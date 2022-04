Schulen in NRW starten ohne Testkonzept nach den Ferien

Düsseldorf. Das Schulministerium bleibt dabei: Es wird keine Testpflicht an NRW-Schulen nach den Osterferien geben. Dafür gibt es Kritik.

Das Landesschulministerium hält daran fest, ohne Testkonzept und Schutzmaßnahmen vor dem Corona-Virus nach den Osterferien den Schulbetrieb zu starten. Es bleibe jedem unbenommen, die Testmöglichkeiten und „gut ausgebaute sonstige Testinfrastruktur“ zu nutzen, „insbesondere bei entsprechenden Symptomen und Verdachtsfällen“, heißt es auf Anfrage aus dem Schulministerium. Mit dem Ende der anlasslosen Testpflicht werden den Schulen auch keine Testmaterialien mehr zur Verfügung gestellt.

Das sieht in anderen Bundesländern anders aus. Fast alle führen in der Zeit direkt nach den Osterferien verpflichtende Antigen-Tests in den Schulen weiter. In Rheinland-Pfalz gilt für Ungeimpfte bis zum 29. April, also in der ersten Woche nach den Ferien dort, ebenfalls eine zweimalige Testpflicht. In Hessen wird bis Anfang Mai dreimal pro Woche getestet, auch in Brandenburg gibt es in der ersten Schulwoche Tests. Niedersachsen testet in der ersten Woche nach den Ferien alle Schülerinnen und Schüler täglich.

Grüne: „Abschaffung der Maskenpflicht ist falsch“

In Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern gibt es zudem noch eine Maskenpflicht in den Schulen – außer am Platz. Beide Länder haben sich zu Corona-Hotspots erklärt, was nach dem bundesweit geltenden Infektionsschutzgesetz eine Maskenpflicht in Innenräumen möglich macht. Aber auch diesen Weg hatte die NRW-Landesregierung abgelehnt. Vielmehr untersagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) ausdrücklich die Einführung einer schulinternen Maskenpflicht

.

Für die Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW NRW, Ayla Celik, ist dieses Verhalten „konsequent leichtsinnig“. Das Schulministerium bleibe sich treu. „Gerade in der nun anstehenden Zeit mit Leistungsüberprüfungen und Prüfungen ist dieser Kurs aus Sicht der GEW fragwürdig“, sagte Ayla Celik gegenüber dieser Redaktion.

Auch die Grünen-Landesvorsitzende Mona Neubaur übt Kritik. Wo es keine Testung gibt, gebe es auch keine Fälle. „Ich halte diese Haltung der FDP für falsch. Es gibt nach wie vor Corona-Infektionen auf einem sehr hohen Niveau. Ich finde es deswegen auch nicht richtig, dass die Maskenpflicht in den Schulen abgeschafft wurde“, sagte die Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl im Interview mit der NRZ.

