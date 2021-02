GdP NRW: Polizei braucht Zugriff auf Bordcomputer von Autos

Ein sichergestelltes Auto nach einem Verdacht auf ein illegales Rennen (Archivbild): Die Gewerkschaft der Polizei in NRW will, dass Ermittler Zugriff auf Bordcomputer haben

An Rhein und Ruhr. Bei Unfallermitungen oder dem Verdacht auf illegale Rennen sollen Polizeibeamte Zugriff auf relevante Fahrzeugdaten haben.

Hat der Fahrer versagt - oder die Technik? In Zeiten, in denen Autos mit immer mehr digitaler Technik vollstopft sind, ist das für die Polizei bei Unfällen zunehmend schwer zu klären. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Nordrhein-Westfalen fordert, dass Hersteller Fahrzeuge hierzulande flächendeckend mit einem einheitlichen Unfalldatenschreiber ausgestattet werden.

In den USA sind solche, auch für die Polizei einfach auslesbaren Geräte seit 20 Jahren Standard. Für Deutschland fordert die GdP NRW zudem, dass Beamte bei Unfallermittlungen oder beim Verdacht auf illegale Rennen Zugriff auf relevante Daten des Bordcomputers haben. Bislang fehlt dafür die rechtliche Grundlage.

Helmpflicht mindestens für Pedelecfahrer

"Digitalisierung und Verkehrswende werden den Straßenverkehr in den nächsten Jahren grundlegend verändern", sagte der stellvertretende GdP-Landesvorsitzende Heiko Müller der Redaktion (9. Februar 2021). Die Polizei sei darauf weder personell noch rechtlich ausreichend vorbereitet. Im neuen verkehrspolitischen Programm, dass die Gewerkschaft jetzt vorgelegt hat, spielen beide Themen eine große Rolle.

Bei der Verkehrswende fordert die GdP getrennte Flächen für die jeweiligen Verkehrsteilnehmer, insbesondere mehr und bessere Radwege, aber eben auch weniger Fremdnutzungen von Gehwegen. Beim Fahrradverkehr sei eine gesetzliche Helmpflicht mindestens für Pedelecfahrer nötig, zudem müsse die Elektro-Unterstützung bei 20 Km/h gedeckelt werden.

Tempo 130 auf Autobahn, Promillegrenze senken

Das verkehrspolitische Programm ersetzt einen zehn Jahre alten Vorgänger und umfasst mehr als 90 Einzelforderungen. In geschlossenen Ortschaften spricht sich die Gewerkschaft für Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit aus, lediglich auf klar definierten Durchgangsstraßen soll schneller fahren erlaubt werden dürfen.

Auf Autobahnen soll nach GdP-Vorstellung 130 Km/h als generelle Höchstgeschwindigkeit gelten (110 km/h bei Nässe). Die Promillegrenze soll gesenkt werden (auf 0,3 Promille für Kraftfahrzeugführer) und - perspektivisch - auf Null gebracht werden.