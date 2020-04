Auch drei Tage nach Ausbruch eines Großbrandes im deutsch-niederländischen Grenzgebiet ist das Feuer noch nicht gelöscht. Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpfen am frühen Donnerstagmorgen weiter gegen die Brände. In der Region brennen seit Montagmittag die Heide und der Wald, vor allem auf niederländischer Seite im Nationalpark De Meinweg. Rund 200 Feuerwehrleute aus Deutschland waren allein am Mittwoch im Einsatz.

„Zurzeit ist alles ruhig. Es haben sich mehrere neue Glutnester gebildet, die wir aber im Griff haben“, sagte Einsatzleiter Franz-Heiner Jansen. Die Nester mit einer Größe von 20 Zentimetern bis zwei Meter würden aktuell gelöscht, hieß es am frühen Morgen. Ein Hubschrauber sollte in den Morgenstunden neue Infrarotbilder zur Lagebeurteilung im Brandgebiet erstellen.

Die aufflackernden Brände im deutsch-niederländischen Grenzgebiet waren nach Angaben des Kreises Viersen am Mittwochnachmittag zwar unter Kontrolle. Allerdings entflammte aufkommender Wind einzelne Brandherde auf deutscher Seite wieder.

Großbrand im Grenzgebiet: Lage ist „instabil-stabil“

Der Kreisbrandmeister Rainer Höckels bezeichnete die Lage im Grenzbereich Niederkrüchten/Meinweg am Mittwoch als „instabil - stabil“. Die Feuer hätten sich zeitweise sogar auf rund 200 Hektar ausgedehnt.

Das Naturschutzgebiet reicht auf deutscher Seite praktisch bis an den ehemaligen britischen Militärflughafen in Niederkrüchten-Elmpt heran.

Auch auf deutscher Seite hatte es auf mindestens 10 Hektar Fläche gebrannt. „Die Feuerwehrleute haben erstklassig zusammengearbeitet“, lobte Landrat Andreas Coenen (CDU). Neben den Wehren waren auch Katastrophenschutz NRW sowie das DRK und der Malteser Hilfsdienst vor Ort. Und zwei Hubschrauber der Bundespolizei im Einsatz.

Feuerwehren aus Oberhausen und Essen halfen aus

Die Kreisfeuerwehren hatten ein solches Szenario erst im vergangenen September geübt. „Das habe sich jetzt bezahlt gemacht“, meinte Coenen. Der Landrat mahnte: „Der Großbrand macht deutlich, dass wir bereits mit gravierenden Folgen des Klimawandels konfrontiert sind. Wir dürfen die Themen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung auch in Zeiten der Corona-Pandemie nicht aus dem Blick verlieren.“

Auf deutscher Seite im Kreis Viersen halfen Feuerwehren – etwa aus Oberhausen, Essen, Düsseldorf, Krefeld sowie den Kreisen Kleve, Wesel, Neuss und Mettmann. Ein großes Problem war die Wasserversorgung. So mussten neben Tanklöschfahrzeugen auch Landwirte mit Tankanhängern und Tanklastzüge Wasser über größere Strecken zu den Brandstellen transportieren.

Die schlimmsten Waldbrände der vergangenen Jahrzehnte

Der Brand im Grenzgebiet ist nicht der einzige in NRW in den vergangenen Tage. In Wenden (Kreis Olpe), an der Grenze zwischen Sauer- und Siegerland, hatte ein Feuer am Montag über 30.000 Quadratmeter zerstört. Bei einem Brand bei Gummersbach im Bergischen Land gingen fast zeitgleich mindestens 25 Hektar verloren. Über 200 Feuerwehrleute waren dort im Einsatz, über 20 Kleinwaldbesitzer sind betroffen.

Zudem standen in Heimbach (Kreis Düren) in der Eifel am Montagabend zeitweise fünf Hektar Wald auf einem Berg in Flammen. Rund 100 Feuerwehrleute bekämpften den Brand, zeitweise musste eine Landstraße gesperrt werden. In Heimbach brannte ein Mischbestand aus Eiche und Kiefer. Funkenflug ist ebenso wie zufällige Selbstentzündung (etwa durch Munition aus dem 2. Weltkrieg) ist dort unwahrscheinlich.

„Waldbrände in dieser Größe und dieser Häufigkeit hatten wir in Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahrzehnten nicht gehabt“, sagte Michael Blaschke vom Landesbetrieb Wald und Holz. Oft beschränkt sich das Feuer bei Waldbränden auf die Bodenvegetation. „Hier hat der Wind aber dafür gesorgt, dass der Wald bis in die Wipfel brannte – ein Vollbrand“, erklärt Blaschke. Die betroffenen Forstbereiche seien somit tot.

Waldbrandgefahr in NRW wird nicht kleiner

Blaschke weist zudem daraufhin, dass angesichts der Corona-Pandemie und der Schutzauflagen besonders viele Menschen Erholung in den Wäldern suchen. Der Wald-und-Holz-Sprecher bittet um besondere Achtsamkeit: „Spaziergänger sind unsere besten Waldbrandmelder.“ Zugleich gelte es aber auch, besonders vorsichtig zu sein und selbst keinen Brand auszulösen.

Die Waldbrandgefahr wird in den nächsten Tagen nicht kleiner. Erst zum Wochenausklang rechnen die Meteorologen in einigen Landesteilen mit etwas Entspannung (Stufe 2). Michael Blaschke vom Landesbetrieb Wald und Holz gibt zu bedenken, dass die Gefahrenstufen als Mittelwert immer nur gebietsweise gelten: „In Teilbereichen davon kann die Waldgefahr bedeutend höher sein.“ (mit dpa)