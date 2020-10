Viersen: Fall Greta - Staatsanwaltschaft klagt Erzieherin an

Viersen/Mönchengladbach. Nach dem Tod einer Dreijährigen in einer Kita in Viersen wurde nun Anklage gegen die Erzieherin erhoben.Vorwurf: Mord und neunfache Misshandlung.

Sechs Monate nach dem tragischen Tod des dreijährigen Mädchen Greta in einer Kindertagesstätte in Viersen hat die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ihre Anklage konkretisiert. D und Misshandlung von Schutzbefohlenen nicht nur im Fall Greta, sondern insgesamt in neun Fällen vorgeworfen, gibt das Landgericht Mönchengladbach am Mittwoch bekannt.

Die Beschuldigte soll zwischen dem 1. August 2017 und dem 21. April 2020 während ihrer Arbeit in verschiedenen Kindertagesstätten Kindern den Brustkorb bis zur Atemnot oder sogar bis zum Atemstillstand zusammengedrückt haben. Dabei habe sie den Tod der Kinder mindestens billigend in Kauf genommen, heißt es in der Presseerklärung. Während ihrer Tätigkeit in Krefeld war zwischen November 2017 und Juni 2018 ein Junge das Opfer. In einem Fall habe er an Armen und Beinen gezuckt und aus dem Mund geblutet.

Junge erleidet Atemstillstand und Krämpfe

Ähnlich sei es einem weiteren Jungen in einer Kita in Kempen zwischen August und November 2018 ergangen. Bei dem zweijährigen Jungen seien Atemnot bis zum Atemstillstand, Leblosigkeit und Krämpfe verursacht worden. In Tönisvorst habe die Angeklagte im Oktober 2019 einem Mädchen mit angeborenem Herzfehler den Brustkorb zusammengedrückt, bis es blau angelaufen sei und das Bewusstsein verloren habe.

Am 21. April 2020 schließlich habe die Beschuldigte in einer Kita in Viersen während des Mittagsschlafes der kleinen Greta ebenfalls den Brustkorb bis zum Atemstillstand zusammengedrückt. Bei Eintreffen des Notarztes habe das Kind keine Vitalfunktionen mehr aufgewiesen. Am 4. Mai ist die Dreijährige trotz intensivmedizinischer Behandlung gestorben.

Viersen: Beschuldigte soll psychiatrisch untersucht werden

Die Beschuldigte sollte psychiatrisch untersucht werden, ein Ergebnis lag laut Mitteilung des Landgerichts bei Anklageerhebung noch nicht vor.

Zunächst wird das Schwurgericht über die Eröffnung des Verfahrens entscheiden. Zwei der laut Anklage geschädigten Kinder sowie die Mutter des Kindes Greta nehmen an dem Verfahren als Nebenkläger teil.