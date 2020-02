„Fahrrad Essen“: Smarte E-Bikes und mehr Radtourismus

Mehr Umweltschutz, bessere Mobilität, schlichtes Design: Das sind die Faktoren, die die meisten Ausstellungsstücke auf der Messe „Fahrrad Essen“ widerspiegeln. In zwei Hallen präsentieren bis Sonntag rund 250 Aussteller die Neuheiten und aktuellen Trends rund ums Rad.

Fahrräder in unterschiedlichen Farben und Formen, E-Bikes, dazu Zubehör wie Taschen, Pumpen und Pflegemittel sowie die passenden Kleidungsstücke: „Der Fahrrad-Branche geht es immer noch gut“, erklärt Hartmut Ulrich am Donnerstag. Als Leiter des Radclubs Deutschland hat er die Entwicklungen genau im Blick.

Noch bis Sonntag, 1. März, ist die „Fahrrad Essen“ in Essen zu Gast. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Rund drei Millionen Fahrräder und E-Bikes kauften die Deutschen alleine in der ersten Jahreshälfte 2019, ein Wachstumsplus von 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Ein Trend, der sich nicht nur auf ein Jahr konzentriert“, ergänzt der Messe-Geschäftsführer Oliver P. Kuhnert. „Das Bewusstsein für nachhaltiges Leben wächst.“

Fahrrad-Messe in Essen: Ein smartes E-Bike

Jan Huber gehört zu den Menschen, die die Mobilität in den Städten verbessern möchten. Er stellt hier das belgische E-Bike-Start-up „Cowboy“ vor. Sein Produkt: Das „Cowboy-Bike“. Schwarz, schlicht im Design und gerade mal 16 Kilogramm schwer. Und es ist ein smartes E-Bike. Das heißt: Es lässt sich per App mit einem Mobiltelefon verbinden. Kosten: Rund 2000 Euro.

„Für uns lag das Hauptaugenmerk auf drei Dingen: dem Design, dem Preis und der Technologie“, erklärt Huber. 2017 entwickelten die Neugründer einen Prototyp, 2018 konnte das erste Bike verkauft werden. „Unsere Zielgruppe sind die Pendler in der Stadt“, so Huber. Die Verbindung mit der App biete Vorteile: Mit ihr kann das Licht am Rad gesteuert werden, ein Tacho zeigt die Geschwindigkeit an und die Standortfunktion spürt das Rad auf – zum Beispiel, wenn es geklaut wurde.

Smartes E-Bike: Integriertes Chatprogramm

Der Akku lässt sich herausnehmen, hält für rund 70 Kilometer und muss anschließend dreieinhalb Stunden geladen werden. Und: Wer Probleme oder Fragen hat, kann mit dem in der App integriertem Chatprogramm direkten Kontakt zur Zentrale in Belgien aufnehmen – eine Antwort gibt’s innerhalb weniger Minuten, verspricht der Hersteller.

Niederrhein Die „Fahrrad Essen“ öffnet noch bis Sonntag Noch bis Sonntag, 1. März, kann die „Fahrrad Essen“ besucht werden. Das Messegelände öffnet täglich von 10 bis 18 Uhr. Eine Tageskarte kostet elf Euro.

In den beiden Hallen gibt es für Besucher neben den Ständen auch zwei Parcours, auf denen die unterschiedlichen Räder getestet werden können. Vorträge rund ums Thema Fahrrad runden das Angebot ab. Parallel zur Fahrrad-Messe ist in den weiteren Hallen noch bis Sonntag die „Reise und Camping“ zu Gast.

Ein paar Stände weiter berät Egon Feldkamp von „Roll-Tech“ aus Xanten gerade einen Herrn. Um ihn herum stehen die unterschiedlichsten Fahr- und Dreiräder – fast alle haben eine besonders auffällige Form. Ob mit mehreren Sitzen oder einem riesigen Behälter ausgestattet. „Wir sind der etwas andere Fahrradladen, spezialisiert auf Fahrradfahrer mit Handicap“, erklärt Feldkamp. Die Räder sollen Menschen mit körperlichen Einschränkungen helfen. Im Laufe der Zeit sind die unterschiedlichsten Modelle entstanden.

Egon Feldkamp von „Roll-Tech“ aus Xanten präsentiert die Produkte. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Ein Rad mit zwei Sitzen ist speziell für Blinde erbaut worden: Während der Sehende das Lenken und Bremsen übernimmt, kann der Blinde dennoch in die Pedale treten. „Die Dreiräder unterstützen Menschen mit Gleichgewichtsproblemen“, erklärt Feldkamp. Und auch die Modelle mit besonders großer Ladefläche erfreuen sich zunehmender Beliebtheit – auch bei Menschen ohne Behinderung: Ein Hauptgrund, warum viele das Auto nicht stehen ließen, sei der Komfort eines Kofferraums. Das Rad soll eben diesen Komfort bieten.

„Kulturkampf“ beim Radtourismus

Neben den Rädern nimmt die Messe auch den Radtourismus verstärkt in den Blick. „Es gibt mittlerweile eine eindeutige Flugscham“ erklärt Hartmut Ulrich vom Radclub. „Viele verbringen ihren Urlaub mittlerweile lieber in Europa, als sich in ein Flugzeug zu setzen.“ Dabei werde auch die Kombination zwischen Urlaub und Fahrradtouren zunehmend nachgefragt. „Besonders Osteuropa und die skandinavischen Länder werden immer beliebtere Urlaubsziele für Radtouristen.“

Seiner Einschätzung nach bringt dieser Trend einen „Kulturkampf“ mit sich. Fuß- und Wanderwege seien zunehmend durch die Radtouristen überlastet, die Selbstüberschätzung mancher Fahrer sorge für mehr Notfalleinsätze, zum Beispiel in den Bergen. „Es geht um die grundsätzliche Frage: Wie kriege ich ein Miteinander hin?“, so Ulrich.