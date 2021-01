Fitnessstudio-Betreiber: "Uns steht das Wasser bis zum Hals"

Dinslaken/Duisburg. Im Oktober stellte ein Duisburger Fitnessstudio-Betreiber Antrag auf Corona-Hilfe, zuvor baute er das Studio um. Erhalten hat er keinen Cent.

Mitte Mai vergangenen Jahres, der erste Lockdown war gerade vorbei, da baute Thomas Jütte mit seinen Mitarbeitern sein Fitnessstudio „Wellness Garden“ an der Stadtgrenze zwischen Walsum und Dinslaken Corona-gerecht um: Sie markierten einen Parcours, damit die Besucher sich nicht so nahe kamen, installierten Stationen zum Desinfizieren und vieles mehr. „Wir sahen wieder Licht im Tunnel, all unsere Gäste hielten sich an die Regeln“, sagt er. Doch inzwischen schwinden bei ihm wie allen anderen Studios die Rücklagen.

„Und die versprochenen Hilfen vom Staat sind immer noch nicht da. Ich habe Ende Oktober einen Antrag gestellt. Doch bis jetzt ist kein Cent überwiesen worden.“ Nachdem er sich nun erneut im Bundeswirtschaftsministerium meldete, erhielt er eine Antwort, die ihn sauer macht.

Studio-Betreiber: Uns allen steht das Wasser bis zum Hals

Man bedauere, dass die Hilfe noch nicht ausgezahlt worden sei, „Grund für die ausbleibende Abschlagszahlung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass sich der Antrag im Stichprobenverfahren bei den Bewilligungsstellen befindet“, so die Mail aus Berlin.

„Was soll ich damit anfangen? Uns allen steht das Wasser bis zum Hals“, sagt er. Aufrecht hält ihn allein, dass einige seiner Mitglieder freiwillig ihre Monatsbeiträge überweisen, obwohl sie dafür keine Leistung erhalten. „Das macht Mut, umso mehr enttäuscht die Haltung des Staates“, sagt Thomas Jütte.

Rund elf Millionen Deutsche gehen regelmäßig ins Fitnessstudio und tun hier etwas für ihre Gesundheit und das Wohlbefinden. Knapp sechs Milliarden Euro setzt die Branche im Jahr um; derzeit natürlich so gut wie nichts. Außerdem werden in vielen Betrieben junge Menschen ausgebildet.