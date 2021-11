Friedensdorf holt Kinder aus Afghanistan zur Behandlung

Die Dinslakener Hilfsorganisation Friedensdorf International setzt seine Einsätze in Afghanistan fort. Am Donnerstag geht der Flug nach Kabul.

Niederrhein Friedensdorf International reist am Donnerstag nach Kabul und setzt seine Einsätze in Afghanistan fort. Kinder werden zur Behandlung abgeholt.

Die Friedensdorf International setzt seine Einsätze in Afghanistan fort. Mitarbeiter der Dinslakener Hilfsorganisation fliegen am Donnerstagabend von Düsseldorf aus nach Kabul, um dort Kinder zur Behandlung nach Deutschland abzuholen. Nach der Machtübernahme der Taliban Mitte August hatte sich die eigentlich für Ende August geplante Abholung der Kinder verzögert. „Ich bin froh, dass es nun endlich klappt, ich sehe ja die Not der Kinder“, so Friedensdorf-Sprecherin Claudia Peppmüller, die den Flug begleiten wird.

Dem Charter-Flug waren , die maßgeblich vom afghanischen Roten Halbmond geführt wurden, der Partnerorganisation des Friedensdorfes: „Der Rote Halbmond ist ein starker Partner, mit wir im ständigen Austausch sind und der vieles dazu beigetragen hat, dass wir jetzt wieder fliegen können“, so Peppmüller im Gespräch mit der NRZ. Die Taliban hätten nun die Landegenehmigung für das Flugzeug erteilt und erlaubt, dass die Kinder das Land verlassen dürfen.

Friedensdorf bringt Medikamente ins Land – Versorgungslage ist schlecht

Das Friedensdorf International arbeitet bereits seit 1988 in Afghanistan und hat seine Hilfseinsätze auch während der ersten Herrschaft der Taliban zwischen 1996 und 2001 fortgesetzt. Der aktuelle Einsatz ist der insgesamt 84. in Afghanistan. Die Kinder, die nun zur Behandlung abgeholt werden, leiden größtenteils unter Knochenentzündungen oder an den Folgen schwerer Verbrennungen.

Acht afghanische Kinder, die zur Behandlung in Deutschland waren, werden in das Land zurückgebracht. „Sie können nach mehr als einem Jahr ihre Eltern wiedersehen“, so Peppmüller. Zudem bringen die Helfer des Friedensdorfes Medikamente in das Land, in dem sich die Versorgungslage seit der Machtübernahme der Taliban drastisch verschlechtert hat.

An Bord der Chartermaschine sind auch Ersatzteile für das Flugzeug, für den Fall, dass Reparaturen vonnöten sind. Der in einem Talkessel gelegene Flughafen der afghanischen Hauptstadt kann derzeit nur auf Sicht angeflogen werden, weil der Tower noch nicht funktionstüchtig ist, weswegen der reguläre Flugverkehr noch nicht wieder aufgenommen worden ist. In Kabul werden die Helfer aus Dinslaken den Flughafen nicht verlassen, sondern nach kurzem Aufenthalt mit den Kindern zurück nach Deutschland fliegen. Freitagnachmittag werden sie am Düsseldorfer Flughafen erwartet.

