Flughafen Düsseldorf: Corona-Infizierter abtransportiert

Ein mit dem Coronavirus infizierter Brite ist nach Angaben der Düsseldorfer Feuerwehr am Montagabend vom Flughafen abtransportiert und anschließend in einer Flüchtlingsunterkunft in Quarantäne gebracht worden.

Zunächst am Düsseldorfer Flughafen untergebracht

Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagmorgen mitteilte, handle es sich um einen Mann britischer Staatsangehörigkeit. Er sei von Abu Dhabi auf der Durchreise nach Großbritannien gewesen. Nach Informationen der Deutschen-Presse Agentur landete der Mann um 6.20 Uhr in Düsseldorf. In Abu Dhabi hatte er sich noch vor Abflug testen lassen und dann während des Fluges das Ergebnis erhalten.

Seit Montagmorgen war der Mann nach Angaben der Feuerwehr zunächst am Düsseldorfer Flughafen untergebracht worden. „Er zeigte keine Symptome, obwohl der Test positiv ausfiel“, so ein Sprecher. Am Montagabend habe ihn die Feuerwehr dann vom Flughafen abtransportiert. „Der Patient war stabil und zeigte keine Anzeichen.“ (mit dpa)