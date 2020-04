Gottesdienst in leerer Rheinhauser Kirche aufgezeichnet

Rheinhausen. In der Friemersheimer Dorfkirche hielt Anne Petsch schon vor ein paar Tagen vor drei Kameras ihre Osterpredigt. Gesendet wird sie am Sonntag.

Das Bild von einer verschlossenen Kirchentüre hat sie von einer Freundin per Postkarte zugeschickt bekommen. Und das geht ihr gerade nicht mehr aus dem Kopf. Pfarrerin Anne Petsch hat wohl Ostersonntag noch nie vor einer leeren Kirche gepredigt. Doch in der Dorfkirche in Friemersheim ist es leer, sehr leer. Dennoch spricht sie ins Mikrofon: „Hereinspaziert! Das würde ich Ihnen jetzt gerne zurufen, um mit Ihnen gemeinsam das Osterfest zu feiern.“

Online-Andacht zu Ostern im Internet

Dieses Mal ist alles anders: So haben auch die Verantwortlichen in der evangelischen Kirchengemeinde Friemersheim überlegt, mit den Gläubigen in Form einer Online-Andacht im Internet die Osterfeierlichkeiten zu begehen. Birgit Hücking, die in der evangelischen Kirche engagiert ist, hat dazu zwei HD-Videokameras aufgestellt, um Kirchenraum und Altar zu filmen. Eine dritte ist für den Ton zuständig. „Ich lasse erst alles in einem durchlaufen, nachher schneide ich das Gesamte auf etwa eine Viertelstunde Andachtslänge zusammen“, erklärt die IT-Servicekraft, die an der Fachhochschule Niederrhein beschäftigt ist. „Anschließend warten noch mehrere Stunden Arbeit auf mich“, sagt Birgit Hücking, die selbst in Friemersheim aufwuchs.

Anne Petsch hat ihre Osterpredigt bereits vor einigen Tagen vor drei Kameras gehalten. Foto: kIRCHENKREIS mOERS

„Fast alle Veranstaltungen dürfen nicht mehr stattfinden – was nicht abgesagt ist, ist Ostern, das Fest der Auferstehung“, so Pfarrerin Petsch. Und die Theologin spendet Mut mit ihren Worten, dass Abstand eine Form der Nächstenliebe sei, was aber nicht zur Vereinsamung führen dürfe.

Selbst halten die Akteure vorbildlich zwei Meter Abstand. „Ostern nimmt die Schuld auf sich – auch unser Schuldgefühl, weil wir nicht allen helfen können“, sagt Anne Petsch in ihrer Predigt. An die Menschen in den Altenheimen, oder die allein zuhause sitzen, solle man jetzt verstärkt denken und sich um sie kümmern.

Mit Orgel und Trompete

Musikalisch untermalen Trompeter Gerald Münster und Organistin Regina Steven. die Andacht. Die Videokamera ist auf den Trompeter unten gerichtet, als er das Intro zusammen mit der Organistin einspielt. Interessante Schattenspiele des Musikers bilden sich im Chorraum. Später bilden alle Anwesenden einen kleinen Chor, um den Liedtext einzusingen: „Christ ist erstanden von der Marter aller“, heißt es darin. Trost spendende Worte in diesen trostlosen Zeiten.

Gerald Münster, der auch gleichzeitig als Posaunenwart der evangelischen Kirche für die Eifel, Duisburg und das Rheinland fungiert, ist in diesen Tagen ein vielbeschäftigter Mann: „Ich bin gerade in mehreren Online-Projekten involviert, auch mit Übungen für meinen Friemersheimer Posaunenchor.“ An der deutschlandweiten Aktion verschiedenster Musiker, die Ode an die Freude zu spielen, war er mit seiner Familie beteiligt: „Meine gesamten Nachbarn hatten viel Spaß dabei und haben anschließend laut applaudiert.“

Worte, die Menschen hoffen lassen

Hier gibt es mehr Artikel aus dem Duisburger WestenApplaus wird es hier nicht geben. Vorne spendet Anne Petsch den Ostersegen und zündet die Osterkerze im Visier der Videokameras an. „Das Licht steht als Symbol für die Hoffnung, dass wir alle diese Krise gesund überstehen mögen“, sagt sie. Und anrührend wird es, als die Musiker mit den Anwesenden gemeinsam das Lied „Irish Blessing“ anstimmen. „Until we meet again, may God hold you in the palm of his hand.“ „Bis wir uns wiedersehen, möge Gott seine schützende Hand über dich halten.“ Worte, die Menschen hoffen lassen, gemeinsam diese Krise zu überstehen...

Zu sehen bei Youtube, Stichwort: „Osterandacht 2020 der Ev. Kirchengemeinde Friemersheim“ oder unter https://youtu.be/wlHgOtfr-sU oder auf der Seite des Kirchenkreises:www.kirche-moers.de