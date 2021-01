Tod in der Kita

Tod in der Kita Fall Greta: Gutachterin stuft Sandra M. als schuldfähig ein

Mönchengladbach/Viersen Weil Sandra M. die Vorwürfe bestreitet und vor Gericht weiter schweigt, wird ein Brief der Angeklagten an die Eltern vorgelesen.

Sandra M. lauschte ihren eigenen Worten, die sie im November des vergangenen Jahres an ihre Eltern geschrieben hat. Weil sie sich bislang nicht selbst im Mordprozess im Fall Greta vor dem Landgericht Mönchengladbach geäußert hat, wurde dieser beschlagnahmte Brief am Mittwoch vorgelesen.

Darin berichtete sie von ihrem Alltag in der Justizvollzugsanstalt, dass sie gern „Shopping Queen“, „Bauer sucht Frau“ oder „Die schönste Braut“ im Fernsehen schaue, Stricken lerne und zuletzt auch „viele gute Träume“ gehabt habe. Sie führe Gespräche mit der Gefängnisseelsorgerin, zünde Kerzen an. „Manchmal tut es gut, einfach mal zu weinen“, schreibt sie.

Der Prozesstag am 30. November sei für sie „emotional“ gewesen, weil sie ihre Freundinnen wiedergesehen habe. Und vor allem: Ihren damaligen festen Freund. Sie fürchte, dass all diese Menschen sie „nicht mehr liebhaben“, obwohl sie sie noch liebhabe.

Angeklagte sei stolz gewesen, Erzieherin zu sein

Im Kern des Briefes bestreitet Sandra M. weiterhin alle Vorwürfe. Die Anklage wirft ihr den Mord an die dreijährige Greta und die Misshandlung von weiteren drei Schutzbefohlenen in den Kindertagesstätten in Viersen, Kempen, Krefeld und Tönisvorst vor.

Sie habe das alles so nicht gewollt. Vor allem die Lügengeschichten täten ihr leid, sie wolle nun im Prozess hundert Prozent ehrlich sein, zitiert ein Richter aus dem Brief. Dass sie sich damals selbst verletzt habe, habe sie geschockt. Als die damalige Leiterin eines Kindergartens zu ihr gesagt habe, sie solle lieber mit Holz als mit Kindern arbeiten, habe sie angefangen, sich krank zu melden. Sie habe Angst gehabt, ihre Arbeit zu verlieren. Sie sei stolz gewesen, Erzieherin zu sein, und hätte den Kindern niemals etwas angetan.

Den größten Raum des Prozesstages nahm das Gutachten von Dr. Asiye Temur-Görgülü, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie mit dem Schwerpunkt forensische Psychiatrie, ein. Denn damit begann die Suche nach einem möglichen Motiv für die Tat. Die Gutachterin kam zu dem Schluss, dass keine grundsätzliche allgemeine Persönlichkeitsstörung bei der Angeklagten vorliegt.

„Wenn ein Kind hustet, werde ich angeguckt“

Auch der Gutachterin gegenüber bestritt sie jegliche Tatvorwürfe. Dass sie keine Empathie habe, stimme nicht. Sie sei zwar überfordert gewesen – bei der Dokumentation der Kinder, nicht bei der praktischen Arbeit, aber sie hätte dem Kind nie etwas angetan. Sie habe Liebe und Geborgenheit gegeben. Jetzt allerdings könne sie nicht mehr als Erzieherin arbeiten. „Wenn ein Kind hustet, werde ich angeguckt“, habe sie der Ärztin gegenüber gesagt.

Dem Eindruck der Gutachterin zufolge habe Sandra M. in den Gesprächen zugewandt und souverän gewirkt. Nervosität sei bei ihr nicht zu spüren gewesen. Zwar habe sie immer wieder tränenreich geweint, aber auch wieder gestoppt. Das deute darauf hin, dass „keine Tiefe in der Erschütterung war“, so die Gutachterin. Stutzig habe die Gutachterin gemacht, dass Sandra M. Umschreibungen teils wortgenau aus den Akten geschildert habe – obwohl sie den Eindruck vermittelt habe, die Akten nicht zu kennen.

Weitere Untersuchungen hinsichtlich der kognitiven Leistungen und der Hirnorganik hätten keine Auffälligkeiten erkennen lassen. Sandra M. verfüge mit einem Intelligenzquotienten von 112 über eine leicht überdurchschnittliche Intelligenz.

Gutachten: Sandra M. weist Züge von Narzißmus auf

Das Erfinden und Ausschmücken von Geschichten hingegen weise auf Züge von Narzißmus, histrionischen und psychopatischen Anteilen hin. Unter histrionisch charakterisiert das Streben nach Aufmerksamkeit. Eine Einschränkung der Schuldfähigkeit sah die Gutachterin damit insgesamt aber nicht.

Über die Motive konnte anhand des Gesamtbildes und der zugetragenen Vorfälle in den vier Kitas nur hypothetisch diskutiert werden. So sei denkbar, dass durch Bestrafungen der Kinder das Wiedererlangen von Macht ein mögliches Motiv sein könnte – und damit zu zeigen, dass man die Kontrolle sehr wohl habe. Arbeitskolleginnen und Kita-Leitungen sprachen das der Angeklagten ab und schilderten immer wieder, dass Sandra M. überfordert gewesen sei.

Insbesondere nach dem Gutachten bat der Anwalt eines Nebenklägers, der „Angeklagten den rechtlichen Hinweis zu erteilen“, dass auch an der mutmaßlichen Misshandlung des Kindes J. aus Tönisvorst, das an einem angeborenen Herzfehler leidet, „eine Verurteilung wegen versuchten Mordes in Betracht kommt.“ Zu diesem Tatkomplex ist zu Beginn des Prozesstages kurz der Kinderarzt des Mädchens gehört worden.

Der Prozess wird am Freitag, 22. Januar, fortgesetzt.