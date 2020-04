Fällt Ostern jetzt aus, Herr Weihbischof?

Am Niederrhein. Das ist auch für einen Weihbischof eine irritierende Aufgabe: Seelsorgen vom Telefon aus, Ostern in einer leeren Kirche feiern. Ein Gespräch.

Die Corona-Pandemie verändert auch das kirchliche Leben. Priester feiern Gottesdienste vor leeren Bänken – die Heilige Messe wird im Internet gestreamt, Hochzeiten und Beerdigungen finden nur im engsten Familienkreis statt.

Ein Gespräch mit Rolf Lohmann, Regionalbischof für den Niederrhein und Recklinghausen, über Kirche und Corona, Beten und zu Hause bleiben, Gemeinschaftsgefühl und Isolation.

Herr Weihbischof, wie kommen Sie denn mit Ihrem Dienst im Homeoffice zurecht?

Ich bin natürlich nun auch überwiegend hier im Haus, im Kapitel in Xanten. Visitationen, Firmungen, Sitzungen und Gremien – das alles ist ja auch abgesagt. Es ist eine unwirkliche Situation. Ich mache das, was viele jetzt vermutlich machen: Aufräumen, was nie aufgeräumt ist, mit Zeit und Muße Dinge abarbeiten, Schreiben, Lesen und Beten.

Im Moment sind ja noch Aufgaben da, aber es ist schon eine merkwürdige Irritation. Aber natürlich ist das Bischöfliche Büro weiterhin auch besetzt.

Weihbischof Rolf Lohmann, hier im Kreuzgang des Xantener Doms. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Die Menschen rufen an?

Ja. Man wird viel gefragt in diesen Tagen. Drängende Fragen, die uns ja alle bewegen: Wo soll das hinführen, warum lässt Gott die Pandemie zu? Da sind Sorgen um die berufliche Existenz, um die Gesundheit, um die Angehörigen. Die Fragen sind da. Und sie haben ihre Berechtigung. Zum Glauben gehört das Fragen. Jesus am Kreuz hat auch die Frage „Warum“ gestellt. Ich will nichts glätten, die Frage bleibt und ist berechtigt.

Was antworten Sie?

Die Beklemmung und die Sorgen teile ich ja mit allen. Es ist erschreckend, wie die Corona-Pandemie um sich greift – überall auf der Welt. Mir ist sehr bewusst, wie schwierig und merkwürdig für uns alle die gegenwärtige Situation ist.

Wir müssen uns alle nun dieser Situation stellen. Wie meistern wir das? Wie gehen wir miteinander um? Wie wird Nächstenliebe gelebt? Ich denke, wenn wir die Krise überwunden haben, wird sich vieles verändern.

Wir werden Dinge schätzen, die uns vorher so selbstverständlich waren. Freunde treffen, Essen gehen, eine Arbeit haben, einen Gottesdienst gemeinsam mit vielen anderen feiern. Aber vorhersehen, was passiert, kann ich nicht. Es ist bedrückend – auch für mich. Meine Mutter ist 84 Jahre alt – und die Frage ist von der Gefährdung her: „Soll man einen Besuch machen, oder besser nicht?“

Wir lernen gerade alle, was Verzicht bedeutet. So hatten wir uns die Fastenzeit aber dann ja doch nicht vorgestellt…

Das hat sich niemand wohl so vorstellen können. Es ist aber auch großartig zu sehen, wie engagiert Menschen doch helfen – in den Krankenhäusern, in den Supermärkten, in den Altenheimen. Es gibt Nachbarschaftshilfen plötzlich, junge Menschen gehen für Ältere einkaufen.

Niederrhein Gottesdienste im Livestream Der Altar ist abgeräumt, die Glocken schweigen, der Tabernakel ist leer. Auch während der Corona-Krise, in der alle öffentlichen Gottesdienste ausfallen, sollen Gläubige die Möglichkeit bekommen, Gottesdienste zu feiern.

