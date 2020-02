Firmen an Rhein und Ruhr schicken Mitarbeiter in Kurzarbeit

An Rhein und Ruhr. Firmen in den Kreisen Wesel und Kleve, in Düsseldorf, Essen, Oberhausen und Mülheim spüren Konjunkturtief und schicken Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Der leichte Konjunktur-Einbruch wird allmählich sichtbar: Zum Jahresende haben wieder etwas mehr Unternehmen an Rhein und Ruhr Kurzarbeit angemeldet. Die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg rechnet damit, dass die Zahl weiter steigen wird. Für Februar erwartet sie, dass 117.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit sein werden – und damit mit weniger Einkommen über die Runden kommen müssen.

Im Kreis Wesel haben bislang 15 Betriebe Kurzarbeit angemeldet, im Kreis Kleve sind es vier. Damit sind im Kreis Wesel 978 Arbeitnehmer betroffen, im Kreis Kleve 92. Zwar steigt die Zahl der Betriebe, die Kurzarbeit anmelden, wieder leicht, doch ist die Situation längst nicht mit der Banken- und Wirtschaftskrise vor rund zehn Jahren vergleichbar. Im Februar 2010 verzeichnete der Bezirk der Arbeitsagentur Wesel den Höhepunkt, in den Kreisen Wesel und Kleve waren zusammen 468 Betriebe und 4600 Mitarbeiter von Kurzarbeit betroffen.

Arbeitsagentur: Alle Branchen sind betroffen

Dass eine Branche die Konjunkturflaute besonders zu spüren bekommt, ist nach Angaben der Agentur für Arbeit im Kreis Wesel nicht zu erkennen. Der Arbeitsausfall betrifft sowohl das Handwerk als auch den Handel, die Industrie oder den Dienstleistungssektor. Nur bei der Beratung zur Kurzarbeit falle auf, dass Unternehmen aus dem Bereich der Metallkonstruktion und -verarbeitung häufiger anfragen, meint ein Sprecher auf NRZ-Anfrage.

Info Lohnersatz aus der Arbeitslosenversicherung Kurzarbeit soll dazu dienen, in konjunkturschwachen Zeiten Arbeitsplätze zu erhalten. Die Arbeitnehmer erhalten dann einen Lohnersatz aus der Arbeitslosenversicherung. Voraussetzung ist allerdings, dass das Unternehmen bei der Arbeitsagentur die Kurzarbeiter angemeldet hat. Mitarbeiter erhalten rund 60 Prozent des ausgefallenen Nettogehalts gezahlt, lebt mindestens ein Kind im Haushalt, steigt es auf 67 Prozent.

Die Betriebe begründen die Kurzarbeit mit den Auswirkungen des Brexits, mit der unsicheren Weltwirtschaft und der schwächelnden Automobilindustrie.

In Düsseldorf haben im Dezember 2019 zehn Betriebe für 357 Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet, zehn Jahre zuvor waren es fast dreimal so viele Unternehmen.

In Essen haben im Dezember 2019 vier Betriebe für insgesamt 66 Mitarbeiter, in Mülheim und Oberhausen zusammen ebenfalls vier Betriebe für 169 Arbeitnehmer. Im Oktober des vergangenen Jahres gab es in allen drei Ruhrgebietsstädten allerdings den Jahreshöhepunkt. Damals meldeten in Essen sechs, in Oberhausen und Mülheim zusammen zehn Unternehmen Kurzarbeit an. In allen Städten steigt die Zahl der Firmen, die Kurzarbeit anmelden also leicht, liegt aber weiterhin deutlich unter der Zahl im Krisenjahr 2008/2009.

Kurzarbeitergeld soll auf 24 Monate verlängert werden können

Die Spitzen der großen Koalition verständigten sich Ende Januar in Berlin darauf, dass der Einsatz von Kurzarbeitergeld zukünftig einfacher werden soll. In Industriebranchen, die mit schweren Strukturproblemen zu kämpfen haben, soll die Bundesregierung das Kurzarbeitergeld auf 24 Monate verlängern können. Allerdings soll während der verlängerten Kurzarbeit dann eine berufliche Weiterbildung absolviert werden.

Diese Einigung ist ganz im Sinne der IG Metall, die genau darauf hingewirkt hat. Die Gewerkschaft rechnet einer Umfrage unter Betriebsräten von NRW-Unternehmen damit, dass weitere Betriebe in nächster Zeit mit Kurzarbeit planen. Sie sieht besonders die Autohersteller und die Zulieferer von dem Konjunkturtief betroffen.

Auch die Industrie- und Handelskammer Niederrhein (IHK) beobachtet eine leichte Konjunktureintrübung. Zwar zeigten die Umfragen der Kammer, dass nur zehn Prozent der Unternehmen am Niederrhein mit der aktuellen Lage unzufrieden seien, erläutert IHK-Hauptgeschäftsführer Stefan Dietzfelbinger.

Doch die Skepsis wachse, heißt es weiter. „Erstmals seit dem Jahreswechsel 2012/2013 beobachten wir, dass wieder mehr Unternehmen eine Verschlechterung für ihr Geschäft erwarten, als es Unternehmen gibt, die mit Optimismus auf das Geschäftsjahr 2020 blicken“, sagt er auf Anfrage der NRZ. Mit Blick auf die Beschäftigung könne die IHK diese Sorgen noch nicht erkennen. „Im Gegenteil, wo immer möglich, versuchen die Unternehmen Beschäftigte zu halten. Erfahrene Fachkräfte sind über alle Branchen hinweg nach wie vor gesucht.“