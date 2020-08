Geldautomaten gesprengt: 29-Jähriger in Kleve vor Gericht

Am Niederrhein. Der Angeklagte soll zu einer Bande gehören, die im Herbst 2018 Automaten am Niederrhein und in Rheinland-Pfalz in die Luft gejagt hat.

Wegen schweren Bandendiebstahls in Tateinheit mit Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion muss sich ein 29-jähriger Mann ab diesem Montag (10. August 2020) vor dem Landgericht Kleve verantworten. Der zuletzt wohnungslose Mann soll zu einer Bande gehören, die im Herbst 2018 in Tönisvorst, Moers und Kevelaer sowie in Mülheim-Kärlich (Rheinland-Pfalz) Geldautomaten gesprengt hat, um sie zu plündern.

Der Bande werde zudem Einbrüche in eine Schule, eine KiTa, eine Wohnung und ein Haus in Grefrath, Meerbusch, Korschenbroich und Mülheim/Ruhr zugeordnet. Auch an einem Einbruch an eine Gaststätte in Krefeld soll der 29-Jährige beteiligt gewesen sein. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe. Für die Verhandlung sind zunächst vier Prozesstage angesetzt.

Fallzahl in NRW steigt weiter

Aktuell werden in Nordrhein-Westfalen so viele Geldautomaten gesprengt wie noch nie. Ende Juli zählte die Polizei bereits 125 versuchte oder vollendete Taten (zum Vergleich: im Gesamtjahr 2019 waren es 104 gewesen). Hinter den meisten Sprengungen werden reisende Täter aus den Niederlanden vermutet. Die Täter jagen die Automaten in die Luft, indem sie ein Gasgemisch einleiten. Weil Automaten besser gesichert sind, kommt zunehmend auch Sprengstoff zum Einsatz.

Die Fallzahl steigt weiter, Kriminelle sind weiter aktiv - an diesem Samstag sprengten Maskierte in aller Frühe einen Automaten in einer Sparkassenfiliale in Wachtendonk im Kreis Kleve. Am Gebäude entstand schwerer Schaden.