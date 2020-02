Bei Familie Brand in Kerken gibt es Fisch – nicht nur freitags.

Gastro-Serie Fischverliebt in Kerken: Familie Brand serviert Fangfrisches

Kerken. Steinbutt, Skrei, Krabben – bei Familie Brand in Kerken gibt es alles für Fischverliebte. Eine besondere Spezialität: das Muschelkarussel.

Das Meer hat den Niederrhein erreicht – genussreiche Fischgründe liegen gerade einmal 400 Meter von der Autobahn entfernt, A 40, Abfahrt Kerken. Direkt an der B 9, da, wo die Bundesstraße in Rahm die Kurve macht.

Familie Brand hat Hafenflair und Seemannsstimmung in einen alten Bauernhof gezaubert – und statt Milch und Kartoffeln vom Acker bekommt man seit ein paar Jahren nun die Früchte des Meeres serviert – Steinbutt, Seezunge und Skrei, Krabben, Hummer, Queller und: Miesmuscheln! Die niederländische See ist eben fast um die Ecke – „wir bekommen unseren Fisch und unsere Muscheln fangfrisch aus der Osterschelde bei Yerseke, aus Rotterdam oder auch aus Bremerhaven geliefert“, sagt Philipp Brand. Und die Brands fahren oft selbst an die Küste, um sich vor Ort ein Bild von der Qualität der Ware (zum Beispiel vor der Muschelsaison) zu machen.

Alles begann mit Fischbrötchen

Angefangen haben die Eltern von Philipp Brand – mit ein paar rustikalen Stehtischen, Fischbrötchen und Muscheln aus dem Topf.

Das kam bei den Niederrheinern an – was Papa Josef Brand nicht wunderte – der Koch- und Küchenmeister hat jahrzehntelange Fischerfahrung, weiß fast alles über Fisch, Schalen- und Krustentiere – und verwöhnte mit seiner Frau Ulrike die Gäste im Düsseldorfer Fischrestaurant „Brand’s Jupp“. Im alten Bauernhof Weymannshof hatten die Brands zunächst einen Vertrieb für Frischfisch etabliert, dann gab es besagte Stehtische mit frischen Muscheln und Backfisch mit Brötchen (das Rezept für den Bierteig ist nach wie vor ein Familiengeheimnis).

Eine Familientradition setzt sich fort

Dann kamen die ersten gemütlichen Sitzecken dazu und das Vistro wuchs und wuchs. Sohn Philipp (35) und seine Frau Caroline (33) übernahmen „Brand’s Vistro“ dann vor ein paar Jahren – und setzen die Familientradition fort. Zubereitet wird nahezu alles, was schwimmen kann und lecker ist – vom Hummer bis zum Kabeljau, von Gambas bis zum Thunfisch-Filet. Die offene Kombüse lädt dazu ein, den Meistern an Pfanne und Ofen beim Arbeiten zuzuschauen.

Innen sitzt man rustikal gemütlich zwischen Reusen und Deko-Leuchtürmen, blau-weißem Küstenzauber, von der Decke baumelnden Fischernetzen und knarzenden Holzplanken. Im Sommer kann man im Biergarten mit Grillstation die Füße ausstrecken und sich ein bisschen an die See träumen. Berüchtigt sind die Fischverliebten in Kerken für ihre Miesmuschel-Karte.

Muschelkarussell am Wochenende

Die präsentiert Muscheln in vielen Variationen und 14 verschiedenen Zubereitungsarten – nach Elsässer Art mit krossem Speck etwa. Nach Pariser Art mit grünem Pfeffer, Sie können die Schalentierchen aber auch in einem fabulösen Pernodsahnesößchen „verarbeiten“ oder mit Roquefort gratiniert bekommen. Die Muschelgröße bestimmt der Gast – man kann unter vier Größen wählen. Sehr beliebt ist das „Muschelkarussell“, das dreht sich aber nur an Wochenenden. Wer keinen Fisch mag – Dry-Age-Beef gibt es auch. Und Salat. Und Veganes.

Einfach mal ebkes frischen Fisch kaufen für Zuhause ist auch möglich – und nicht selten gibt’s einen Zubereitungstipp von Philipp Brand dazu – frei Haus natürlich.

Brand’s Vistro: Hülser Str. 17 A, 47647 Kerken, Telefon: 02833/573188, www.brandsvistro.de . Geöffnet ist mittwochs 17-22 Uhr, donnerstags bis samstags 17-23 Uhr; sonntags 12-16 Uhr und 17-20 Uhr.

>>> Das Rezept für Norwegischen Skrei auf Wintergemüse

Die Zutaten (für zwei Personen):

– 2 x 200 – 250 g Skrei Rückenstück (Loin)

– 0,1 l Weißwein trocken

– 0,3 l Wasser

– 50 g Zwiebeln, 80 g Lauch

– 50 g Sellerie, 50 Fenchel, 20 g Möhre

– 70 g Butter, 2 Lorbeerblätter

– Salz, Pfeffer und Muskat



Die Zubereitung:

Gemüse und restliche Zutaten in den Topf geben und zwei bis drei Minuten Kochen lassen. Anschließend die Skrei Stücke auf das Gemüsebett setzten und auf halber Kraft 5-6 Minuten ziehen lassen. Fertig.

Viel Spaß beim Nachkochen wünscht

Philipp Brand!