitstelle des Kreises am Morgen auf mögliche Geruchsbelästigungen hin und forderte Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Laut WDR wurden bei dem Brand sechs Einsatzkräfte leicht verletzt. BYK ist nach eigenen Angaben ein weltweit führender Anbieter von Spezialchemie. (dpa)