Aus Münster wird ein Gottesdienst im Fernsehen zu sehen sein: Aus der Klosterkapelle des Canisiushauses überträgt phoenix die Feier vom Leiden und Sterben Christi am Karfreitag, 10. April, um 15 Uhr. Darüber hinaus laden viele Bistümer und Pfarrgemeinden ein, an Gottesdiensten über Streamingangebote im Internet teilzunehmen. Infos auch auf www.kirche.tv Die Ev. Kirche im Rheinland hat Infos auf www.news.ekir.de zusammengestellt. Unter anderem eine Anleitung für die Ostergottesdienstfeier zu Hause.

Und in den Kirchengemeinden werden kreative Ideen wach. Das erfüllt mich mit wirklich großer Freude und Dankbarkeit. Es zeichnet eine solidarische Gesellschaft aus, dass die Starken Verzicht üben, um die Schwachen zu schützen. Ich möchte wirklich nicht die Probleme und schlimmen Entwicklungen wegspiritualisieren, aber das Entschleunigen, das zu Hause zur Ruhe kommen, das auf sich selbst besinnen und sich zurücknehmen müssen, ja, das kann auch eine Chance sein.

Was ist das für ein Gefühl, wenn man in einer völlig leeren Kirche ins Nichts predigt? Nur beobachtet von einer Kamera…

Unwirklich. Und doch, und das ist mir sehr wichtig, wir beten nicht ins Nichts hinein. Wir alle, Seelsorger, Priester, wir feiern die Heilige Messe für alle Menschen und nehmen im stellvertretenden Gebet alle Anliegen, Sorgen, Fragen mit hinein. Wir bitten Gott um Beistand, Kraft, Trost und Hilfe.

Wir sind im Gebet miteinander verbunden – auch wenn wir räumlich getrennt sind. Die Resonanz der Video-Gottesdienste und Live-Übertragungen im Internet und im Rundfunk ist groß. Ein Format, das uns die jungen Leute zugänglich gemacht haben. Und es wird deutlich, wie sehr wir die Gemeinschaft mit anderen doch vermissen, das gemeinsame Beten, Singen, Messe feiern.

Aber doch gibt es eine innerliche Verbundenheit, die spürbar ist.

Wir entdecken plötzlich auch neue Dinge: Kirchengemeinden gehen online, der Bischof von Münster, Felix Genn, stellt sich via Instagram Fragen von Jugendlichen, Motto: ask the bishop…

Modelle auch für die Zeiten nach Corona?

Ja, ich denke schon. Es ist wirklich ganz erstaunlich und großartig, was sich gerade auch die jungen Leute einfallen lassen und wie kreativ Kirchengemeinden werden. Es gibt Streaming-Dienste, Gebetsvorschläge und geistige Impulse online aber auch Gesprächsangebote für Menschen, die jemanden zum Reden oder Zuhören brauchen.

Gottesdienstübertragungen an den Feiertagen im Bistum Münster

Das Internet ist ein wichtiger Ansatzpunkt für die Seelsorge geworden. Es sind da doch diese zwei Seiten: Auf der einen die Hilflosigkeit, in die uns diese Krise hineinpresst. Und dann auch diese Inspiration, diese Kreativität, dieses miteinander anpacken wollen und gestalten. Das macht Mut.

Viele Veranstaltungen werden nun verlegt oder abgesagt. Fällt Ostern aus?

Nein, Ostern fällt nicht aus! Obwohl es merkwürdig ist, keine Palmsonntags-Prozession zu haben und den Osterjubel alleine zu feiern. Das Thema Ostern ist ja auch das Thema des Kreuzes, das wir zu tragen haben und das aufgerichtet ist. Wir sind alle aufgerufen, das Kreuz zu tragen und anderen beim Tragen des Kreuzes zu helfen.

Im Kreuz ist Leben und Hoffnung. Das wird uns in diesem Jahr noch mehr bewusst als sonst. Der auferstandene Herr wird ja an seinen Wunden erkannt. Im Tragen des Kreuzes und in der Hingabe erwächst die Hoffnung, durch eine solche schwierige Zeit zu gehen und zu bestehen und gestärkt aus ihr herauszugehen. Das ist Ostern. Das ist nun keine spirituelle Antwort, die Licht ans Ende des Tunnels zaubern will – das ist meine innere Überzeugung, das ist mein Glaube.

Zum Schluss möchte ich alle grüßen und meine innere Verbundenheit zum Ausdruck bringen. Gott segne und schütze Sie alle!