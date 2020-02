An Rhein und Ruhr. Minister Laumann will Erwerbslosenberatungen in NRW auch als Anlaufstelle für prekär Beschäftigte ausbauen. An seiner Reform gibt es aber Kritik.

Gegen Ausbeutung: NRW will bis 2021 Beratungsnetz aufbauen

Die Grenzen zwischen schlecht bezahlten und abgesicherten Werkverträgen, Mini- oder Teilzeitjobs und Ausbeutung sind nicht selten fließend. Nicht nur auf Schlachthöfen, auch beispielsweise in der Reinigungsbranche, der Gastronomie und der Logistik sind Behörden in Nordrhein-Westfalen auf Missstände gestoßen. Betroffenen Beschäftigten will die Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ab dem Januar 2021 flächendeckend eine Beratung bieten – in den NRW-weit 73 Erwerbslosenberatungsstellen (ESB), die der Minister neu und breiter aufstellen will..

Unter dem organisatorischen Dach der ESB sollen künftig auch soziale Begegnungsmöglichkeiten für Erwerbslose angeboten werden können, bislang wesentliches Merkmal der landesweit 79 Arbeitslosenzentren (ALZ). Die Landesregierung hatte bereits angekündigt, die eigenständige Förderung der Zentren in Höhe von jeweils 15.600 Euro zum 1. Januar 2021 aufzugeben, und scharfe Kritik geerntet. Laumann verteidigte die Entscheidung an diesem Montagabend (3. Februar 2020) vor Journalisten: Er habe die Doppelstruktur von Beratungsstellen und Zentren nie für richtig gehalten, so der Minister.

Beratung mit landesweit fast 100 Vollzeitstellen

Schon jetzt hätten die Einrichtungen vor Ort zum Teil die gleichen Träger und wo nicht, da könne es Kooperationen geben (die mitunter schon existieren oder noch selbst organisiert werden müssten). Nach Angaben des Arbeitsministeriums könnten auf diese Weise mindestens 65 der 79 Zentren weiterarbeiten. Die Pauschale von jeweils 15.600 Euro werde man dann weiter zahlen, heißt es ausdrücklich. Landesweit stünden ungekürzt weiterhin 6,8 Mio Euro für die Beratungsstruktur für arbeitslose Menschen bereit – und das, obwohl die EU-Fördermittel geringer werden.

Hintergrund Arbeitslosigkeit ist gesunken Arbeitslosenzentren waren bislang eine in freier Trägerschaft organisierte Begegnungsstellen. Die Erwerbslosenberatungsstellen sind hingegen ein niedrigschwelliges Hilfsangebot bei wirtschaftlichen, psychosozialen und rechtlichen Fragen. 2018 führten sie nach Angaben des NRW-Arbeitsministeriums fast 78 000 Beratungen durch. Seit 2016 ist die Zahl der Arbeitslosen in NRW nach Ministeriumsangaben um 12,4% auf 635 000 gesunken, die der Langzeitarbeitslosen sogar um 21,4% auf 245 000 Menschen. (dpa)

Weil es Erwerbslosenberatungsstellen in allen Landkreisen und Großstädten NRWs gibt, sich auch schon jetzt Menschen in prekärer Beschäftigung dorthin wenden, ist es aus Sicht des Ministeriums folgerichtig, das neue Beratungsangebot dort anzusiedeln. Bereits im vergangenen Herbst habe man begonnen, die Mitarbeiter dort zu schulen. Zusammen mit vier Beratern von „Faire Mobilität“, dreien von „Faire Integration“ und weiteren vier von „Arbeitnehmerfreizügigkeit“ werde man dann ab 2021 mit landesweit fast 100 Vollzeitstellen Beratung für Menschen in prekärer Beschäftigung bieten können, heißt es beim Ministerium.

Minister verweist auf Zoll und Ordnungsbehörden

Laumann betonte: Für die Bekämpfung von Ausbeutung seien Zoll und Ordnungsbehörden zuständig. Mit der Beratung aber wolle man von Ausbeutung Betroffenen künftig zum Beispiel Unterstützungsleistungen für Klageverfahren vor dem Arbeitsgerichten aufzeigen. Für gegebenenfalls notwendige Dolmetscher werde man zusätzliches Geld in die Hand nehmen. Auch die sozialen Begegnungsmöglichkeiten bei den ESB sollen den prekär Beschäftigten offenstehen.

Dafür, dass die schwarz-gelbe Landesregierung die Förderung der eigenständigen Arbeitslosenzentren einstellen will, hagelt es weiter Kritik. „In Zeiten abflachender Konjunktur und steigender Arbeitslosenzahlen setzt Minister Laumann damit die falschen Signale“, klagte Josef Neumann, der arbeitsmarktpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. „Unter dem Deckmantel kalter Effizienz-Rhetorik“ trete der Minister die Leistung der Zentren mit den Füßen. Ähnlich äußerte sich der Fachsprecher grünen Fraktion, Mehrdad Mostofizadeh: „Der Minister beweist erneut, dass er die Wichtigkeit des stabilisierenden Netzwerks für Betroffene und Kommunen nicht verstanden hat.“

Tacheles-Mitbegründer Thomé kündigt Proteste an

Aus Sicht von Christian Woltering, Landesgeschäftsführer des Wohlfahrtsverbandes Der Paritätische, kann man gar nicht unbedingt von einer Doppelstruktur reden. Die Arbeitslosenzentren seien mit ihrer Beratung von Betroffenen für Betroffenen und ihren niedrigschwelligen Kontaktmöglichkeiten eine eigene, oft seit Jahrzehnten bewährte Anlaufstelle im Quartier: „Aus Sicht der Betroffenen macht es auch einen Unterschied, wenn sie künftig zur möglicherweise Kilometer weit entfernten Erwerbslosenberatungsstelle müssen.“

Dem Wuppertaler Verein Tacheles zum Beispiel, der ein Arbeitslosenzentrum, aber nicht zugleich auch eine Beratungsstelle betreibt, werden künftig 15.600 Euro im Budget fehlen. Man werde weitermachen und die finanzielle Lücke anderweitig schließen, sagte der Mitbegründer und bundesweit renommierte Fachmann Harald Thomé auf Nachfrage der Redaktion. Andere Einrichtungen seien dazu nicht in der Lage und müssten aufgeben:. „Die Beratungsstruktur wird kaputtgemacht. Das ist eine sozialpolitische Katastrophe“, so Thomé. Er kündigte Proteste an, wollte aber noch nichts Näheres dazu sagen.